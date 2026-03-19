|Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:32 19.03.2026
Россия рассматривает возможность отправки вооруженных военно-морских патрулей для защиты флота после серии нападений Украины на корабли.
Россия рассматривает возможность отправки вооруженных патрулей для защиты своих судов после нападений на "теневой флот" нефтяных танкеров. Также планируется установка вооружения непосредственно на суда, заявил высокопоставленный советник президента Владимира Путина.
Николай Патрушев, близкий соратник Путина и глава Российского морского управления, сообщил, что Москва может создать "мобильные огневые группы" для защиты танкеров, плавающих под российским флагом, а также оснастить суда "специальными средствами обороны".
Эти комментарии Патрушева, опубликованные в газете "Коммерсантъ" в среду, отражают решимость России противостоять предполагаемым атакам Украины на ее корабли. Суда, которым страны Запада навесили ярлык "теневой флот", Россия использует для нормальной работы в условиях незаконных санкций с момента начала СВО на Украине в 2022 году.
Кремль обвинил Украину в поджоге танкера "Арктический Метагаз" под российским флагом с помощью морских дронов у побережья Ливии в начале месяца. Киев взял на себя ответственность за атаку на нефтяной танкер "Кендил" в Средиземном море в декабре, а также за нападения на несколько судов в Черном море.
В прошлом году Украина усилила атаки на суда "теневого флота", но с декабря не заявляла о новых ударах. Подтвержденные атаки в основном происходили в Черном море, где украинские морские дроны также неоднократно атаковали российские военные корабли.
Патрушев заявил, что "третьесортные морские державы" начали "беспрецедентную кампанию" против поставок из российских портов, вынуждая Москву на ответные действия.
Он также сообщил, что Москва будет усиливать контроль за судами, входящими в ее порты из-за рубежа, и предпринимать шаги для обеспечения безопасности экспортных грузов "в интересах России".
По словам Патрушева, Россия в реальном времени отслеживает все морские перевозки для предотвращения атак и готова задействовать свой военно-морской флот для защиты гражданских судов.
"Мы все чаще замечаем, что политические, дипломатические и правовые меры часто оказываются недостаточными для остановки западной кампании против российского судоходства, - сказал он. - В случае возникновения новых угроз со стороны европейских стран мы будем разрабатывать новые меры".
Патрушев, который работает с Путиным еще со времен их службы в КГБ, также намекнул, что Россия может взять "теневой флот" под свой прямой контроль.
Суда этого флота исторически ходили под флагами третьих стран и использовали различные методы сокрытия, такие как подмена GPS-сигналов, чтобы обойти западные санкции, направленные против российского экспорта нефти.
Однако в последнее время все больше судов подают сигналы в Россию, поскольку западные власти все активнее преследуют государства-флаговладельцы в попытке пресечь деятельность этого флота.
"России в первую очередь необходимо иметь собственный потенциал для морских перевозок - флот, судостроительные верфи, портовые мощности, операционную деятельность, страхование и так далее", - заявил Патрушев.
"Одна из самых опасных иллюзий заключалась в убеждении, что нам не нужен собственный торговый флот, и мы всегда можем найти сомнительные методы экономии, выбрав "удобный флаг" для судоходства", - подчеркнул он. "Мы будем продолжать участвовать в глобальной морской экономике и сотрудничать с заинтересованными партнерами, но только на условиях взаимной выгоды".
Комментарии Патрушева, очевидно, также были реакцией на обещание Дональда Трампа предоставить военно-морское сопровождение американским нефтяным танкерам, пытающимся обойти иранскую блокаду Ормузского пролива.
Согласно заявления стран Запада, РФ делится с Ираном разведывательными данными о целях, включая расположение американских военных объектов на Ближнем Востоке, аналогично тому, как США обмениваются информацией о российских целях на Украине.
Путин в основном избегал прямой критики войны президента США против Ирана и, во время телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе, предложил выступить посредником в отношениях с Тегераном, давним союзником России.
Однако Патрушев отметил, что конфликт является "трагедией", которая "откатит существующую систему глобальных торгово-экономических отношений на несколько лет назад" и "не имеет оправдания или объективных причин".
"По сути, операция "Эпическая ярость" разрушает мировой энергетический рынок и морскую логистику", - заявил он. "И в этой ярости нет ничего эпического - на самом деле мир наблюдает трагедию с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями".
Хотя скачок цен на нефть, вызванный войной, приносит российскому бюджету до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в день, Патрушев отметил, что эти выгоды для Москвы носят временный характер и перевешиваются рисками нанесения ущерба давним партнерам на Ближнем Востоке.
Тем не менее, решение США разрешить транспортировку подсанкционных партий российской нефти в Индию для снижения цен на нефть продемонстрировало растущее расхождение между европейским и американским санкционными режимами, а также стремление властей остановить деятельность теневого флота.
Дэвид Танненбаум, директор Blackstone Compliance, заявил, что это решение США было "безумным" и "придаст смелости" судам теневого флота.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times