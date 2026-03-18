17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:53 19.03.2026

Встреча Героя-Аркадага с Председателем Китайской Народной Республики
18.03.2026

Сегодня в ходе дружественного визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Китай состоялась официальная встреча Героя-Аркадага с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Национальный Лидер туркменского народа прибыл к месту проведения встречи, где Героя-Аркадага тепло приветствовал Председатель КНР.

После церемонии официального фотографирования перед Государственными флагами двух стран состоялись переговоры между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем-Аркадагом и Председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Китая Си Цзиньпин, сердечно приветствовав высокого гостя, выразил признательность Герою-Аркадагу за принятое приглашение и отметил, что нынешний визит рассматривается в Китайской Народной Республике как яркий символ дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Пользуясь случаем, Председатель КНР адресовал теплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Туркменистана. Поздравив Героя-Аркадага и Президента Сердара Бердымухамедова с наступающим Новруз байрамы, Председатель Си Цзиньпин сказал, что сегодня отмечается последний день китайского Нового года и совпадение этих двух праздников имеет особый смысл и значение.

Поблагодарив за добрые слова и оказанное гостеприимство, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг отметил, что рассматривает нынешнюю встречу как знак дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между двумя странами, и, пользуясь возможностью, передал приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова.

Как отмечалось в ходе встречи, наши страны координируют свои усилия в рамках авторитетных международных организаций, таких, как ООН, и в формате "Центральная Азия – Китай". Отношения между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой выходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, обогащаясь новым содержанием. Это сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая внешнюю политику, экономику и торговлю, культуру, науку и образование. В последние годы также расширяются связи между политическими партиями и межпарламентский диалог.

В настоящее время создана устойчивая и надежная система межгосударственных отношений, которые, выдержав испытание временем, демонстрируют эффективность и соответствие долгосрочным интересам туркменского и китайского народов, отметил Герой-Аркадаг.

Выражая уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства Туркменистана и Китая на международной арене, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг заявил, что сегодня благодаря последовательным усилиям сторон для этого созданы все условия.

В свою очередь, Председатель Си Цзиньпин отметил значение инициатив, выдвигаемых Туркменистаном в рамках ООН, нацеленных на укрепление всеобщего мира и обеспечение устойчивого развития, подчеркнув, что Китай всегда поддерживает эти предложения.

Взаимовыгодное сотрудничество выступает важным условием экономического и социального развития обоих государств. Туркменистан и Китай вместе движутся по пути созидания и партнерства, добиваясь больших результатов, сказал Герой-Аркадаг, и, пользуясь случаем, поздравил Председателя Си Цзиньпина и весь китайский народ с успешным проведением заседаний Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, а также с принятием важных решений на этих высоких политических форумах.

Председатель Си Цзиньпин выразил признательность за поздравления, отметив, что Туркменистан является надежным партнером Китая в Центральной Азии, и подчеркнул, что в КНР высоко ценят и поддерживают политику постоянного нейтралитета нашей страны.

Как отмечалось в ходе встречи, отношения, установленные на высшем государственном уровне, открывают большие возможности и служат прочной основой для тесного сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обеспечивая дополнительный позитивный фактор для развития экономических, торговых, культурно-гуманитарных связей.

Герой-Аркадаг заявил, что Туркменистан поддерживает и впредь будет поддерживать в рамках ООН усилия КНР в продвижении международных инициатив. Наряду с этим Герой-Аркадаг сделал акцент на значимости выдвигаемых Китаем глобальных инициатив, касающихся Безопасности, Цивилизации, Развития и Управления.

Все они согласуются с целями, философией таких международных иницитаив Туркменистана, как "Мир через развитие" и "Диалог – гарантия мира", а также со стратегическим курсом нашей страны в мировой политике, демонстрирующим приверженность принципам доверия, равноправия и взаимоуважительного диалога, сказал Герой-Аркадаг.

Топливно-энергетический сектор также является одним из приоритетных векторов сотрудничества. В данной связи Герой-Аркадаг отметил важное значение совместных проектов по освоению газового месторождения "Galkynyş". В данной связи, учитывая достигнутый позитивный опыт сотрудничества в газовой сфере, состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшей совместной работы на самом крупном газовом месторождении нашей страны.

Наряду с этим Герой-Аркадаг подчеркнул, что в рамках сопряжения стратегии Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути" с инициативой Китая "Один пояс, один путь" открываются новые возможности для взаимодействия в транспортно-логистической сфере.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной области. При этом подчеркивалась важная роль науки и образования.

В данном контексте Герой-Аркадаг выразил признательность китайской стороне за созданные для туркменской молодежи возможности обучения в высших учебных заведениях Китая.

В свою очередь, глава Китая высказал заинтересованность в реализации совместных программ в области науки, образования и в других социальных сферах, выразив в данной связи уверенность, что в ближайшем будущем в Туркменистане будут реализованы проекты по открытию "мастерских Лу Баня" и центра традиционной китайской медицины.

Глава КНР подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству в образовательной сфере, обмену опытом в области интеллектуальной собственности, а также коневодства. Отметив, что сельскохозяйственная продукция Туркменистана отличается высокой экологичностью, Председатель Си Цзиньпин высказал заинтересованность в активизации партнерства в сельском хозяйстве, в частности, в сфере поставок высокопроизводительной техники, внедрения водосберегающих технологий и "зеленой" энергетики.

В ходе встречи Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг вручил Председателю КНР Си Цзиньпину приглашение Президента Сердара Бердымухамедова посетить с визитом нашу страну в любое удобное для него время.

В завершение встречи Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выразив уверенность, что туркмено-китайские отношения, восходящие к эпохе древнего Великого Шелкового пути, будут и впредь развиваться и укрепляться по широкому спектру направлений на благо народов обеих стран, обменялись наилучшими пожеланиями.

Затем Герой-Аркадаг и Председатель КНР Си Цзиньпин совершили дружескую прогулку. Это – наглядное отражение высокого уровня доверия и взаимопонимания в отношениях между Туркменистаном и Китаем.

Далее состоялась церемония обмена подарками.

От имени Президента Туркменистана Герой-Аркадаг преподнес в дар Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину великолепного ахалтекинского скакуна по имени Гадырлы, что стало замечательным символом успешного развития связей между дружественными народами.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, с благодарностью приняв замечательный подарок, отметил, что в Китае ахалтекинские скакуны высоко почитаются. Также глава дружественной страны подчеркнул, что Туркменистан является родиной знаменитых ахалтекинских коней и несколько лет назад – 12 лет назад, ему подарили ахалтекинского скакуна по имени Гахрыман.

Председатель КНР, приведя в пример пословицы туркменского народа "At – myrat", "At agynan ýerde toý bolar", отметил, что скакун Гадырлы, преподнесенный в дар от имени Президента Туркменистана, это большая честь не только для него, но и для всего китайского народа, и еще раз выразил свою признательность.

Как известно из истории, одним из исторических символов особых взаимоотношений туркменского и китайского народов стала посольская миссия во главе с Чжан Сяном, послом китайского императора У-Ди, в Парфянское государство. Среди дипломатических знаков внимания конь считался самым ценным подарком.

История туркменского и китайского народов тесно переплетена. В настоящее время лучшие традиции совместного наследия успешно встраиваются в отношения между Туркменистаном и Китаем.

Дружественный визит Героя-Аркадага в Китайскую Народную Республику продолжается.

Источник - Туркменистан: Золотой век
