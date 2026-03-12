 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.03.2026
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
17:32 19.03.2026

Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб, заявил постпред при ООН
Постпред при ООН Иравани: Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб от ударов США

ТЕГЕРАН, 19 мар – РИА Новости. Иран требует компенсации от ОАЭ в связи с ущербом, который был ему нанесен из-за ударов США с территории эмиратов, следует из письма постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленного генсеку организации Антониу Гутеррешу.

"Действия ОАЭ на глобальном уровне влекут за собой международно-правовую ответственность. Такие действия подразумевают возмещение ущерба, включая выплату компенсации за всевозможные убытки, которые были нанесены Ирану", - приводит иранское агентство NourNews фрагмент письма.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

***

Письмо Ирана в ООН в связи с действиями Катара, Кувейта и ОАЭ против нашей страны

Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в трех отдельных письмах к Генеральному секретарю и председателю СБ выразил протест в связи с действиями Катара, Кувейта и ОАЭ, предоставивших свою территорию для атак США против страны.



***

Письмо Лариджани из шести пунктов в адрес исламских стран
NOURNEWS – Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что Иран продолжит свой путь сопротивления "великому и малому сатане" (Соединенным Штатам и Израилю).

Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, в письме, адресованном мусульманам всего мира и исламским правительствам, заявил, что на одной стороне сегодняшнего конфликта находятся Соединенные Штаты и Израиль, а на другой - Иран, мусульманские страны и силы сопротивления, и задал вопрос: "На чьей вы стороне?"



Полный текст письма выглядит следующим образом:

1. Иран столкнулся с обманчивой американо-сионистской агрессией, происходившей во время переговоров, направленных на раздел Ирана. Это привело к мученической смерти уважаемого и самоотверженного лидера Исламской революции, а также ряда простых граждан и военачальников. В результате они столкнулись с национальным и исламским сопротивлением иранского народа.

2. Вам известно, что, за редкими исключениями и в основном в политической сфере, ни одно исламское правительство не оказывало помощи иранскому народу? Тем не менее, иранский народ с твердой решимостью подавил злонамеренного врага до такой степени, что сегодня враг не знает, как выбраться из этого стратегического тупика.

3. Иран продолжит свой путь сопротивления против "великого и малого сатаны" (США и Израиль), но разве поведение исламских правительств не противоречит словам Пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Если вы не откликаетесь на призыв мусульманина, вы не мусульманин"? Что это за мусульманин?

4. Некоторые страны пошли еще дальше, заявив, что поскольку Иран нацелился на американские базы и интересы на их территории, Иран - наш враг! Должен ли Иран бездействовать, пока базы в ваших странах используются для нападений на Иран? Они выдумывают оправдания; на одной стороне сегодняшнего конфликта - Соединенные Штаты и Израиль, а на другой - Иран, мусульманские страны и силы сопротивления. На чьей стороне вы?

5. Подумайте о будущем исламского мира. Вы знаете, что Соединенные Штаты не лояльны к вам, а Израиль - ваш враг. Подумайте на мгновение о себе и о будущем региона. Иран желает вам добра и не намерен вас подчинить.

6. Единство исламской уммы, со всей ее мощью, может обеспечить и гарантировать безопасность, прогресс и независимость всех стран.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773930720


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  