Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб

17:32 19.03.2026

ТЕГЕРАН, 19 мар – РИА Новости. Иран требует компенсации от ОАЭ в связи с ущербом, который был ему нанесен из-за ударов США с территории эмиратов, следует из письма постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленного генсеку организации Антониу Гутеррешу.



"Действия ОАЭ на глобальном уровне влекут за собой международно-правовую ответственность. Такие действия подразумевают возмещение ущерба, включая выплату компенсации за всевозможные убытки, которые были нанесены Ирану", - приводит иранское агентство NourNews фрагмент письма.



США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.



Письмо Ирана в ООН в связи с действиями Катара, Кувейта и ОАЭ против нашей страны



Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в трех отдельных письмах к Генеральному секретарю и председателю СБ выразил протест в связи с действиями Катара, Кувейта и ОАЭ, предоставивших свою территорию для атак США против страны.



