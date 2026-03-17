Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
02:08 19.03.2026

Комментарий Посольства об эффектах санкционной политики стран Запада

Посольство России в Великобритании
17 марта 2026

Последние годы западные политики не устают твердить об "эффективности" санкций против России. В конце прошлого месяца Форин-офис заявил, что "экономика России стагнирует, а источники доходов стремительно сокращаются…"

Однако реальные данные рисуют совсем иную картину: санкции в первую очередь подрывают экономику самих инициаторов. Согласно анализу макроэкономиста, старшего научного сотрудника Венгерского института международных отношений Филиппа Пилкингтона [https://hiia.hu/], санкции спровоцировали галопирующий рост цен на энергию именно в Европе: совокупные затраты на энергоносители для бизнеса и промышленных компаний в 2,5 раза выше, чем в США.

По данным британских властей, стоимость энергии увеличилась в 2–3 раза по сравнению с "досанкционным" периодом, а спровоцированный Лондоном и Брюсселем энергетический кризис, как подсчитано в исследовании британо-американского Transition Security Project, обошелся Британии и ЕС в 1,8 трлн долл. США

За последние четыре года Европа уже лишилась 5,4 миллиона рабочих мест, причем сектор услуг пострадал сильнее, чем промышленность. Потери ВВП оцениваются в 388,9 млрд евро, что составляет около 2% от ВВП.

Кроме того, многие европейцы с трудом могут позволить себе полноценное отопление домов, оплату коммунальных счетов, что усугубляет кризис стоимости жизни.

Чувствительный удар в связи с недальновидной политикой Лондона приняли на себя британские компании, работавшие в России. Их ущерб оценивается в диапазоне 43–58 млрд ф. ст.

Стоит также учитывать, что данные расчеты были произведены до начала конфликта вокруг Ирана, который, без сомнения, усугубит упомянутые эффекты. Наблюдая тревожную ситуацию на рынке энергоносителей, можно констатировать: ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций.

При этом санкции не достигли своей цели: российская экономика остается устойчивой, в то время как ЕС и Британии грозит усугубление последствий деиндустриализации и падение уровня жизни населения.

В итоге санкционный "бумеранг" возвращается к своим инициаторам, подрывая конкурентоспособность Старого Света. Вместо того чтобы пересмотреть эту политику, западные лидеры продолжают ее навязывать, жертвуя благосостоянием своих граждан.

Официальная статистика подкрепляет этот вывод. По данным Росстата, в 2023-2025 гг. российская экономика демонстрировала устойчивый рост ВВП, суммарно составивший более 10%. На протяжении всего периода Россия сохраняла положительное внешнеторговое сальдо, а внешний долг с 2022 г. сократился на 40% (с 478 до 290 млрд долл. США). Наконец, уровень безработицы также ежегодно снижался и достиг минимума в 2,1%.

Таковы реальные итоги "разрушительных санкций" для страны, которую Форин-офис объявил находящейся на грани стагнации.

Источник - Посольство РФ в Британии
