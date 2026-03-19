Четверг, 19.03.2026
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
Россия рассматривает возможность отправки вооруженных военно-морских патрулей для защиты флота после серии нападений Украины на корабли.

Россия рассматривает возможность отправки вооруженных патрулей для защиты своих судов после нападений на "теневой флот" нефтяных танкеров. Также планируется установка вооружения непосредственно на суда, заявил высокопоставленный советник президента Владимира Путина.



Николай Патрушев, близкий соратник Путина и глава Российского морского управления, сообщил, что Москва может создать "мобильные огневые группы" для защиты танкеров, плавающих под российским флагом, а также оснастить суда "специальными средствами обороны".

Эти комментарии Патрушева, опубликованные в газете "Коммерсантъ" в среду, отражают решимость России противостоять предполагаемым атакам Украины на ее корабли. Суда, которым страны Запада навесили ярлык "теневой флот", Россия использует для нормальной работы в условиях незаконных санкций с момента начала СВО на Украине в 2022 году.

Кремль обвинил Украину в поджоге танкера "Арктический Метагаз" под российским флагом с помощью морских дронов у побережья Ливии в начале месяца. Киев взял на себя ответственность за атаку на нефтяной танкер "Кендил" в Средиземном море в декабре, а также за нападения на несколько судов в Черном море.

В прошлом году Украина усилила атаки на суда "теневого флота", но с декабря не заявляла о новых ударах. Подтвержденные атаки в основном происходили в Черном море, где украинские морские дроны также неоднократно атаковали российские военные корабли.

Патрушев заявил, что "третьесортные морские державы" начали "беспрецедентную кампанию" против поставок из российских портов, вынуждая Москву на ответные действия.

Он также сообщил, что Москва будет усиливать контроль за судами, входящими в ее порты из-за рубежа, и предпринимать шаги для обеспечения безопасности экспортных грузов "в интересах России".

По словам Патрушева, Россия в реальном времени отслеживает все морские перевозки для предотвращения атак и готова задействовать свой военно-морской флот для защиты гражданских судов.

"Мы все чаще замечаем, что политические, дипломатические и правовые меры часто оказываются недостаточными для остановки западной кампании против российского судоходства, - сказал он. - В случае возникновения новых угроз со стороны европейских стран мы будем разрабатывать новые меры".

Патрушев, который работает с Путиным еще со времен их службы в КГБ, также намекнул, что Россия может взять "теневой флот" под свой прямой контроль.

Суда этого флота исторически ходили под флагами третьих стран и использовали различные методы сокрытия, такие как подмена GPS-сигналов, чтобы обойти западные санкции, направленные против российского экспорта нефти.

Однако в последнее время все больше судов подают сигналы в Россию, поскольку западные власти все активнее преследуют государства-флаговладельцы в попытке пресечь деятельность этого флота.

"России в первую очередь необходимо иметь собственный потенциал для морских перевозок - флот, судостроительные верфи, портовые мощности, операционную деятельность, страхование и так далее", - заявил Патрушев.

"Одна из самых опасных иллюзий заключалась в убеждении, что нам не нужен собственный торговый флот, и мы всегда можем найти сомнительные методы экономии, выбрав "удобный флаг" для судоходства", - подчеркнул он. "Мы будем продолжать участвовать в глобальной морской экономике и сотрудничать с заинтересованными партнерами, но только на условиях взаимной выгоды".

Комментарии Патрушева, очевидно, также были реакцией на обещание Дональда Трампа предоставить военно-морское сопровождение американским нефтяным танкерам, пытающимся обойти иранскую блокаду Ормузского пролива.

Согласно заявления стран Запада, РФ делится с Ираном разведывательными данными о целях, включая расположение американских военных объектов на Ближнем Востоке, аналогично тому, как США обмениваются информацией о российских целях на Украине.

Путин в основном избегал прямой критики войны президента США против Ирана и, во время телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе, предложил выступить посредником в отношениях с Тегераном, давним союзником России.

Однако Патрушев отметил, что конфликт является "трагедией", которая "откатит существующую систему глобальных торгово-экономических отношений на несколько лет назад" и "не имеет оправдания или объективных причин".

"По сути, операция "Эпическая ярость" разрушает мировой энергетический рынок и морскую логистику", - заявил он. "И в этой ярости нет ничего эпического - на самом деле мир наблюдает трагедию с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями".

Хотя скачок цен на нефть, вызванный войной, приносит российскому бюджету до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в день, Патрушев отметил, что эти выгоды для Москвы носят временный характер и перевешиваются рисками нанесения ущерба давним партнерам на Ближнем Востоке.

Тем не менее, решение США разрешить транспортировку подсанкционных партий российской нефти в Индию для снижения цен на нефть продемонстрировало растущее расхождение между европейским и американским санкционными режимами, а также стремление властей остановить деятельность теневого флота.

Дэвид Танненбаум, директор Blackstone Compliance, заявил, что это решение США было "безумным" и "придаст смелости" судам теневого флота.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2026 года №1204
- Проект закона о государственной службе в новой редакции одобрил Мажилис в первом чтении
- Казахстанцы своими голосами продемонстрировали настоящий патриотизм, поддержав все инициативы Главы государства – Олжас Бектенов поручил принять исчерпывающие меры для реализации Плана
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек": объем поддержки экономики в 2025 году вырос вдвое
- По случаю принятия новой Конституции ряд общественных деятелей были отмечены государственными наградами
- Фракция "Ак жол" требует сделать открытой финотчетность крупнейших нефтегазовых и горно-металлургических компаний
- Фракция "Ак жол" требует обеспечить современную спутниковую связь для труднодоступных мест и спасательных мероприятий
- Задержан Бокаев Санжар
- Государству возвращены денежные средства
