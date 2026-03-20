Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется

11:41 20.03.2026

20.03.2026



Такой скачок цен может спровоцировать рецессию или заставить потребителей экономить, что обрушит спрос



Представители нефтяной отрасли Саудовской Аравии пытаются просчитать, как высоко могут взлететь цены, если иранская война и вызванные ею перебои с поставками не прекратятся в ближайшее время. И прогнозы их не радуют.



По базовому сценарию, который озвучили несколько чиновников крупнейшего производителя Персидского залива, цены могут превысить $180 за баррель, если перебои продлятся до конца апреля.



