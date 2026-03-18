16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
    Кыргызстан 
НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
11:29 20.03.2026

В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
Главный подозреваемый в хищениях в "Кыргызнефтегазе" – экс-глава Комитета госбезопасности

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.03.2026

МВД Киргизии возбудило уголовное преследование по делу о коррупции в государственной компании "Кыргызнефтегаз", ключевым фигурантом которой выступает экс-глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев. Синхронно с расследованием начался процесс демонтажа политического влияния его клана: сторонников вызывают на допросы, многие лишаются должностей, а связанные с ним депутаты покидают парламент. На протяжении последних пяти лет в Киргизии велась масштабная и громкая кампания по борьбе с коррупцией, главным архитектором которой выступал ныне уже бывший глава ГКНБ Камчибек Ташиев. Однако эпоха его исключительного влияния завершилась внезапно: в начале февраля 2026 года президент Садыр Жапаров отправил могущественного силовика в отставку. Решение было принято в момент, когда глава ГКНБ находился на лечении в Германии (см. "НГ" от 11.02.26).

Распад некогда монолитного политического альянса Жапаров–Ташиев спровоцировал стремительную реорганизацию всей исполнительной власти республики. В считаные часы был радикально переформатирован силовой блок, а кадровые перестановки затронули практически весь состав кабинета министров, сменились мэры многих городов, а также главы сельских районов. Как тогда отметил в комментарии для "НГ" директор Агентства этнонациональной стратегии Александр Кобринский, отставка Ташиева – это не финальная точка, а лишь преддверие нового, крайне напряженного политического сезона. Будущее самого экс-главы ГКНБ и судьба его разветвленной сети влияния теперь становятся ключевыми вопросами повестки.

Волна турбулентности предсказуемо докатилась и до парламента. Первым своего кресла лишился спикер Нурланбек Тургунбек уулу, вслед за которым процесс сложения мандатов начали и рядовые законодатели, аффилированные с Ташиевым. Если одни депутаты предпочли уйти в тень без лишнего шума, то другие пытались демонстрировать стойкость. Показателен пример родного брата экс-главы спецслужбы – Шаирбека Ташиева: поначалу он открыто бравировал перед прессой, заявляя, что "не из пугливых". Однако после допроса в МВД парламентарий резко скорректировал риторику и сдал мандат, сопроводив этот шаг пояснением "ради стабильности в стране".

Его примеру уже последовали еще 10 его коллег, и, судя по всему, этот список будет пополняться. В социальных сетях активно распространяется коллаж с портретами 20 депутатов из числа сторонников Ташиева – их называют потенциальными кандидатами на "вылет" из Жогорку Кенеша (парламента).

По мнению директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игоря Шестакова, в поисках стабильности покидают не высокие должности, а саму республику – и речь идет о трудовых мигрантах. "Своими денежными переводами они фактически обеспечивают социально-экономическую и общественно-политическую устойчивость страны", – отметил в беседе с "НГ" эксперт.

Шестаков полагает, что уже до конца марта в Жогорку Кенеше не останется ни одного парламентария, связанного с Ташиевым. Массовый исход депутатов лишь подтверждает тот факт, что ранее парламент находился под полным контролем экс-главы ГКНБ. Фундаментом для такого влияния стала феноменально низкая явка на прошлых выборах: по сути, к избирательным участкам пришли лишь родственники и друзья самих кандидатов.

"Сейчас мы наблюдаем формирование нового состава парламента, чьи цели и задачи будут полностью подчинены грядущим президентским выборам. Ключевой кандидат – Садыр Жапаров. Очевидно, что у главы государства уже есть своя дорожная карта, и парламент должен стать ее опорой, если он заинтересован в победе действующего президента. Таким образом, законодательный орган переформатируется под конкретные запросы исполнительной власти.

Безусловно, Ташиев остается политиком и, вероятнее всего, предпримет попытки вернуться в большую игру. Именно его скрытое намерение баллотироваться на пост президента – вопреки всем публичным опровержениям – и стало истинной причиной распада тандема Жапаров–Ташиев. Последовавшие за этим события, которые можно назвать своего рода "бархатной революцией сверху", привели к тому, что властная вертикаль в Киргизии стала максимально монолитной", – резюмирует Игорь Шестаков. Местонахождение самого Камчибека Ташиева на текущий момент остается неизвестным: по размещенным в соцсетях фото он находится за границей, в одной из теплых стран. Свое молчание он пообещал прервать после завершения праздника Рамадан 20 марта.

Власти, впрочем, сыграли на опережение, обнародовав результаты резонансного расследования о масштабных хищениях в госкомпании "Кыргызнефтегаз". В материалах Государственной налоговой службы (ГНС) Киргизии, вышедших под красноречивым заголовком "Нефть для своих: как разорили "Кыргызнефтегаз", прямо указывается на причастность лиц, аффилированных с экс-главой ГКНБ Камчибеком Ташиевым, к коррупционным схемам в нефтяной отрасли. Совокупный ущерб государству оценивается в колоссальные 7 млрд сомов (около 7 млрд руб.).

Данные расследования стали фундаментом для уголовного дела, возбужденного МВД по фактам системной коррупции на предприятии (ст. 336 "Коррупция" Уголовного кодекса Кыргызской Республики). Первые результаты не заставили себя ждать: после допросов были задержаны и помещены в изолятор временного содержания (ИВС) бывший депутат Жогорку Кенеша и экс-руководитель ОАО "Кыргызнефтегаз" Нургазы Нишанов, а также директор компании "Регион Ойл" Назгуль Айдарова.

Проливая свет на причины столь долгой неприкосновенности предприятия, глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов пояснил журналистам, почему проверки в "Кыргызнефтегазе" не проводились в период всесилия Ташиева. "Необходимо признать: "Кыргызнефтегаз" находился под абсолютным контролем ГКНБ. Некоторые из наших сотрудников, пытавшиеся исполнять свои обязанности, сами оказались под преследованием спецслужб и до сих пор остаются под арестом. В тех условиях любая проверка деятельности компании была физически невозможна. Ситуация изменилась лишь сейчас: мы получили возможность провести полноценное расследование. Перед нами стоял выбор – предать результаты огласке или оставить их под сукном. Мы выбрали транспарентность", – цитирует Шыкмаматова open.kg.

Сегодня общественно-политический ландшафт Киргизии претерпевает тектонические сдвиги. В экспертных дискуссиях вновь зазвучали забытые термины: "репрессии", "оттепель", "культ личности". Республика вошла в исторический цикл, напоминающий 50-е годы прошлого столетия, когда началось разоблачение сталинской системы. Сегодня идет демонтаж политического культа Камчибека Ташиева.

Источник - Независимая газета
