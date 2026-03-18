ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку

11:36 18.03.2026 Ормузский пролив: США попали в собственноручно расставленную ловушку

Даже ближайшие союзники сторонятся авантюры на Ближнем Востоке



18.03.2026 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



США не смогут легко добиться открытия Ормузского пролива. Об этом написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсетях.



"Правда заключается в том, что у нас серьезные проблемы из-за выбранного президентом [США Дональдом Трампом] плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий", – указал Дэвис.



Несколько союзников США в понедельник отклонили призыв Дональда Трампа направить военные корабли для сопровождения танкеров через Ормузский пролив, вызвав критику со стороны президента США, который обвинил западных партнеров в неблагодарности после десятилетий поддержки, пишет Reuters.







Так, Великобритания, Франция, Германия, Южная Корея, Япония и Австралия не поддержали идею Трампа об отправке своих военных кораблей в Ормузский пролив.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонил предложение Дональда Трампа о создании международной флотилии для защиты торгового судоходства в проливе, сообщает The Telegraph.



Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив по призыву президента США Дональда Трампа, передает DPA.



"Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует", – сказал он. "Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт", – сказал Писториус.



О нежелании отправлять корабли сообщили и власти Австралии, пишет Reuters.



В Японии сначала тоже отказались от такого шага, однако, по словам премьер-министра Санаэ Такаити, Токио продолжает изучать, какие действия может предпринять в сложившейся ситуации.



Осознав, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, страны производители нефти станут применять безэкипажные катера (БЭК) для сопровождения своих танкеров и контейнеровозов. Малые автономные дроны могут идти впереди танкера для обнаружения мин или выступать в роли ложных целей.



В ход уже идут антидроновые сетки и лазеры. На коммерческие суда начинают устанавливать мобильные системы лазерного поражения или физические заграждения против FPV-дронов.



Инициированы разработки стелс-контейнеровозов с пониженной радиолокационной заметностью, чтобы их было сложнее захватить головками самонаведения ракет.



Между тем обеспечение транспортной логистики в условиях военной турбулентности в Ормузском проливе неизбежно ведет к переходу от плановых операций в духе попыток США сколотить "коалицию желающих" разблокировать военными средствами Ормузский пролив к динамическому управлению рисками.



Основные военно-технические аспекты такого решения включают возвращение к классическим методам защиты в сочетании с высокотехнологичными беспилотными и распределенными схемами.



Традиционная тактика сопровождения торговых судов боевыми кораблями остается фундаментом логистической безопасности, но претерпела серьезные изменения.



По оценкам экспертов на март 2026 года, использование военно-морского сопровождения в таких узких местах, как Ормузский пролив, позволяет восстановить не более 10% от нормального объема трафика из-за нехватки эскортных кораблей и угроз минирования.



"Ни США, ни ЕС пока не готовы к развертыванию сил, однако для базовой операции по сопровождению флотом потребуется от восьми до десяти эсминцев для защиты конвоев из пяти-десяти коммерческих судов в каждом транзите.



Хотя точное количество транзитов в день будет зависеть от возможностей имеющихся военно-морских сил, многочисленные агентства безопасности и эксперты, с которыми консультировалась компания Lloyd's List, подтвердили, что схема конвоирования, объединяющая от пяти до десяти судов, движущихся под защитой, является единственным жизнеспособным вариантом для полноценного возобновления транзитов.



Учитывая протяженность транзита и сложность одновременной организации конвоев в обоих направлениях из-за узости пролива, любая система сопровождения серьезно ограничит количество судов, проходящих через него.



Оценки разнятся, но, по мнению восьми авторитетных экспертов по вопросам безопасности из военно-морских и коммерческих операций, в лучшем случае через Ормузский пролив будет проходить чуть менее 10% от обычного ежедневного потока в 45-50 танкеров", – указывает эксперт Lloyd's List Ричард Мид.



Западные военные аналитики указывают, что масштабы любой операции сопровождения танкеров военными кораблями будут ограничены как количеством имеющихся военно-морских сил, так и узостью Ормузского пролива.



"Очевидно, мы не рассматриваем размеры атлантических конвоев времен Второй мировой войны, поскольку речь идет о крайне ограниченных акваториях, – отмечает Майк Планкет, старший аналитик по военно-морским платформам в Janes Intelligence. – Просто невозможно одновременно пропустить 30 танкеров, и у вас недостаточно кораблей сопровождения, чтобы защитить их всех".



В условиях асимметричных угроз (дроны, безэкипажные катера) в текущей реальности внедряются нетрадиционные и инновационные концепции обеспечения безопасной торговой морской логистики.



У американских ВМС есть концепция распределенных морских операций (U.S. Navy’s Distributed Maritime Operations Concept – DMO) по рассредоточению логистических узлов. Вместо огромных конвоев грузы распределяются по множеству мелких, менее ценных целей, что вынуждает противника тратить дорогостоящие ракеты на ложные или второстепенные объекты.



Эта концепция была разработана для применения в конфликтах с равным противником (Россия, Китай) в ответ на растущее развитие передовых систем противодействия доступу/блокирования территории (A2/AD) в многочисленных географических районах по всему миру.



Очевидно, что перевозить нефть не гигантскими танкерами, а мелкими судами нереально с любой точки зрения, поэтому концепцию DMO США и их союзники в Ормузском проливе применить не могут.



Если бы речь шла не о доставке нефти, то вполне могли бы пойти в ход так называемые логистические "прыжки", то есть перевалка грузов в нейтральных водах с крупных судов на десятки мелких каботажных шхун, которые слишком мелки и многочисленны для атаки дорогостоящими ракетами.



Но доставка нефти мелкими шхунами поднимет ее цену до неприемлемых космических высот.



В перспективе вполне возможно возрождение концепций транспортных подлодок или автономных подводных аппаратов (AUV) для скрытной доставки критически важных грузов в обход блокад, разведки коммуникаций и обнаружения мин без риска для экипажа.



Объем мирового рынка AUV в 2024 году составлял $2,4 млрд, $2,7 млрд в 2025 году и по прогнозам составит $5,9 млрд к 2030 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 16,7% в период с 2025 по 2030 год.



Корпус морской пехоты США в рамках DMO принял концепцию экспедиционных передовых баз (Expeditionary Advanced Base Operations – EABO), которая заключается в создании временных логистических пунктов на небольших островах или побережьях, поддерживаемых авиацией, что исключает необходимость в уязвимых наземных конвоях.



"Рассредоточив силы по множеству временных локаций, экспедиционных передовых баз, созданных на островах, побережьях, морские пехотинцы усложняют задачу противника по наведению на цель, сохраняя при этом способность проецировать силу. Эти распределенные узлы могут выполнять задачи по обнаружению, нанесению ударов, логистике, а также управлению и контролю, создавая устойчивую сеть, которая продолжает функционировать даже при компрометации отдельных узлов.



Однако распределение создает свои собственные проблемы. Силы, действующие из нескольких мест, нуждаются в воздушной логистике для поддержания операций. Для эффективной работы рассредоточенных подразделений, а не изолированных отрядов, необходимы связь и ситуационная осведомленность. Экспедиционные базы, несмотря на свои небольшие размеры, должны обладать надежными оборонительными и наступательными возможностями. Способность быстро перебрасывать силы и ресурсы становится крайне важной для предотвращения нападений противника и использования мимолетных возможностей", – пишет портал Defense.info.



Создание таких распределенных логистических военных баз – дело не одного дня и даже года. В текущей реальности очевидно, что расположенные по всему миру сотни военных баз Пентагона не способны предотвратить блокировку не только Ормузского пролива, но и Баб-Эль-Мандебского и Малаккского проливов, которые могут быть легко заблокированы китайскими ВМС.



В ситуации очевидного провала попытки иранского блицкрига США и Израиля становится понятным обращение американцев к искусственному интеллекту, который по их заданию разработал оперативный план атаки на Иран.



Это ставшая всему миру очевидной собственная интеллектуальная недостаточность. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773822960





