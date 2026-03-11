|Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
21:45 18.03.2026
18 марта 2026 на заседании Жогорку Кенеша был рассмотрен вопрос об избрании председателя Национального банка Кыргызстана. В итоге депутаты избрали на эту должность Алмаза Бакетаева. Ранее он занимал пост министра финансов.
Кандидатуру Бакетаева представил постоянный представитель президента и правительства в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев. Его кандидатуру поддержали 73 депутата.
Отметим, ранее стало известно, что Мелис Тургунбаев подал заявление об уходе с поста председателя Национального банка по собственному желанию.
Руслан Суйналиев назначен министром финансов
18.03.2026 Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Суйналиев Руслан Мырзабекович назначен министром финансов Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Руслан Суйналиев ранее занимал должность первого замглавы министерства.