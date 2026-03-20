Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:41 20.03.2026
Такой скачок цен может спровоцировать рецессию или заставить потребителей экономить, что обрушит спрос
Представители нефтяной отрасли Саудовской Аравии пытаются просчитать, как высоко могут взлететь цены, если иранская война и вызванные ею перебои с поставками не прекратятся в ближайшее время. И прогнозы их не радуют.
По базовому сценарию, который озвучили несколько чиновников крупнейшего производителя Персидского залива, цены могут превысить $180 за баррель, если перебои продлятся до конца апреля.
На первый взгляд, это должно озолотить королевство, бюджет которого все еще сильно зависит от нефтяных доходов. Однако у этих золотых монеток есть и другая сторона. Столь высокие цены могут заставить потребителей сократить использование нефти, или спровоцировать рецессию, которая также ударит по спросу. Кроме того, Саудовскую Аравию сочтут спекулянтом, наживающимся на войне, которую она не начинала.
"Саудовская Аравия в целом не любит слишком резкого роста цен, потому что это создает долгосрочную нестабильность на рынке, - говорит Умер Карим, аналитик по внешней политике и геополитике из Исследовательского центра имени короля Фейсала. - Для саудитов идеальный расклад - это умеренный рост цен при сохранении стабильной доли на рынке".
Государственная нефтяная компания страны Saudi Aramco, которая отвечает за добычу, продажи и ценообразование, отказалась от комментариев.
Что происходит с ценами на нефть
Удары по энергетическим объектам на этой неделе подтолкнули цены на нефть вверх. В ответ на израильский удар в среду по иранскому газовому месторождению Южный Парс Тегеран атаковал объекты в катарском энергетическом хабе Рас-Лаффан, а также другую инфраструктуру в Персидском заливе, включая саудовские объекты в Янбу - порту на Красном море, куда ведет трубопровод, позволяющий обходить "узкое место" в Ормузском проливе.
Иран также продолжил атаковать суда в заливе, практически парализовав движение через пролив, по которому проходит 20% мировых поставок нефти.
В четверг фьючерсы на эталонную марку Brent поднимались до $119 за баррель, прежде чем немного скорректироваться. Абсолютный максимум по этому контракту, достигнутый в июле 2008 года, составлял $146,08.
"Цена в $200 за баррель в 2026 году не выглядит чем-то невозможным", - считают аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.
Фьючерсы в Персидском заливе, привязанные к оманской нефти, которые менее ликвидны, но быстро отражают местные перебои с поставками, превысили $166 за баррель. Оманская нефть служит ориентиром для большей части нефти, продаваемой ближневосточными производителями, включая Саудовскую Аравию.
Некоторые саудовские клиенты, по словам чиновников, начинают отказываться от использования этого ориентира из-за его волатильности. Однако в Aramco настаивают, что он точно отражает рыночную ситуацию.
Война уже убрала с мирового рынка миллионы баррелей нефти. С начала конфликта 28 февраля цены выросли примерно на 50%.
Аналитикам Saudi Aramco необходимо оценить направление рынка, чтобы успеть опубликовать официальные отпускные цены на свою нефть к 2 апреля. Они учитывают множество факторов, включая данные о спросе от менеджеров по продажам.
Легкая саудовская нефть уже продается азиатским покупателям через порт на Красном море по цене около $125 за баррель. По мере сокращения запасов (часть из которых была вывезена из Залива до начала войны) физическая нехватка сырья на следующей неделе станет ощущаться острее, что приведет к росту цен до $138-$140, считают чиновники.
По их прогнозам, если ко второй неделе апреля перебои с поставками не прекратятся и Ормузский пролив останется закрытым, цены могут достичь $150, а в последующие недели - $165 и $180.
Нефтяные трейдеры также делают ставки на гораздо более высокие цены, хотя многие прогнозы все еще далеки от худшего сценария Aramco. В среду, по данным Intercontinental Exchange, ставки на то, что фьючерсы на Brent достигнут $130, $140 или $150 за баррель в следующем месяце, были одними из самых популярных позиций на рынке опционов.
"Рынок больше не ведет себя так, будто все это закончится в конце марта, - говорит Ребекка Бэйбин, старший энерготрейдер в CIBC Private Wealth. - Не думаю, что $150 через месяц - это что-то из ряда вон выходящее. Если мы говорим об июне, я бы поставила на $180".
Почему худшие прогнозы могут не сбыться
Множество факторов могут удержать цены от такого взлета, например, прекращение боевых действий или поступление на рынок нефти от подсанкционных производителей, таких как Россия. Спрос также может упасть, что снизит цены, но, возможно, только на фоне рецессии.
Производители энергии пытаются понять, как высоко могут подняться цены, прежде чем покупатели начнут сокращать потребление - явление, известное как "разрушение спроса".
"Как правило, $150 за Brent - это тот уровень, когда люди действительно возьмутся за расчеты", - говорит Бэйбин.
При такой цене, по мнению аналитиков, американцы могут начать пользоваться автобусами, работать из дома или пересматривать планы на летний отпуск. Производители могут замедлить работу, чтобы не нести убытки.
Для большинства потребителей более важна цена на заправке. Спрос на бензин обычно начинает снижаться, когда цены превышают $3,50 за галлон, по данным Джеймса Уэста из Melius Research.
Для многих цены уже достигли этого порога. Средние розничные цены на бензин в США в четверг подскочили до $3,88 за галлон по сравнению с $2,93 месяц назад. Наибольший ценовой шок испытали водители в Аризоне, Нью-Мексико и Колорадо.
Еще более стремительный рост цен на дизельное топливо - до $5,10 за галлон - уже бьет по компаниям, которые используют его для перевозки всего: от продуктов до полупроводников и стали.
"Высокие затраты на топливо действуют как налог на потребителей и бизнес, заставляя домохозяйства тратить больше на энергию и меньше на все остальное", - сказал Филип Бланкато, генеральный директор Ladenburg Asset Management.
Еще один серьезный риск для спроса исходит от промышленных потребителей, сокращающих потребление, и от широкого экономического спада, который может сопровождать нефтяные шоки, считают в Wood Mackenzie.
Консультант, работающий с Saudi Aramco, сообщил, что компания рассматривает сценарий, при котором быстро растущая стоимость импорта нефти в Европе, Японии и Корее окажет давление на их валюты, повысит инфляцию и процентные ставки и, в конечном счете, замедлит их экономику и спрос.
Аналитики предупреждают, что продолжительный рост цен в США может в конечном итоге ударить и по самим Штатам, крупнейшему производителю нефти в мире.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что устойчиво высокие затраты на энергию усилят ценовое давление и негативно скажутся на экономическом росте.
Подготовлено Profinance.ru по материалам Wall Street Journal