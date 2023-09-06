Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?

Страсть к "халяве" и правила приличия: мысли после разгрома выставки в Астане



В последние выходные лета в Астане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной и прочей продукции Таджикистана, закончившаяся досрочно, как заявил позже столичный акимат, по причине реализации всего привезенного из южной республики. Однако соцсети и Интернет-порталы заполонили видео с людьми, жадно пытающимися урвать что-то вкусненькое. Это вызвало у комментаторов двойственную реакцию: одни пытались оправдать тех, кто с остервенением хватал фрукты и овощи, других увиденное возмутило – кое-кому даже стало "стыдно за Отечество". Можно было бы закрыть глаза на то, что произошло: мол, это единичный, ни о чем не говорящий случай. Но таких "единичных" становится все больше и больше.



Наверное, самый популярный довод в защиту людей, устраивающих давки за "халявой", сводится к следующему: дескать, многие бедствуют, им не хватает минимальной или около того заработной платы на достойную жизнь, и лишний арбуз дома не помешает. В итоге получается, что в подобном поведении наших соотечественников виновато государство, допустившее такой уровень бедности в стране. Вообще, надо отметить, что у нас, как, впрочем, наверное, и везде, есть большая прослойка людей, предпочитающих во всем винить власть имущих, даже не пытаясь вникнуть в корень той или иной проблемы. Да, конечно, это очень удобно, это снимает ответственность с самих граждан, но есть ли хоть что-то конструктивное в трюизме "хороший народ – плохая власть" применительно к данному случаю?



Даже если допустить, что государство и те, кто олицетворял его на протяжении более чем тридцати лет независимости, несут основную часть вины за социальное неблагополучие немалого числа казахстанцев, может ли данное обстоятельство служить оправданием подобного поведения? Согласно этой логике, будь у нас уровень жизни такой же, как в Таджикистане, организовавшем выставку (а там ВВП на душу населения в десять раз ниже, чем в Казахстане), то и людей, способных так вести себя и не видящих в этом ничего зазорного, в нашей стране было бы на порядок больше. К тому же по виду тех, кто попал на видео, не скажешь, что они так уж сильно бедствуют: одеты вполне прилично, на оборванцев совсем не похожи. А арбузами и дынями в конце августа все базары завалены.



Вспомните многочисленные акты мародерства во время январских событий в южной столице: на видеороликах можно было увидеть вполне обеспеченных людей, которые, если и пухнут, то точно не от голода. А акции с бесплатной раздачей хлеба нуждающимся, когда, помимо малоимущих и пенсионеров, в очередь нередко встают и далеко не бедные люди, которые просто "проходили мимо"? А драки за плов во время празднования Наурыза? Так что если низкий уровень жизни и является причиной подобного поведения, то явно не единственной и даже, наверное, не главной.



Другие видят корень проблемы в генетической памяти, где, по их мнению, еще живы отголоски Ашаршылыка 30-х годов прошлого века. Не станем спорить относительно научности такого понятия, как "генетическая память" применительно к истории (это дело ученых), и зададимся вопросом: "Почему тогда далеко не все казахстанцы, в частности, казахи, предки которых действительно сильно пострадали в годы массового голода, не бросаются жадно на любые бесплатные, и не только, угощения, будь то плов, конфеты или арбуз?". К тому же люди, придерживающиеся такого мнения, почему-то упускают из виду, что через голодные периоды в своей истории проходили если не все, то очень многие народы мира. Вы можете представить себе что-то подобное, например, в Дублине, хотя ирландцы в период британского правления пережили страшный голод, унесший несколько миллионов человеческих жизней? А попытки некой пары снять повешенные для красоты тарелки тоже объясняются "генетической памятью"?



Есть и такие, кто оправдывает увиденное на площади Астаны или у казанов с бесплатным пловом тем, что в некоторых других странах тоже происходят аналогичные вещи. Мол, даже в развитых и богатых США во время "Черной пятницы" случаются давки, в которых люди чуть ли не дерутся друг с другом ради телевизора со скидкой или смартфона. Нисколько не обеляя этих американцев, все же стоит отметить, что там речь идет не о "халяве", а о дорогостоящих покупках, на которых люди хотят сэкономить. Но главное – какое нам дело до того, как ведут себя люди в той или иной стране? Мы должны думать о своей, о том, как построить цивилизованное и культурное общество здесь, в Казахстане.



Некоторые комментаторы в соцсетях предположили, что подобное поведение может быть связано с одной из казахских традиций под названием "сарқыт", когда гости после тоя уносят с собой угощения для домочадцев. Но сарқыт – это не столько про то, чтобы покушать, сколько про то, чтобы приобщить к празднику тех, кто не смог посетить мероприятие. К тому же даже в этом случае принято соблюдать меру и накладывать еду в пакеты только после окончания застолья.



Другая часть казахстанцев видит корень зла в низкой культуре части населения, и, наверное, стоит признать, что именно это является, может, не единственной, но главной причиной. Если вспомнить все подобные скандалы, имевшие место в нашей стране, то можно заметить, что происходили они в разных регионах страны, при разных обстоятельствах, но с предсказуемым результатом. Дошло даже до того, что под новостями о бесплатной раздаче какими-то заведениями донеров или бургеров в рамках неких акций разные комментаторы то ли в шутку, то ли всерьез пишут, что добром это не кончится.



И проблема тут не в каком-то конкретном регионе или в какой-то определенной социальной группе: такое случается повсеместно. А проявления низкого уровня культуры, нежелания немалого числа наших сограждан следовать установленным порядкам и правилам общежития встречаются сплошь и рядом. В этом можно убедиться, например, просто прогулявшись по пешеходной зоне на улице Панфилова в южной столице. Там нарисованы стрелки, указывающие, по какой части перехода нужно идти, чтобы два потока людей не столкнулись друг с другом, но многие абсолютно игнорируют эти знаки, которые видны невооруженным глазом в любое время суток. И так, наверное, везде: на дорогах, в очередях и т.д. Особенно это бросается в глаза после возвращения из поездок в развитые страны – там доля людей, соблюдающих определенный порядок, гораздо выше, чем у нас.



Впрочем, некоторые комментаторы, думается, были излишне категоричными, когда писали о чувстве стыда за свой народ, свою страну. Все-таки так вели и ведут себя далеко не все казахстанцы. Да и вообще, каждый человек должен отвечать исключительно за поведение свое и своих детей. А стыд за народ, как и гордость за него, – это что-то иррационально-пафосное.



Очевидно, что на каком-то этапе произошел серьезный сбой в идеологической и воспитательной работе. Государство вроде бы предпринимало попытки исправить ситуацию, но они оказались безуспешными. Тем не менее, проблема существует, причем она стоит довольно остро, и полагать, что все само собой образуется, было бы наивно. К слову, это вопрос не только (хотя и в первую очередь) внутренней политики – ведь в том числе и по таким видеороликам, выложенным в Интернет, судят о нашей стране, о нас, казахстанцах. Стоит ли нам давать пищу для появления новых историй типа тех, которые показаны в "Борате"?



Возможно, есть смысл включить в школьную программу уроки культуры и этикета, на которых бы детям на конкретных примерах из жизни объясняли, "что такое хорошо, а что такое плохо". Но такие занятия должны проводиться со всей серьезностью, а не так, как это часто, к сожалению, бывает в наших школах, когда и учитель, и ученики относятся к некоторым дисциплинам как к чему-то необязательному. Безусловно, ответственность за воспитание подрастающего поколения лежит, прежде всего, на родителях, однако далеко не все из них ее ощущают. И здесь школа могла бы выполнять эту корректирующую роль.



Столичный аким Женис Касымбек, комментируя инцидент, заявил, что он дал поручение установить лица, допустившие факты вандализма и нарушения общественного порядка, и что виновных привлекут к ответственности. Может, хотя бы с помощью "кнута" удастся повлиять на сознание людей (причем не только тех, кто был на площади) и заставить их задуматься, как следует вести себя?



Автор статьи: Тараз Маденов

06 Сен, 2023