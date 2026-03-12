|Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
17:32 19.03.2026
Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб, заявил постпред при ООН
Постпред при ООН Иравани: Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб от ударов США
ТЕГЕРАН, 19 мар – РИА Новости. Иран требует компенсации от ОАЭ в связи с ущербом, который был ему нанесен из-за ударов США с территории эмиратов, следует из письма постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленного генсеку организации Антониу Гутеррешу.
"Действия ОАЭ на глобальном уровне влекут за собой международно-правовую ответственность. Такие действия подразумевают возмещение ущерба, включая выплату компенсации за всевозможные убытки, которые были нанесены Ирану", - приводит иранское агентство NourNews фрагмент письма.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Письмо Ирана в ООН в связи с действиями Катара, Кувейта и ОАЭ против нашей страны
Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в трех отдельных письмах к Генеральному секретарю и председателю СБ выразил протест в связи с действиями Катара, Кувейта и ОАЭ, предоставивших свою территорию для атак США против страны.
Письмо Лариджани из шести пунктов в адрес исламских стран
NOURNEWS – Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что Иран продолжит свой путь сопротивления "великому и малому сатане" (Соединенным Штатам и Израилю).
Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, в письме, адресованном мусульманам всего мира и исламским правительствам, заявил, что на одной стороне сегодняшнего конфликта находятся Соединенные Штаты и Израиль, а на другой - Иран, мусульманские страны и силы сопротивления, и задал вопрос: "На чьей вы стороне?"
Полный текст письма выглядит следующим образом:
1. Иран столкнулся с обманчивой американо-сионистской агрессией, происходившей во время переговоров, направленных на раздел Ирана. Это привело к мученической смерти уважаемого и самоотверженного лидера Исламской революции, а также ряда простых граждан и военачальников. В результате они столкнулись с национальным и исламским сопротивлением иранского народа.
2. Вам известно, что, за редкими исключениями и в основном в политической сфере, ни одно исламское правительство не оказывало помощи иранскому народу? Тем не менее, иранский народ с твердой решимостью подавил злонамеренного врага до такой степени, что сегодня враг не знает, как выбраться из этого стратегического тупика.
3. Иран продолжит свой путь сопротивления против "великого и малого сатаны" (США и Израиль), но разве поведение исламских правительств не противоречит словам Пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Если вы не откликаетесь на призыв мусульманина, вы не мусульманин"? Что это за мусульманин?
4. Некоторые страны пошли еще дальше, заявив, что поскольку Иран нацелился на американские базы и интересы на их территории, Иран - наш враг! Должен ли Иран бездействовать, пока базы в ваших странах используются для нападений на Иран? Они выдумывают оправдания; на одной стороне сегодняшнего конфликта - Соединенные Штаты и Израиль, а на другой - Иран, мусульманские страны и силы сопротивления. На чьей стороне вы?
5. Подумайте о будущем исламского мира. Вы знаете, что Соединенные Штаты не лояльны к вам, а Израиль - ваш враг. Подумайте на мгновение о себе и о будущем региона. Иран желает вам добра и не намерен вас подчинить.
6. Единство исламской уммы, со всей ее мощью, может обеспечить и гарантировать безопасность, прогресс и независимость всех стран.