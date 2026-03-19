Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов

01:22 20.03.2026

Как продвигается запуск первого в истории Узбекистана искусственного спутника?

19.03.2026



В Узбекистане готовится запуск первого научного спутника "Мирзо Улугбек" в 2028 году. Проект CubeSat разрабатывают студенты в Японии. Параллельно страна планирует отправить в космос своего первого космонавта.



Впервые в истории Узбекистана начались работы по созданию национального научного искусственного спутника. Аппарат в формате 6U CubeSat, запуск которого на орбиту запланирован на 2028 год. Узбекские студенты, которые будут создавать спутник, в настоящее время обучаются в Японии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



