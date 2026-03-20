GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат

16:02 20.03.2026 Блиц-обзор Зорана Метера. Приближается момент истины. Хотя шах и не правит, Тегеран ставит всему Западу шах и мат

GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат



Ситуация приближается к кульминации, пишет GN. На горизонте маячит раскол в трансатлантическом альянсе, и Трамп может попытаться дестабилизировать Евросоюз. Цены на нефть бьют рекорды, дома дела у американского президента тоже не складываются. Выходит, что Тегеран поставил всему Западу шах и мат.



Зоран Метер

Geopolitika.news

Хорватия

20 марта 2026



Теперь все стало очевиднее: Соединенные Штаты Америки солируют в своих внешнеполитических шагах, полностью игнорируя свою союзников по НАТО и руководствуясь исключительно американскими национальными интересами.







Примеров тому много, и наиболее ярким было свержение американцами Николаса Мадуро в Венесуэле в начале года. А последний пример, и самый драматичный, - это американо-израильская война, начатая 18 дней назад. Вашингтон предварительно не известил о своих планах насчет Ирана союзников (впрочем, как и о планах в Венесуэле). Но при этом президент Дональд Трамп требует от них военного участия в войне с Ираном, а их мало того что проигнорировали, так еще и не посвятили в конечные американские цели, то есть союзники не понимают, чего Вашингтон хочет добиться этой войной.



Я не уверен, что цели знает и сам Трамп и его администрация, которая с начала войны все путается в заявлениях на этот счет, как и в заявлениях о том, когда эта война кончится. Вообще для Трампа война уже завершилась "победой", и осталось кое-что доделать для полного триумфа. Правда, несколько дней назад он почти ультимативно потребовал от союзников участия в разблокировании Ормузского пролива.



Это явный признак того, что победа все еще далеко, хотя, возможно, военные цели свелись к разрушению иранской военной и гражданской инфраструктуры, включая ядерные объекты, и к ликвидации государственного и военного руководства страны. Тогда результаты налицо, хотя сам режим и не был свергнут и не получилось, а скорее всего и не получится, вывести массы на улицы для его свержения.



Все больше внутренних проблем и ультиматум демократов



Поэтому неудивительно, что администрация Трампа сейчас испытывает большие проблемы, продумывая дальнейшие военно-политические шаги для скорейшего выхода США из этой войны (политически или риторически она ограничена 3-4 неделями), очень дорогостоящей и крайне непопулярной в США, не говоря уже о мире.



Дело тут не только во внутренних американских проблемах, но и во внешнеполитических (подробнее об этом далее): цены на топливо в США уже превысили психологическую границу в три доллара за галлон, а в Калифорнии, где цена на бензин обычно выше, чем в остальной части страны, она уже составляет семь долларов, что напрямую влияет на экономический сегмент. Кроме того, США вывели на рынок 176 миллионов баррелей нефти из своих резервов, которые и без того были истощены предыдущими подобными шагами во время администрации Байдена, которая использовала их для борьбы с инфляцией, но не пополняла. Это сделано для стабилизации цен на нефть на мировом рынке в соответствии с решением Международного энергетического агентства (МЭА) в связи с беспрецедентными перебоями в поставках из-за иранской блокады Ормузского пролива. Вместе с тем внутренняя политическая борьба и нападки демократов на Трампа усиливаются. Также демократы заявляют о блокировании всех инициатив Трампа в Конгрессе в течение следующих полутора месяцев из-за его самоуправства во внешней политике без обязательных по конституции консультаций с Конгрессом.



Именно это решение демократов очень опасно для Трампа в условиях продолжающейся войны. Ведь, согласно Конституции США, президент может самостоятельно начинать войны продолжительностью до 60 дней. На все, что длится дольше, он должен получить разрешение Конгресса. Иными словами, он должен представить им четкие планы и причины, по которым, по его мнению, продолжение войны необходимо или просто завершить войну к этому сроку. Совершенно очевидно, что, если до этого дойдет, демократы, а не исключено, что и некоторые республиканцы, не дадут Трампу разрешение на продолжение войны против Ирана. Поэтому вопрос в том, что он предпримет.



Трамп вряд ли может позволить себе потерпеть неудачу накануне осенних промежуточных выборов в Конгресс (3 ноября), потому что это точно приведет к проигрышу Республиканской партии, которая неизбежно потеряет не только Палату представителей, но и Сенат. Тогда оставшиеся два года в Белом доме Трамп проведет "один как перст". Он лишится возможности реализовывать свои политические программы, неизбежно столкнется с неоднократными попытками импичмента, как это было во время его первого срока, и все это заставит его сосредоточиться на изнурительной внутренней борьбе за собственное выживание. Внешняя политика определенно останется на втором плане. Многие в мире это, возможно, и приветствовали бы, за исключением Украины, ведь Трамп полностью взял в свои руки задачу остановить конфликт.



Есть варианты, проверенные временем



Но все могло бы измениться, если бы случилось какое-нибудь серьезное потрясение, которое шокировало бы США, то есть американскую общественность, а лучше весь мир. Таким потрясением был, например, террористический акт в США 11 сентября 2001 года.



Во вчерашней статье Юджина Брчича Джонса косвенно упоминается такая возможность. Автор пишет следующее: "Факторы, толкающие на провокацию, которая бы изменила общественные и политические настроения в Вашингтоне, изменив результаты опросов, заглушив голоса, призывающие к выходу, и вынудив Америку вновь вступить в войну, лежат не в гипотетической плоскости. Они реальны. Страна с развитыми разведывательными службами, доказанным потенциалом тайных операций и огромной стратегической заинтересованностью в продлении боевых действий имеет средства, мотив и, если нынешняя траектория сохранится, возможности. История знает целый ряд случаев, от Тонкинского залива до разведывательных донесений, предшествовавших удару по Ираку, когда впоследствии было трудно определить грань между провокацией и вымыслом".



Показательно, что Госдепартамент, согласно внутренней депеше, с которой ознакомилось агентство Reuters, вчера поручил всем послам США по всему миру оказывать давление на союзников, чтобы те объявили Корпус стражей исламской революции Ирана и ливанскую "Хезболлу" террористическими группами, ссылаясь на возросший риск террористических атак.



Поэтому нетрудно сделать вывод, как в дальнейшем могут развиваться события. Прежде всего европейских союзников будут втягивать в ближневосточный конфликт, поскольку Трампу так выгоднее, чем фактически действовать в одиночку, если не считать Израиль, не являющийся членом альянса НАТО. Вовлекая американских союзников в войну, Трамп также переложил бы на них ответственность за нее, что было бы ему очень выгодно в сложившейся ситуации. Хотя, конечно, верно и обратное! В случае победы в войне ему придется разделить с ними лавры победителя.



Опасный европейский отказ



Так, вчера Трамп получил особенно резкий ответ от канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что война на Ближнем Востоке не война НАТО и Германия не будет в нее вмешиваться, поскольку отвечает за восточные и северные фланги альянса. В то же время на вчерашней встрече министров ЕС в Брюсселе европейские страны запросили более подробную информацию о планах Трампа по войне против Ирана, но также предупредили, что НАТО не должна вмешиваться, пока рассматривается вопрос о том, следует ли согласиться на его призыв и направить военные корабли для усиления безопасности в Персидском заливе.



На той же встрече министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что США и Израилю важно определиться, "когда они сочтут военные цели своих операций достигнутыми". "Нам нужна большая ясность", - сказал немецкий министр иностранных дел журналистам.



Даже крупнейший союзник Америки в Европе Польша проявила крайнюю осторожность.



"Если поступит запрос через НАТО, мы, конечно же, очень внимательно его рассмотрим из уважения и сострадания к нашим американским союзникам", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, ссылаясь на статью 4 Устава НАТО, на которую союзники могут ссылаться, если считают, что их территории или безопасности что-то угрожает.



Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас проявила бóльшую осторожность и заявила, что "в наших интересах, чтобы Ормузский пролив оставался открытым". При этом она призвала 27 государств-членов расширить морскую миссию ЕС, операцию Aspides, направленную на защиту судов в Красном море вплоть до Персидского залива. Однако после заседания она заявила, что участники не выразили интереса к ее расширению. Каллас лишь дала понять, что Европейский союз будет внимательно следить за угрозами для морской безопасности в Красном море, где операция Aspides проводится с участием трех военных кораблей. "Риск вмешательства хуситов реален. Поэтому мы должны сохранять осторожность", - заключила Каллас.



Трамп уже дал ответ на, безусловно, отказ европейских союзников США от его просьбы (описанные позиции нельзя интерпретировать иначе, как "мягкий отказ", и Мерц, несомненно, задел его больше всего).



А ведь Мерц посетил Трампа в Белом доме через три дня после начала атак на Иран и поддержал его оправдания нападения, такие как свержение режима в Тегеране. Позже Мерц пересмотрел свою позицию, отказавшись от поддержки Трампа, и во время выступления в Бундестаге заявил, что невозможно сменить режим в Иране силой и что попытка внутренней революции явно провалилась.



Вывод: подходит момент истины!



Как бы там ни было, совершенно очевидно, что лидирующие европейские державы: Великобритания, Франция и Германия, а вскоре после них Испания и Италия - уже открыто заявили о том, что не хотят вмешиваться в американскую войну на Ближнем Востоке.



Это решение, на мой взгляд, было продиктовано не только означенной войной, но и необходимостью для Европейского союза наконец определить свою собственную геополитическую стратегию, независимую от Соединенных Штатов. В противном случае ему грозит не только потеря глобального геополитического влияния, но и опасность стать настоящим вассалом Америки, который будет вынужден делать все, что от него потребует Вашингтон. То есть, в том числе, участвовать в его войнах по всему миру и против кого угодно, даже если это не в интересах Европы. Напомню, что до американской операции в Венесуэле Европейский союз не хотел военной интервенции против Каракаса и выступал за мирное решение. И такого же мнения ЕС придерживается по Кубе, чье мнение транслирует Испания, традиционно тесно связанная с Гаваной и Карибским регионом в целом.



Фактически, европейские страны опасаются, что Трамп может попытаться сменить власть в любой из них по своему усмотрению, используя вышеупомянутую логику внешнеполитических действий, если они сразу не продемонстрируют к нему решительность.



Вот почему ситуация сейчас приближается к кульминации! Настоящий политический конфликт между Вашингтоном и Брюсселем (и ведущими европейскими столицам: Лондоном, Парижем и Берлином) грозит не только беспрецедентным расколом в трансатлантическом альянсе, но и эскалацией со стороны Трампа. Он может попытаться дестабилизировать Европейский союз, который он никогда не любил и который считает конкурентом США в торговле.



Несколько дней назад администрация Трампа обвинила Европейский союз в том, что он не выполнил ни одного из своих обещаний, данных США после подписанного весной прошлого года торгового соглашения, и больше Трамп не намерен с этим мириться.



Также Дональд Трамп может запугивать Европу Путиным и войной на Украине, угрожая полностью уйти с Украины, а ведь это настоящий ночной кошмар для ЕС.



На прошлой неделе американский генерал и командующий силами США в Европе генерал Алекс Гринкевич заявил на слушаниях в Сенате США, что часть американских систем ПВО Patriotуже была переброшена из Европы для защиты союзников по НАТО на Ближнем Востоке. То же самое произошло с системами Patriot в Южной Корее, поэтому ясно, что союзники США в Европе и Азии (Япония, Корея) становятся гораздо более уязвимыми из-за ограничения возможностей их противовоздушной обороны на фоне растущей напряженности между Европой и Россией, а также ее партнерами в Азии с Китаем. В ближайшее время они не получат новых систем или других видов вооружений, как пишет британское издание Financial Times. Кроме того, никто из них (за исключением Великобритании и Франции, но и их возможности ограничены, и они обладают только тактическим (нестратегическим) ядерным оружием) не способен противостоять ядерным стратегическим сверхдержавам, таким как Россия и Китай, без американского "ядерного зонтика".



Несколько дней назад Трамп отменил санкции на экспорт российской нефти, несмотря на открытое противодействие европейских держав. И по всему миру уже выстраиваются очереди за российской нефтью. Везде, кроме Европейского союза, который вчера на упомянутой выше министерской встрече решил продлить санкции против России. И это несмотря на то, что накануне премьер-министр Бельгии сотворил настоящее чудо (или настоящее "богохульство"), призвав ЕС не только к диалогу, но и к нормализации отношений с Россией и попытке возобновить поставки дешевых энергоносителей. Пока надеяться на это явно не стоит, потому что это точно разозлит Трампа, лишив его важного козыря для оказания давления на Европу и Путина.



Все это показывает, насколько на самом деле уязвима Европа и насколько, вероятно, она опоздала со своими попытками позиционировать себя как независимый геополитический полюс.Трамп, если захочет, легко сможет ее дестабилизировать. В это ему, помимо вышеописанного, может помочь и ежедневно обостряющаяся венгерско-украинская политическая война, а также постоянно раскаленные Балканы, как и ряд других болевых точек внутри или у границ ЕС. После всего вышесказанного я не уверен и в будущем Североатлантического альянса. Еще во время своего первого срока Трамп говорил, что не уверен в том, что НАТО захочет помочь США, когда это потребуется, и именно на это он будет упирать сейчас. Вчера он заявил, что, призывая союзников, он лишь проверяет, какой будет их реакция на его просьбу, потому что Америка не нуждается ни в чьей помощи, ее армия самая сильная в мире и может все сделать сама. За этими словами последовала вышеупомянутая негативная реакция Европы.



Но все это указывает и на кое-что еще. Иран, как бы СМИ и политики ни старались выставить его ближневосточной "хромой уткой" после прошлогодней 12-дневной войны с Израилем и ночного нападения США на его ядерные объекты, быстро расколол Запад.



Говоря простым языком, хотя шах в Иране давно не правит (еще со времен Исламской революции 1979 года), Тегеран поставил всему Западу шах и мат. Я не думаю, что Иран способен победить в этой партии, но убежден, что он может добиться либо ничьей, либо патовой ситуации. И то, и другое будет означать его победу и полный провал американских интересов на Ближнем Востоке, где арабские партнеры США в Персидском заливе уже смирились с неспособностью Америки выполнить свои обещания по обеспечению их безопасности.



Я просто не вижу рациональной возможности того, как Трамп сможет выйти из этой войны и представить ее как американскую победу. Если исключить вышеупомянутые закулисные сценарии спецслужб, но они сопряжены с большими рисками, если американская и мировая общественность в них не поверят.



Что будет, если мир поднимет Трампа на смех, потому что он не смог победить Иран, тогда что уж говорить о Китае и России? Я не думаю, что он допустит такое, учитывая его характер и огромное эго.



Возможно, перед тем как перейти к крайним мерам, он попытается захватить иранский остров Харк, чтобы была возможность объявить это победой. Но это сработает, только если иранское сопротивление сразу полностью прекратится. Или он может напасть на Кубу, ведь он открыто говорил об этом вчера вечером? Источник - ИноСМИ

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства

- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире

- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор

- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения

- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев

- Кадровые перестановки

- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems

- В какой реальности оказался Казахстан после референдума

- О противодействии коррупции

