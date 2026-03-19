01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
01:22 20.03.2026

Как продвигается запуск первого в истории Узбекистана искусственного спутника?
19.03.2026

В Узбекистане готовится запуск первого научного спутника "Мирзо Улугбек" в 2028 году. Проект CubeSat разрабатывают студенты в Японии. Параллельно страна планирует отправить в космос своего первого космонавта.

Впервые в истории Узбекистана начались работы по созданию национального научного искусственного спутника. Аппарат в формате 6U CubeSat, запуск которого на орбиту запланирован на 2028 год. Узбекские студенты, которые будут создавать спутник, в настоящее время обучаются в Японии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



"На недавней презентации, в присутствии нашего Президента, были представлены проекты по запуску в космос первого научного искусственного спутника Узбекистана. В связи с этим агентство "Узбеккосмос" направило семерых студентов на обучение в магистратуре в Технологический университет Кюсю в Японии", - сказал пресс-секретарь Агентства "Узбеккосмос" Акмаль Назаров.

Отправленные на обучение студенты в течение двух лет будут непосредственно участвовать в проектировании, сборке и тестировании искусственного спутника. Спутник будет запущен в космос после успешного прохождения испытаний.

"Наш спутник относится к классу CubeSat, то есть это небольшой спутник. Его основное предназначение - дистанционное зондирование Земли. В настоящее время мы ведем работу над этим проектом. Моя задача - моделировать внешнюю и внутреннюю части спутника. Очень важно определить прочность спутника. Мы сначала протестируем его на Земле. После подтверждения данных мы запустим его в небо", - говорит студент, обучающийся в Японии, Хабибуллох Азимжонов.

Задача спутника заключается в дистанционном наблюдении за Землей, поддержке сельского, лесного хозяйств и мониторинга окружающей среды. Цель заключается не только в создании самого аппарата, но и в формировании в Узбекистане школы кадров и национальных инженерных компетенций. Первый в истории Узбекистана искусственный спутник получил имя "Мирзо Улугбек".

Наряду с этим в стране также начата работа по отправке в космос первого узбекского космонавта. По словам Акмаля Назарова, Агентство "Узбеккосмос" уже приступило к практической работе и в этом направлении.

"Агентство "Узбеккосмос" уже начало исследования и практическую работу в этом направлении. Будет объявлен открытый конкурс для определения того, кто станет космонавтом, будь то женщина, мужчина или молодой человек. В рамках открытого конкурса после прохождения каждого этапа будет проверяться здоровье каждого кандидата и состояние его органов. Затем его будут проверять на устойчивость к психологическим нагрузкам. После того как все эти процедуры будут пройдены, кандидат отправится для испытаний на космические станции. Там он будет проходить тесты на различных тренажерах, напоминающих мощные аттракционы, чтобы достичь необходимого уровня готовности. Кандидат получит и теоретические знания. И если успешно пройдет все испытания, то получит возможность полететь в космос", - говорит он.

Узбеккосмос ведет переговоры с Россией, Китаем и США об отправке своего первого космонавта в космос.

Источник - Sputnik
Источник - Sputnik


