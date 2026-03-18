Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов

12:47 19.03.2026

Гуманитарная помощь народу Ирана

18.03.2026

город Душанбе



По поручению Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона направлена гуманитарная помощь дружественному и братскому народу Исламской Республики Иран.



Гуманитарная помощь Таджикистана составляет 3610 тонн груза, в том числе 45 тонн медикаментов, большой объем санитарно-гигиенических товаров, детской одежды, различных продуктов питания, предметов быта, спальных принадлежностей, палаток, строительных материалов и других необходимых средств.



Конвой таджикской гуманитарной помощи, состоящий из 110 больших грузовиков, отправился в Исламскую Республику Иран 18 марта и вскоре прибудет в дружественную и братскую страну.