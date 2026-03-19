Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"

13:32 19.03.2026

Россия рассматривает возможность отправки вооруженных патрулей для защиты своих судов после нападений на "теневой флот" нефтяных танкеров. Также планируется установка вооружения непосредственно на суда, заявил высокопоставленный советник президента Владимира Путина.



