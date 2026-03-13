 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.03.2026
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Таджикистан   | 
Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
12:01 20.03.2026

Ура инженерам, долой плагиат: что будет менять Рахмон в таджикской науке

Таджикским ученым необходимо работать на благо экономики, а заодно повышать авторитет и престиж родной страны, считает президент. Мешает этому нехватка молодых специалистов-технарей и засилье плагиаторов

ДУШАНБЕ, 20 мар - Sputnik, Рубен Гарсия. По случаю праздника Навруз президент Таджикистана решил устроить встречу с научной интеллигенцией. Началось все стандартно, с упоминания "предков арийского народа" и пожелания "животворной, светозарной весны".

Но покончив с традиционной восточной вежливостью и похвалами научному сообществу, Эмомали Рахмон приступил к жесткой критике. Причем бил прицельно и по пунктам.



Как оказалось, президент сильно недоволен господством "лириков" над "физиками", то есть тотальным преобладаним в научном мире Таджикистана гуманитарных дисциплин.

По официальным данным, на 385 диссертаций в гуманитарной сфере, приходится 160 диссертаций в технических, естественных и математических дисциплинах. Получается, диссертаций по гуманитарным наукам больше в два с половиной раза.

И, по мнению Рахмона, такой перекос исключительно скверно влияет на национальную экономику, особенно в сельском хозяйстве.

"Предприниматели ввозят новые породы животных из других стран, а наши ученые даже не изучают должным образом опыт ведущих животноводов и мало внимания уделяют увеличению поголовья местных пород, - негодовал президент - Мы отстали от соседних государств по вопросу исследования вакцин для скота, и большинство лекарств поступает из-за рубежа".

Народ-гуманитарий

Упор на гуманитарные науки, в особенности на историю и национальную литературу – это само по себе неплохо. Тем более, что таджикская земля богата поэтическими талантами, да и власти отводят классической персидской культуре важную роль идеологического барьера против распространения религиозного экстремизма.

Но, увы, знание изящной словесности и стихов не имеет прикладного применения ни в промышленности, ни в международной торговле, что признает и научное сообщество.

"Таджикский народ, по сути – гуманитарий. Отсюда любовь к Рудаки, Фирдоуси и Хаяму, хотя тот же Хаям был не только поэтом, но и астрономом, и математиком. Но думаю, сказанное президентом очень правильно, так как без формирования технического мышления наше движение вперед невозможно", - считает вице-президент Академии образования Таджикистана Ирина Каримова.

И если судить по речи президента, то развитие технических дисциплин будет одной из важнейших составляющих намеченной индустриализации страны.

Причем Эмомали Рахмон замахнулся на дальний горизонт, объявив период 2020-2040 временем развития точных и естественно-научных дисциплин.

Начать решили со студентов, поощрив деньгами их тягу к математике, химии, инженерии и физике. Так, с 1 января 2021 года число получателей президентской стипендии в средних общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учреждениях будет увеличено с 400 до 3000, а сама сумма стипендии будет ровняться 500 сомони.

Также Рахмон предлагает увеличить число получателей таких стипендий в высших профессиональных учебных заведениях со 100 до 300 человек, а среди аспирантов с 15 до 50 человек.

Но самое главное, 70% стипендий будет направленно именно на естественные, точные и математические предметы.

По словам проректора Российско-Таджикского (Славянского) Университета, профессора Рахмона Ульмасова, глава государства давно собирался поставить отечественную науку на прикладные рельсы. А ведущие институты и вузы, не дожидаясь, пока грянет гром, заранее сфокусировались на развитии точных дисциплин в своих стенах.

И, как выяснилось, склонность менталитета таджиков к гуманитарным наукам абсолютно не мешает воспитанию "технарей".

"Наша программа рассчитана на точные и естественные науки. Так, в СПТУ недавно создали кафедру естественных наук и в ближайшее время планируется создать мехмат и физфак. Под нашей эгидой работают технические и физико-математические школы, чьи ученики регулярно участвуют в международных олимпиадах", - пояснил Ульмасов Sputnik Таджикистан.

Что касается самих педагогов, то, по словам Ирины Каримовой, им предстоит перенимать международный образовательный опыт, чтобы приблизить процесс обучения школьников и студентов к решению конкретных прикладных задач в промышленности, гидроэнергетике и сельском хозяйстве.

Исследуй, а не воруй

Но недостаточная поддержка технических специалистов – не единственная и не главная проблема в образовательной сфере.

Рахмон прямым текстом заявил, что огромный вред науке наносят "три субъективных источника: во-первых, игнорирование подлинного таланта, во-вторых, абсолютная самоуверенность и непризнание собственных ошибок, а в-третьих, влияние корысти на научные отношения".

Речь, в частности, идет о плагиате в диссертациях и несправедливом присвоении высоких знаний.

"В последние годы руководящие лица, осуществляющие деятельность в ненаучных отраслях, защищают диссертации по специальностям, далеким от их деятельности, причем вне очереди, и получают научные степени, - с неудовольствием отметил президент. - В связи с этим даю указание, чтобы такие лица сначала написали заявление освободить их от должностей, и пусть затем занимаются научной деятельностью".

Проще говоря, если ты большой начальник и решил прибавить для солидности степень кандидата или даже доктора наук, будь любезен – соответствуй.

В своей критике президент не забыл упомянуть и список из 40 ученых, обвиненных в плагиате порталом "Диссернет", занимающимся экспертизой кандидатских и докторских диссертаций.

Он особо подчеркнул, что большинство таких работ были посвящены экономике, обществоведению, политологии и педагогике. То есть на первый план опять вышли дисциплины, не требующее лабораторных исследований и фундаментальной доказательной базы.

"Становится очевидным, что некоторые таджикские соискатели выбрали легкий и необременительный научный путь, широко используя научные труды ученых зарубежных стран", - подвел итог президент.

Неудобно получилось

Заявление сильное, особенно учитывая, что власти обычно не выносят сор из избы.

И вот что любопытно, ранее высокопоставленные чиновники и уличенные в плагиате "кандидаты" в скупых комментариях отвечали, мол это все нападки завистников, а "Диссернет" - это общественная организация, не имеющая отношения ни к российской, ни к таджикистанской академии наук, а значит ее мнение не имеет цены.

Вот только президент Таджикистана, похоже, считает иначе. Что весьма разумно, учитывая скандальный характер плагиата в таких диссертациях. Так, некоторые из них отличались от оригинальных работ только тем, что слово "Россия" в них было заменено на "Таджикистан".

А ровно в день выступления Эмомали Рахмона "Диссернет" обвинил в плагиате Абдурахмона Курбанова, начальника Управления "исследования социальных проблем" Центра стратегических исследований. По мнению объединения, половина докторской диссертации Курбанова была заимствована.

Вероятно, руководство страны пришло к мысли, что наличие в правительстве и на руководящих постах больших компаний липовых "кандидатов" заметно портит репутацию высшей власти, а потому неплохо бы наказать зарвавшихся чиновников, устроив им публичную порку.

"Относительно плагиата – это очень и очень серьезный сигнал. ВАК получил прямой месседж от президента о необходимости ужесточить в разы защиту диссертаций, - подчеркивает Рахмон Ульмасов. - Если речь действительно идет о 40 украденных диссертациях, то для любого ученого это позор и неуважение к науке".

По словам Ульмасова, с недавнего времени диссертациями занимаются не просто ВАК целиком, а специально созданные экспертные группы при аттестационной комиссии, все работы будут проверяться в "Антиплагиате" и тщательно вычитываться.

Абдуджаббор Рахмонзода, помощник президента Таджикистана по вопросам социального развития, уже сообщил, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, правда не уточнив, какие санкции последуют для плагиаторов.

Принесет ли долгосрочные результаты в масштабе страны президентская критика – пока неясно. Но перемены таджикской науке нужны как воздух и хочется надеется, что повторять дважды ему не придется.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773997260


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  