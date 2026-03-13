 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.03.2026
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
00:05 20.03.2026

ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в оперативное окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 19 марта в разрезе СВО. Русские войска частично окружили гарнизон ВСУ в городе Белицкое. Редакция Readovka рассмотрела вопрос "расчеловечивания" украинской молодежи на примере скандала с курсантом университета МВД в Днепропетровске.



Выйти на асфальт

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительных успехов в боях на Добропольском направлении. Нашим бойцам удалось сдержать контратаки подразделений Национальной гвардии Украины (НГУ) на село Новый Донбасс, неприятель понес существенные потери в живой силе. Это дало возможность русской армии начать сближение с терриконом шахты "Белицкая" со стороны железнодорожной станции Мерцалово. Данный маневр позволил также охватить гарнизон ВСУ в Белицком с севера. Город оказался в полуокружении с 3 сторон.

Охват требует от подразделений 155-й ОМБр и 25-й ОВДБр ВСУ, удерживающих позиции в Белицком, немедленно отступать. Неприятелю теперь придется выделять силы для прикрытия северных подступов к населенному пункту, что скажется на его оборонительных возможностях в других частях города. Кроме того, асфальтированная дорога, по которой украинский гарнизон может вывезти технику и тяжелое вооружение в сельскую агломерацию к западу от Белицкого, в скором времени может оказаться под непосредственным огневым контролем ВС РФ. У ВСУ есть альтернатива – грунтовка, уходящая на запад у водоочистных сооружений города. Но движение по грунтовым дорогам сопряжено с массой проблем. Первая трудность состоит в том, что при таянии снегов или обильных осадках черноземы превращаются в "густой клей". Вторая – дистанционное минирование является одной из основных форм борьбы на таких маршрутах. Асфальтовые дороги в отличие от грунтовых позволяют водителю проще обнаруживать мины, на грунтовых их заметить существенно труднее, а ночью просто невозможно. Так что ВСУ крайне важно сохранить возможность отходить именно по асфальтированной трассе.

По этим причинам украинские подразделения будут упорно сопротивляться и с высокой долей вероятности уже обосновались на терриконе шахты "Белицкая". Господство над окружающей степью, которое дает искусственная насыпь, при наличии вспомогательных рубежей по техническим сооружениям у возвышенности может казаться неприятелю гарантией безопасности трассы. Однако против такого рода позиций есть целый спектр средств, главный из которых – корректируемые авиабомбы. Даже если террикон превращен в "муравейник" со сложной системой ходов сообщения, объемно-детонирующие боеприпасы, такие как ОДАБ-1500 или ОДАБ-500П, могут решить проблему.

Политика "расчеловечивания" породила чудовищ

В Днепровском университете МВД Украины разгорелся скандал после попадания в сеть фотографий позирующего и улыбающегося курсанта рядом с телом убитой 14-летней девочки. Учебное подразделение вуза было привлечено для усиления поисковых групп полицейских.

Эта история только на первый взгляд кажется хотя и трагичной, но не той, за которой кроется нечто более страшное. В реальности она полна чрезвычайно мрачным содержанием. Украинская пропаганда (под чутким руководством США, Великобритании и ЕС), начиная с 2014 года, начала системную работу по взращиванию из жителей незалежной "экзистенциальных врагов" Москвы во всех сферах. Пропагандистские мероприятия направлялись на отчуждение украинцев от России с этнической, культурной, религиозной, политической и прочих точек зрения. Политтехнологи, занимавшиеся информационно-психологической борьбой во взаимодействии с армейскими структурами США, применили специфическую методику. Она состояла из комплекса мер, способствующих формированию картины, в которой русские – это "недочеловеки". Они якобы должны страдать, умирать и всяческим образом "расплачиваться" даже за сам факт своего существования. Особенно ярко эти установки проявили себя после начала СВО, когда принцип "системной дегуманизации" дошел до пика. Украинцам стали внедрять в головы, что страдания русских без оглядки на их пол и возраст, принадлежность к военнослужащим или гражданским – это нечто хорошее и одобряемое "свидомым громадянином". То есть население незалежной дрессировалось на ненависть. В частности, украинцев приучали к радости от "созерцания" разрушений, кадров смерти и прочего. Банковая с подачи западных хозяев еще в 2022 году инициировала создание целого ряда интернет-ресурсов, чью информационную работу, сводящуюся к публикации материалов с отметкой 18+, нельзя охарактеризовать иначе, кроме как творчество психически больного.

Тандем политтехнологов и военных специалистов ИПсО планировал добиться "бетонирования развода" России и Украины – русских и украинцев. Но у этой безумной в своем замысле и исполнении концепции есть побочное явление. Дегуманизация человека и его страданий вышла далеко за пределы границ "Россия – русские". Все это вылилось в общую ненависть к человеку как таковому, даже к своим согражданам, таким же свидомым.

Особенно чувствительными к деструктивному воздействию стали подростки всех категорий. Это вполне естественно, в их возрасте психика и ценностная картина мира представляет из себя "пластилин". Не просто так в свое время нацисты, террористы ИГ (организация запрещена в России и признана террористической), секты, криминальные сообщества и прочие деструктивные объединения ориентировались именно на привлечение в свои ряды молодежи. Из подростка куда проще сделать иступленного боевика, смертника, бандита, политического фанатика, чем из взрослого.

Фотография курсанта украинской полицейской академии, выражающего толи радость, толи еще что-то над телом убитого ребенка, ярко демонстрирует последствия целенаправленного гибридного информвоздействия на местное население. Отдельно стоит указать на то, что ведь это не просто молодой человек, а будущий страж порядка, в задачи которого будет входить охота на тех, кто пошел на насильственные преступления. Курсант уже стал скорее преступником, чем полицейским. Последствия "расчеловечивания" будут преодолеваться молодыми украинцами очень долго, и печально признать, что они не смогут сделать это самостоятельно: больной больного не вылечит.

Вчера, 18 марта, главным событием дня стало начало ключевых боев весенне-летней кампании на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773954300


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  