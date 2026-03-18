НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи

В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи

Главный подозреваемый в хищениях в "Кыргызнефтегазе" – экс-глава Комитета госбезопасности



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.03.2026



МВД Киргизии возбудило уголовное преследование по делу о коррупции в государственной компании "Кыргызнефтегаз", ключевым фигурантом которой выступает экс-глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев. Синхронно с расследованием начался процесс демонтажа политического влияния его клана: сторонников вызывают на допросы, многие лишаются должностей, а связанные с ним депутаты покидают парламент. На протяжении последних пяти лет в Киргизии велась масштабная и громкая кампания по борьбе с коррупцией, главным архитектором которой выступал ныне уже бывший глава ГКНБ Камчибек Ташиев. Однако эпоха его исключительного влияния завершилась внезапно: в начале февраля 2026 года президент Садыр Жапаров отправил могущественного силовика в отставку. Решение было принято в момент, когда глава ГКНБ находился на лечении в Германии (см. "НГ" от 11.02.26).



Распад некогда монолитного политического альянса Жапаров–Ташиев спровоцировал стремительную реорганизацию всей исполнительной власти республики. В считаные часы был радикально переформатирован силовой блок, а кадровые перестановки затронули практически весь состав кабинета министров, сменились мэры многих городов, а также главы сельских районов. Как тогда отметил в комментарии для "НГ" директор Агентства этнонациональной стратегии Александр Кобринский, отставка Ташиева – это не финальная точка, а лишь преддверие нового, крайне напряженного политического сезона. Будущее самого экс-главы ГКНБ и судьба его разветвленной сети влияния теперь становятся ключевыми вопросами повестки.



Волна турбулентности предсказуемо докатилась и до парламента. Первым своего кресла лишился спикер Нурланбек Тургунбек уулу, вслед за которым процесс сложения мандатов начали и рядовые законодатели, аффилированные с Ташиевым. Если одни депутаты предпочли уйти в тень без лишнего шума, то другие пытались демонстрировать стойкость. Показателен пример родного брата экс-главы спецслужбы – Шаирбека Ташиева: поначалу он открыто бравировал перед прессой, заявляя, что "не из пугливых". Однако после допроса в МВД парламентарий резко скорректировал риторику и сдал мандат, сопроводив этот шаг пояснением "ради стабильности в стране".



Его примеру уже последовали еще 10 его коллег, и, судя по всему, этот список будет пополняться. В социальных сетях активно распространяется коллаж с портретами 20 депутатов из числа сторонников Ташиева – их называют потенциальными кандидатами на "вылет" из Жогорку Кенеша (парламента).



По мнению директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игоря Шестакова, в поисках стабильности покидают не высокие должности, а саму республику – и речь идет о трудовых мигрантах. "Своими денежными переводами они фактически обеспечивают социально-экономическую и общественно-политическую устойчивость страны", – отметил в беседе с "НГ" эксперт.



Шестаков полагает, что уже до конца марта в Жогорку Кенеше не останется ни одного парламентария, связанного с Ташиевым. Массовый исход депутатов лишь подтверждает тот факт, что ранее парламент находился под полным контролем экс-главы ГКНБ. Фундаментом для такого влияния стала феноменально низкая явка на прошлых выборах: по сути, к избирательным участкам пришли лишь родственники и друзья самих кандидатов.



"Сейчас мы наблюдаем формирование нового состава парламента, чьи цели и задачи будут полностью подчинены грядущим президентским выборам. Ключевой кандидат – Садыр Жапаров. Очевидно, что у главы государства уже есть своя дорожная карта, и парламент должен стать ее опорой, если он заинтересован в победе действующего президента. Таким образом, законодательный орган переформатируется под конкретные запросы исполнительной власти.



Безусловно, Ташиев остается политиком и, вероятнее всего, предпримет попытки вернуться в большую игру. Именно его скрытое намерение баллотироваться на пост президента – вопреки всем публичным опровержениям – и стало истинной причиной распада тандема Жапаров–Ташиев. Последовавшие за этим события, которые можно назвать своего рода "бархатной революцией сверху", привели к тому, что властная вертикаль в Киргизии стала максимально монолитной", – резюмирует Игорь Шестаков. Местонахождение самого Камчибека Ташиева на текущий момент остается неизвестным: по размещенным в соцсетях фото он находится за границей, в одной из теплых стран. Свое молчание он пообещал прервать после завершения праздника Рамадан 20 марта.



Власти, впрочем, сыграли на опережение, обнародовав результаты резонансного расследования о масштабных хищениях в госкомпании "Кыргызнефтегаз". В материалах Государственной налоговой службы (ГНС) Киргизии, вышедших под красноречивым заголовком "Нефть для своих: как разорили "Кыргызнефтегаз", прямо указывается на причастность лиц, аффилированных с экс-главой ГКНБ Камчибеком Ташиевым, к коррупционным схемам в нефтяной отрасли. Совокупный ущерб государству оценивается в колоссальные 7 млрд сомов (около 7 млрд руб.).



Данные расследования стали фундаментом для уголовного дела, возбужденного МВД по фактам системной коррупции на предприятии (ст. 336 "Коррупция" Уголовного кодекса Кыргызской Республики). Первые результаты не заставили себя ждать: после допросов были задержаны и помещены в изолятор временного содержания (ИВС) бывший депутат Жогорку Кенеша и экс-руководитель ОАО "Кыргызнефтегаз" Нургазы Нишанов, а также директор компании "Регион Ойл" Назгуль Айдарова.



Проливая свет на причины столь долгой неприкосновенности предприятия, глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов пояснил журналистам, почему проверки в "Кыргызнефтегазе" не проводились в период всесилия Ташиева. "Необходимо признать: "Кыргызнефтегаз" находился под абсолютным контролем ГКНБ. Некоторые из наших сотрудников, пытавшиеся исполнять свои обязанности, сами оказались под преследованием спецслужб и до сих пор остаются под арестом. В тех условиях любая проверка деятельности компании была физически невозможна. Ситуация изменилась лишь сейчас: мы получили возможность провести полноценное расследование. Перед нами стоял выбор – предать результаты огласке или оставить их под сукном. Мы выбрали транспарентность", – цитирует Шыкмаматова open.kg.



Сегодня общественно-политический ландшафт Киргизии претерпевает тектонические сдвиги. В экспертных дискуссиях вновь зазвучали забытые термины: "репрессии", "оттепель", "культ личности". Республика вошла в исторический цикл, напоминающий 50-е годы прошлого столетия, когда началось разоблачение сталинской системы. Сегодня идет демонтаж политического культа Камчибека Ташиева.