Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов

21:45 18.03.2026

18 марта 2026 на заседании Жогорку Кенеша был рассмотрен вопрос об избрании председателя Национального банка Кыргызстана. В итоге депутаты избрали на эту должность Алмаза Бакетаева. Ранее он занимал пост министра финансов.



Кандидатуру Бакетаева представил постоянный представитель президента и правительства в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев. Его кандидатуру поддержали 73 депутата.



Отметим, ранее стало известно, что Мелис Тургунбаев подал заявление об уходе с поста председателя Национального банка по собственному желанию.



