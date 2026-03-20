Пятница, 20.03.2026
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:41 20.03.2026

Такой скачок цен может спровоцировать рецессию или заставить потребителей экономить, что обрушит спрос

Представители нефтяной отрасли Саудовской Аравии пытаются просчитать, как высоко могут взлететь цены, если иранская война и вызванные ею перебои с поставками не прекратятся в ближайшее время. И прогнозы их не радуют.

По базовому сценарию, который озвучили несколько чиновников крупнейшего производителя Персидского залива, цены могут превысить $180 за баррель, если перебои продлятся до конца апреля.



На первый взгляд, это должно озолотить королевство, бюджет которого все еще сильно зависит от нефтяных доходов. Однако у этих золотых монеток есть и другая сторона. Столь высокие цены могут заставить потребителей сократить использование нефти, или спровоцировать рецессию, которая также ударит по спросу. Кроме того, Саудовскую Аравию сочтут спекулянтом, наживающимся на войне, которую она не начинала.

"Саудовская Аравия в целом не любит слишком резкого роста цен, потому что это создает долгосрочную нестабильность на рынке, - говорит Умер Карим, аналитик по внешней политике и геополитике из Исследовательского центра имени короля Фейсала. - Для саудитов идеальный расклад - это умеренный рост цен при сохранении стабильной доли на рынке".

Государственная нефтяная компания страны Saudi Aramco, которая отвечает за добычу, продажи и ценообразование, отказалась от комментариев.

Что происходит с ценами на нефть

Удары по энергетическим объектам на этой неделе подтолкнули цены на нефть вверх. В ответ на израильский удар в среду по иранскому газовому месторождению Южный Парс Тегеран атаковал объекты в катарском энергетическом хабе Рас-Лаффан, а также другую инфраструктуру в Персидском заливе, включая саудовские объекты в Янбу - порту на Красном море, куда ведет трубопровод, позволяющий обходить "узкое место" в Ормузском проливе.

Иран также продолжил атаковать суда в заливе, практически парализовав движение через пролив, по которому проходит 20% мировых поставок нефти.

В четверг фьючерсы на эталонную марку Brent поднимались до $119 за баррель, прежде чем немного скорректироваться. Абсолютный максимум по этому контракту, достигнутый в июле 2008 года, составлял $146,08.

"Цена в $200 за баррель в 2026 году не выглядит чем-то невозможным", - считают аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Фьючерсы в Персидском заливе, привязанные к оманской нефти, которые менее ликвидны, но быстро отражают местные перебои с поставками, превысили $166 за баррель. Оманская нефть служит ориентиром для большей части нефти, продаваемой ближневосточными производителями, включая Саудовскую Аравию.

Некоторые саудовские клиенты, по словам чиновников, начинают отказываться от использования этого ориентира из-за его волатильности. Однако в Aramco настаивают, что он точно отражает рыночную ситуацию.

Война уже убрала с мирового рынка миллионы баррелей нефти. С начала конфликта 28 февраля цены выросли примерно на 50%.

Аналитикам Saudi Aramco необходимо оценить направление рынка, чтобы успеть опубликовать официальные отпускные цены на свою нефть к 2 апреля. Они учитывают множество факторов, включая данные о спросе от менеджеров по продажам.

Легкая саудовская нефть уже продается азиатским покупателям через порт на Красном море по цене около $125 за баррель. По мере сокращения запасов (часть из которых была вывезена из Залива до начала войны) физическая нехватка сырья на следующей неделе станет ощущаться острее, что приведет к росту цен до $138-$140, считают чиновники.

По их прогнозам, если ко второй неделе апреля перебои с поставками не прекратятся и Ормузский пролив останется закрытым, цены могут достичь $150, а в последующие недели - $165 и $180.

Нефтяные трейдеры также делают ставки на гораздо более высокие цены, хотя многие прогнозы все еще далеки от худшего сценария Aramco. В среду, по данным Intercontinental Exchange, ставки на то, что фьючерсы на Brent достигнут $130, $140 или $150 за баррель в следующем месяце, были одними из самых популярных позиций на рынке опционов.

"Рынок больше не ведет себя так, будто все это закончится в конце марта, - говорит Ребекка Бэйбин, старший энерготрейдер в CIBC Private Wealth. - Не думаю, что $150 через месяц - это что-то из ряда вон выходящее. Если мы говорим об июне, я бы поставила на $180".

Почему худшие прогнозы могут не сбыться

Множество факторов могут удержать цены от такого взлета, например, прекращение боевых действий или поступление на рынок нефти от подсанкционных производителей, таких как Россия. Спрос также может упасть, что снизит цены, но, возможно, только на фоне рецессии.

Производители энергии пытаются понять, как высоко могут подняться цены, прежде чем покупатели начнут сокращать потребление - явление, известное как "разрушение спроса".

"Как правило, $150 за Brent - это тот уровень, когда люди действительно возьмутся за расчеты", - говорит Бэйбин.

При такой цене, по мнению аналитиков, американцы могут начать пользоваться автобусами, работать из дома или пересматривать планы на летний отпуск. Производители могут замедлить работу, чтобы не нести убытки.

Для большинства потребителей более важна цена на заправке. Спрос на бензин обычно начинает снижаться, когда цены превышают $3,50 за галлон, по данным Джеймса Уэста из Melius Research.

Для многих цены уже достигли этого порога. Средние розничные цены на бензин в США в четверг подскочили до $3,88 за галлон по сравнению с $2,93 месяц назад. Наибольший ценовой шок испытали водители в Аризоне, Нью-Мексико и Колорадо.

Еще более стремительный рост цен на дизельное топливо - до $5,10 за галлон - уже бьет по компаниям, которые используют его для перевозки всего: от продуктов до полупроводников и стали.

"Высокие затраты на топливо действуют как налог на потребителей и бизнес, заставляя домохозяйства тратить больше на энергию и меньше на все остальное", - сказал Филип Бланкато, генеральный директор Ladenburg Asset Management.

Еще один серьезный риск для спроса исходит от промышленных потребителей, сокращающих потребление, и от широкого экономического спада, который может сопровождать нефтяные шоки, считают в Wood Mackenzie.

Консультант, работающий с Saudi Aramco, сообщил, что компания рассматривает сценарий, при котором быстро растущая стоимость импорта нефти в Европе, Японии и Корее окажет давление на их валюты, повысит инфляцию и процентные ставки и, в конечном счете, замедлит их экономику и спрос.

Аналитики предупреждают, что продолжительный рост цен в США может в конечном итоге ударить и по самим Штатам, крупнейшему производителю нефти в мире.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что устойчиво высокие затраты на энергию усилят ценовое давление и негативно скажутся на экономическом росте.

Подготовлено Profinance.ru по материалам Wall Street Journal

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773996060


