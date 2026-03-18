КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса

13:01 19.03.2026

Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке конституционности пункта 4 статьи 50 Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".



Оспариваемая норма устанавливает, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только самому клиенту либо третьим лицам с письменного согласия владельца счета или по иному предусмотренному законом основанию.



История обращения



Заявительнице после расторжения брака с супругом не удалось получить информацию о наличии у бывшего супруга банковских счетов и движении денежных средств по ним в банках второго уровня.



Банки отказали в представлении таких сведений, сославшись на режим банковской тайны согласно Закону о банках. Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении иска заявительницы о возложении на банки обязанности предоставить соответствующую информацию, указав на отсутствие письменного согласия владельца счетов и правовых оснований для раскрытия банковской тайны третьему лицу.



По мнению субъекта обращения, такое законодательное регулирование лишает ее возможности реализовать свое право на общее совместное имущество супругов и ставит ее в неравное положение, что противоречит конституционным принципам равенства всех перед законом, защиты собственности и охраны семьи.



Позиция Конституционного Суда



По итогам конституционного производства Конституционный Суд сформулировал следующие правовые позиции.



Законодательство Республики Казахстан о браке и семье исходит из принципа равенства прав супругов, включая равенство их имущественных прав.



Конституция гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, защиту материнства, отцовства и детства, а также тайну личных вкладов и сбережений.



Конституционный Суд отметил, что право на тайну банковских вкладов является самостоятельным конституционным правом и распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса. Равенство супругов в имущественных правах не означает утраты каждым из них собственной правосубъектности, личной автономии и права на защиту частной жизни, а также не отменяет режимов конфиденциальности, установленных для каждого Конституцией и законами.



Законодательством предусмотрены правовые механизмы, обеспечивающие баланс между защитой банковской тайны и реализацией имущественных прав супругов. В частности, суды вправе истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, по делам, находящимся в их производстве. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить судебный контроль за произвольным вмешательством в сферу частной жизни, а с другой – сохранить баланс между частными интересами и защитой конституционных прав каждого.



Выводы Конституционного Суда



Конституционный Суд пришел к выводу, что пункт 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" соответствует Конституции Республики Казахстан.



Дополнительно следует отметить, что с 19 марта текущего года вступает в силу новый Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", принятый 16 января 2026 года, в котором закреплены аналогичные положения (ст. 69).



