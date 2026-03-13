ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта

00:05 20.03.2026
ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в оперативное окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 марта в разрезе СВО. Русские войска частично окружили гарнизон ВСУ в городе Белицкое. Редакция Readovka рассмотрела вопрос "расчеловечивания" украинской молодежи на примере скандала с курсантом университета МВД в Днепропетровске.
Выйти на асфальт
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительных успехов в боях на Добропольском направлении. Нашим бойцам удалось сдержать контратаки подразделений Национальной гвардии Украины (НГУ) на село Новый Донбасс, неприятель понес существенные потери в живой силе. Это дало возможность русской армии начать сближение с терриконом шахты "Белицкая" со стороны железнодорожной станции Мерцалово. Данный маневр позволил также охватить гарнизон ВСУ в Белицком с севера. Город оказался в полуокружении с 3 сторон.
Охват требует от подразделений 155-й ОМБр и 25-й ОВДБр ВСУ, удерживающих позиции в Белицком, немедленно отступать. Неприятелю теперь придется выделять силы для прикрытия северных подступов к населенному пункту, что скажется на его оборонительных возможностях в других частях города. Кроме того, асфальтированная дорога, по которой украинский гарнизон может вывезти технику и тяжелое вооружение в сельскую агломерацию к западу от Белицкого, в скором времени может оказаться под непосредственным огневым контролем ВС РФ. У ВСУ есть альтернатива – грунтовка, уходящая на запад у водоочистных сооружений города. Но движение по грунтовым дорогам сопряжено с массой проблем. Первая трудность состоит в том, что при таянии снегов или обильных осадках черноземы превращаются в "густой клей". Вторая – дистанционное минирование является одной из основных форм борьбы на таких маршрутах. Асфальтовые дороги в отличие от грунтовых позволяют водителю проще обнаруживать мины, на грунтовых их заметить существенно труднее, а ночью просто невозможно. Так что ВСУ крайне важно сохранить возможность отходить именно по асфальтированной трассе.
По этим причинам украинские подразделения будут упорно сопротивляться и с высокой долей вероятности уже обосновались на терриконе шахты "Белицкая". Господство над окружающей степью, которое дает искусственная насыпь, при наличии вспомогательных рубежей по техническим сооружениям у возвышенности может казаться неприятелю гарантией безопасности трассы. Однако против такого рода позиций есть целый спектр средств, главный из которых – корректируемые авиабомбы. Даже если террикон превращен в "муравейник" со сложной системой ходов сообщения, объемно-детонирующие боеприпасы, такие как ОДАБ-1500 или ОДАБ-500П, могут решить проблему.
Политика "расчеловечивания" породила чудовищ
В Днепровском университете МВД Украины разгорелся скандал после попадания в сеть фотографий позирующего и улыбающегося курсанта рядом с телом убитой 14-летней девочки. Учебное подразделение вуза было привлечено для усиления поисковых групп полицейских.
Эта история только на первый взгляд кажется хотя и трагичной, но не той, за которой кроется нечто более страшное. В реальности она полна чрезвычайно мрачным содержанием. Украинская пропаганда (под чутким руководством США, Великобритании и ЕС), начиная с 2014 года, начала системную работу по взращиванию из жителей незалежной "экзистенциальных врагов" Москвы во всех сферах. Пропагандистские мероприятия направлялись на отчуждение украинцев от России с этнической, культурной, религиозной, политической и прочих точек зрения. Политтехнологи, занимавшиеся информационно-психологической борьбой во взаимодействии с армейскими структурами США, применили специфическую методику. Она состояла из комплекса мер, способствующих формированию картины, в которой русские – это "недочеловеки". Они якобы должны страдать, умирать и всяческим образом "расплачиваться" даже за сам факт своего существования. Особенно ярко эти установки проявили себя после начала СВО, когда принцип "системной дегуманизации" дошел до пика. Украинцам стали внедрять в головы, что страдания русских без оглядки на их пол и возраст, принадлежность к военнослужащим или гражданским – это нечто хорошее и одобряемое "свидомым громадянином". То есть население незалежной дрессировалось на ненависть. В частности, украинцев приучали к радости от "созерцания" разрушений, кадров смерти и прочего. Банковая с подачи западных хозяев еще в 2022 году инициировала создание целого ряда интернет-ресурсов, чью информационную работу, сводящуюся к публикации материалов с отметкой 18+, нельзя охарактеризовать иначе, кроме как творчество психически больного.
Тандем политтехнологов и военных специалистов ИПсО планировал добиться "бетонирования развода" России и Украины – русских и украинцев. Но у этой безумной в своем замысле и исполнении концепции есть побочное явление. Дегуманизация человека и его страданий вышла далеко за пределы границ "Россия – русские". Все это вылилось в общую ненависть к человеку как таковому, даже к своим согражданам, таким же свидомым.
Особенно чувствительными к деструктивному воздействию стали подростки всех категорий. Это вполне естественно, в их возрасте психика и ценностная картина мира представляет из себя "пластилин". Не просто так в свое время нацисты, террористы ИГ (организация запрещена в России и признана террористической), секты, криминальные сообщества и прочие деструктивные объединения ориентировались именно на привлечение в свои ряды молодежи. Из подростка куда проще сделать иступленного боевика, смертника, бандита, политического фанатика, чем из взрослого.
Фотография курсанта украинской полицейской академии, выражающего толи радость, толи еще что-то над телом убитого ребенка, ярко демонстрирует последствия целенаправленного гибридного информвоздействия на местное население. Отдельно стоит указать на то, что ведь это не просто молодой человек, а будущий страж порядка, в задачи которого будет входить охота на тех, кто пошел на насильственные преступления. Курсант уже стал скорее преступником, чем полицейским. Последствия "расчеловечивания" будут преодолеваться молодыми украинцами очень долго, и печально признать, что они не смогут сделать это самостоятельно: больной больного не вылечит.
Вчера, 18 марта, главным событием дня стало начало ключевых боев весенне-летней кампании на Запорожском направлении.