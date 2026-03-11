ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта

00:05 19.03.2026
ВС РФ начали штурм большого оборонительного узла ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 марта в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по полной ликвидации обороны ВСУ по реке Гайчур. На Украине констатировали критически низкий уровень морально-волевого состояния мобилизованных.
Направление главного удара определено
Группировка "Восток" ВС РФ приступила к добиванию оставшейся части оборонительного контура ВСУ вдоль реки Гайчур – начался штурм села Верхняя Терса. Штурмовые подразделения нашей 127-й МСД 5-й гв. ОА вошли в населенный пункт с юга и востока. Это максимально осложняет ВСУ оборону, приходится одновременно отражать атаку с двух сторон, что при дефиците сил нерешаемая задача.
Несмотря на солидный состав украинских войск в секторе боев, неприятель не может сконцентрироваться на обороне Верхней Терсы. Вместе со штурмом этого села части 36-й гв. ОА ВС РФ перешли в атаку к западу и югу от села Рождественское. Готовится штурм Воздвиженки. Это село для неприятеля чрезвычайно важно. Через него ВСУ заводят в наш оперативный тыл свои маневренные группы для накопления и удара навстречу своим силам, действующим от района пгт Покровское и села Великомихайловка. ВС РФ навязали крайне невыгодный для противника формат боев на западном берегу Гайчура. Проще говоря, неприятель вынужден распылять силы, отказываясь от концентрации оборонительных усилий где бы то ни было. Он также вынужден отказаться от накопления сил за Гайчуром.
Командование группировки "Восток" ВС РФ приняло решение кардинально повысить активность 5-й и 36-й армий неслучайно. ВСУ резко усилили напор в полосе действий 29-й гв ОА ВС РФ. К зоне маневренных боев, ранее названной "заповедником", южнее Великомихайловки, добавились площади к югу от пгт Покровское. То есть ВСУ кардинально расширили зону маневренных боев. Это говорит о том, что неприятель прощупывает оборону нашей 29-й армии и ищет точку для попытки прорвать фронт. Весьма вероятно, что высшее военное руководство Украины в очередной раз примет "шаблонное" решение и направлением главного удара выберет стык 29-й и 36-й армий ВС РФ, который находится в районе сел Даниловка, Вишневое, Вербовое.
Таким образом, 5-я и 36-я армия "выбивают ножку у табуретки", на которой стоит замысел командования ВСУ. Без возможности нанести удар по сходящимся направлениям вся операция неприятеля по перехвату инициативы на Запорожском направлении обречена. По этой причине напряженность боев будет только расти. В свете вышесказанного есть основания предполагать, что Запорожское направление ВСУ определили для себя как основное на ближайшую перспективу.
Упадок морального духа личного состава
Заместитель руководителя 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ (Житомир) полковник Кобылянский констатировал, что по меньшей мере 70% мобилизованных украинцев попадают в учебные центры в подавленном моральном состоянии.
"В социальных сетях много негативной информации о том, что если он отправляется в учебный центр, а затем в бригаду, то обязательно погибнет. И это самый худший фактор. Если военнослужащий проходит хотя бы две-три недели подготовки в учебном центре, он начинает понимать: армия не равнозначна смерти, а если он научится – он выживет. Все думают: "Меня пронесет, я не пойду, война завтра закончится ". Но так не бывает", – сказал он в интервью украинскому изданию "Телеграф".
В этой выдержке четко прослеживается нарратив Банковой о том, что "если не уклоняться от мобилизации, то всему научат и все будет хорошо". Разумеется, полковник Кобылянский не расскажет, то, о чем часто заявляла нардеп Рады и член комитета по обороне Марьяна Безуглая. Она констатировала, что на полигонах процветает алкоголизм, учебные подразделения большую часть времени находятся на хозработах, полезным в боевых условиях навыкам практически не обучаются. Более того, для того чтобы пройти хотя бы упражнения начальных стрельб (УНС), мобилизованному приходится за собственные деньги покупать у инструкторов патроны.
Важно указать на то, что, помимо всего прочего, полковник откровенно лукавит. Упадок морального духа мобилизованных вызван как раз тем, что они были похищены на улице. Для подавления воли в ТЦК стали обычной практикой избиения и иное физическое воздействие. В сети постоянно всплывают сообщения о том, что в военкоматах Украины люди умирают при странных обстоятельствах. Их просто забивают до смерти. Те, кто прошел эти застенки, разумеется, доходят до следующего этапа уже в тяжелом морально-психологическом состоянии.
В этой связи стоит указать на то, что морально-волевая составляющая личного состава ВСУ подорвана. Она, между прочим, является весьма важным фактором, влияющим на общую боеспособность частей и подразделений. Подавленный и немотивированный человек – это плохой солдат, даже если он оснащен первоклассным и новейшим вооружением. Такой личный состав неспособен обороняться, это без пяти минут дезертиры.
Вчера, 17 марта, главным событием дня стал прорыв ВС РФ на коммуникации гарнизона ВСУ в Красном Лимане со стороны Дибровы.