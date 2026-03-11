Четверг, 19.03.2026
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
00:05 19.03.2026

ВС РФ начали штурм большого оборонительного узла ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 марта в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по полной ликвидации обороны ВСУ по реке Гайчур. На Украине констатировали критически низкий уровень морально-волевого состояния мобилизованных.



Направление главного удара определено

Группировка "Восток" ВС РФ приступила к добиванию оставшейся части оборонительного контура ВСУ вдоль реки Гайчур – начался штурм села Верхняя Терса. Штурмовые подразделения нашей 127-й МСД 5-й гв. ОА вошли в населенный пункт с юга и востока. Это максимально осложняет ВСУ оборону, приходится одновременно отражать атаку с двух сторон, что при дефиците сил нерешаемая задача.

Несмотря на солидный состав украинских войск в секторе боев, неприятель не может сконцентрироваться на обороне Верхней Терсы. Вместе со штурмом этого села части 36-й гв. ОА ВС РФ перешли в атаку к западу и югу от села Рождественское. Готовится штурм Воздвиженки. Это село для неприятеля чрезвычайно важно. Через него ВСУ заводят в наш оперативный тыл свои маневренные группы для накопления и удара навстречу своим силам, действующим от района пгт Покровское и села Великомихайловка. ВС РФ навязали крайне невыгодный для противника формат боев на западном берегу Гайчура. Проще говоря, неприятель вынужден распылять силы, отказываясь от концентрации оборонительных усилий где бы то ни было. Он также вынужден отказаться от накопления сил за Гайчуром.

Командование группировки "Восток" ВС РФ приняло решение кардинально повысить активность 5-й и 36-й армий неслучайно. ВСУ резко усилили напор в полосе действий 29-й гв ОА ВС РФ. К зоне маневренных боев, ранее названной "заповедником", южнее Великомихайловки, добавились площади к югу от пгт Покровское. То есть ВСУ кардинально расширили зону маневренных боев. Это говорит о том, что неприятель прощупывает оборону нашей 29-й армии и ищет точку для попытки прорвать фронт. Весьма вероятно, что высшее военное руководство Украины в очередной раз примет "шаблонное" решение и направлением главного удара выберет стык 29-й и 36-й армий ВС РФ, который находится в районе сел Даниловка, Вишневое, Вербовое.

Таким образом, 5-я и 36-я армия "выбивают ножку у табуретки", на которой стоит замысел командования ВСУ. Без возможности нанести удар по сходящимся направлениям вся операция неприятеля по перехвату инициативы на Запорожском направлении обречена. По этой причине напряженность боев будет только расти. В свете вышесказанного есть основания предполагать, что Запорожское направление ВСУ определили для себя как основное на ближайшую перспективу.

Упадок морального духа личного состава

Заместитель руководителя 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ (Житомир) полковник Кобылянский констатировал, что по меньшей мере 70% мобилизованных украинцев попадают в учебные центры в подавленном моральном состоянии.

"В социальных сетях много негативной информации о том, что если он отправляется в учебный центр, а затем в бригаду, то обязательно погибнет. И это самый худший фактор. Если военнослужащий проходит хотя бы две-три недели подготовки в учебном центре, он начинает понимать: армия не равнозначна смерти, а если он научится – он выживет. Все думают: "Меня пронесет, я не пойду, война завтра закончится ". Но так не бывает", – сказал он в интервью украинскому изданию "Телеграф".

В этой выдержке четко прослеживается нарратив Банковой о том, что "если не уклоняться от мобилизации, то всему научат и все будет хорошо". Разумеется, полковник Кобылянский не расскажет, то, о чем часто заявляла нардеп Рады и член комитета по обороне Марьяна Безуглая. Она констатировала, что на полигонах процветает алкоголизм, учебные подразделения большую часть времени находятся на хозработах, полезным в боевых условиях навыкам практически не обучаются. Более того, для того чтобы пройти хотя бы упражнения начальных стрельб (УНС), мобилизованному приходится за собственные деньги покупать у инструкторов патроны.

Важно указать на то, что, помимо всего прочего, полковник откровенно лукавит. Упадок морального духа мобилизованных вызван как раз тем, что они были похищены на улице. Для подавления воли в ТЦК стали обычной практикой избиения и иное физическое воздействие. В сети постоянно всплывают сообщения о том, что в военкоматах Украины люди умирают при странных обстоятельствах. Их просто забивают до смерти. Те, кто прошел эти застенки, разумеется, доходят до следующего этапа уже в тяжелом морально-психологическом состоянии.

В этой связи стоит указать на то, что морально-волевая составляющая личного состава ВСУ подорвана. Она, между прочим, является весьма важным фактором, влияющим на общую боеспособность частей и подразделений. Подавленный и немотивированный человек – это плохой солдат, даже если он оснащен первоклассным и новейшим вооружением. Такой личный состав неспособен обороняться, это без пяти минут дезертиры.

Вчера, 17 марта, главным событием дня стал прорыв ВС РФ на коммуникации гарнизона ВСУ в Красном Лимане со стороны Дибровы.

Источник - Readovka


