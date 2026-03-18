Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином

12:53 19.03.2026

Сегодня в ходе дружественного визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Китай состоялась официальная встреча Героя-Аркадага с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.



Национальный Лидер туркменского народа прибыл к месту проведения встречи, где Героя-Аркадага тепло приветствовал Председатель КНР.



После церемонии официального фотографирования перед Государственными флагами двух стран состоялись переговоры между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем-Аркадагом и Председателем КНР Си Цзиньпином.



Глава Китая Си Цзиньпин, сердечно приветствовав высокого гостя, выразил признательность Герою-Аркадагу за принятое приглашение и отметил, что нынешний визит рассматривается в Китайской Народной Республике как яркий символ дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами.



Пользуясь случаем, Председатель КНР адресовал теплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Туркменистана. Поздравив Героя-Аркадага и Президента Сердара Бердымухамедова с наступающим Новруз байрамы, Председатель Си Цзиньпин сказал, что сегодня отмечается последний день китайского Нового года и совпадение этих двух праздников имеет особый смысл и значение.



Поблагодарив за добрые слова и оказанное гостеприимство, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг отметил, что рассматривает нынешнюю встречу как знак дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между двумя странами, и, пользуясь возможностью, передал приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова.



Как отмечалось в ходе встречи, наши страны координируют свои усилия в рамках авторитетных международных организаций, таких, как ООН, и в формате "Центральная Азия – Китай". Отношения между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой выходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, обогащаясь новым содержанием. Это сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая внешнюю политику, экономику и торговлю, культуру, науку и образование. В последние годы также расширяются связи между политическими партиями и межпарламентский диалог.



В настоящее время создана устойчивая и надежная система межгосударственных отношений, которые, выдержав испытание временем, демонстрируют эффективность и соответствие долгосрочным интересам туркменского и китайского народов, отметил Герой-Аркадаг.



Выражая уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства Туркменистана и Китая на международной арене, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг заявил, что сегодня благодаря последовательным усилиям сторон для этого созданы все условия.



В свою очередь, Председатель Си Цзиньпин отметил значение инициатив, выдвигаемых Туркменистаном в рамках ООН, нацеленных на укрепление всеобщего мира и обеспечение устойчивого развития, подчеркнув, что Китай всегда поддерживает эти предложения.



Взаимовыгодное сотрудничество выступает важным условием экономического и социального развития обоих государств. Туркменистан и Китай вместе движутся по пути созидания и партнерства, добиваясь больших результатов, сказал Герой-Аркадаг, и, пользуясь случаем, поздравил Председателя Си Цзиньпина и весь китайский народ с успешным проведением заседаний Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, а также с принятием важных решений на этих высоких политических форумах.



Председатель Си Цзиньпин выразил признательность за поздравления, отметив, что Туркменистан является надежным партнером Китая в Центральной Азии, и подчеркнул, что в КНР высоко ценят и поддерживают политику постоянного нейтралитета нашей страны.



Как отмечалось в ходе встречи, отношения, установленные на высшем государственном уровне, открывают большие возможности и служат прочной основой для тесного сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обеспечивая дополнительный позитивный фактор для развития экономических, торговых, культурно-гуманитарных связей.



Герой-Аркадаг заявил, что Туркменистан поддерживает и впредь будет поддерживать в рамках ООН усилия КНР в продвижении международных инициатив. Наряду с этим Герой-Аркадаг сделал акцент на значимости выдвигаемых Китаем глобальных инициатив, касающихся Безопасности, Цивилизации, Развития и Управления.



Все они согласуются с целями, философией таких международных иницитаив Туркменистана, как "Мир через развитие" и "Диалог – гарантия мира", а также со стратегическим курсом нашей страны в мировой политике, демонстрирующим приверженность принципам доверия, равноправия и взаимоуважительного диалога, сказал Герой-Аркадаг.



Топливно-энергетический сектор также является одним из приоритетных векторов сотрудничества. В данной связи Герой-Аркадаг отметил важное значение совместных проектов по освоению газового месторождения "Galkynyş". В данной связи, учитывая достигнутый позитивный опыт сотрудничества в газовой сфере, состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшей совместной работы на самом крупном газовом месторождении нашей страны.



Наряду с этим Герой-Аркадаг подчеркнул, что в рамках сопряжения стратегии Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути" с инициативой Китая "Один пояс, один путь" открываются новые возможности для взаимодействия в транспортно-логистической сфере.



В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной области. При этом подчеркивалась важная роль науки и образования.



В данном контексте Герой-Аркадаг выразил признательность китайской стороне за созданные для туркменской молодежи возможности обучения в высших учебных заведениях Китая.



В свою очередь, глава Китая высказал заинтересованность в реализации совместных программ в области науки, образования и в других социальных сферах, выразив в данной связи уверенность, что в ближайшем будущем в Туркменистане будут реализованы проекты по открытию "мастерских Лу Баня" и центра традиционной китайской медицины.



Глава КНР подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству в образовательной сфере, обмену опытом в области интеллектуальной собственности, а также коневодства. Отметив, что сельскохозяйственная продукция Туркменистана отличается высокой экологичностью, Председатель Си Цзиньпин высказал заинтересованность в активизации партнерства в сельском хозяйстве, в частности, в сфере поставок высокопроизводительной техники, внедрения водосберегающих технологий и "зеленой" энергетики.



В ходе встречи Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг вручил Председателю КНР Си Цзиньпину приглашение Президента Сердара Бердымухамедова посетить с визитом нашу страну в любое удобное для него время.



В завершение встречи Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выразив уверенность, что туркмено-китайские отношения, восходящие к эпохе древнего Великого Шелкового пути, будут и впредь развиваться и укрепляться по широкому спектру направлений на благо народов обеих стран, обменялись наилучшими пожеланиями.



Затем Герой-Аркадаг и Председатель КНР Си Цзиньпин совершили дружескую прогулку. Это – наглядное отражение высокого уровня доверия и взаимопонимания в отношениях между Туркменистаном и Китаем.



Далее состоялась церемония обмена подарками.



От имени Президента Туркменистана Герой-Аркадаг преподнес в дар Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину великолепного ахалтекинского скакуна по имени Гадырлы, что стало замечательным символом успешного развития связей между дружественными народами.



Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, с благодарностью приняв замечательный подарок, отметил, что в Китае ахалтекинские скакуны высоко почитаются. Также глава дружественной страны подчеркнул, что Туркменистан является родиной знаменитых ахалтекинских коней и несколько лет назад – 12 лет назад, ему подарили ахалтекинского скакуна по имени Гахрыман.



Председатель КНР, приведя в пример пословицы туркменского народа "At – myrat", "At agynan ýerde toý bolar", отметил, что скакун Гадырлы, преподнесенный в дар от имени Президента Туркменистана, это большая честь не только для него, но и для всего китайского народа, и еще раз выразил свою признательность.



Как известно из истории, одним из исторических символов особых взаимоотношений туркменского и китайского народов стала посольская миссия во главе с Чжан Сяном, послом китайского императора У-Ди, в Парфянское государство. Среди дипломатических знаков внимания конь считался самым ценным подарком.



История туркменского и китайского народов тесно переплетена. В настоящее время лучшие традиции совместного наследия успешно встраиваются в отношения между Туркменистаном и Китаем.



Дружественный визит Героя-Аркадага в Китайскую Народную Республику продолжается.