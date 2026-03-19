Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций

22:15 20.03.2026

Согласно Уставу ООН, единственным органом, имеющим легитимное право вводить обязательные международные санкции, является Совет Безопасности. В международном праве односторонние принудительные меры, принятые в обход Совета Безопасности ООН, часто называют незаконными санкциями. Казахстан придерживается позиции, что санкции, введенные в обход СБ ООН, противоречат международному торговому праву.



***



Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном антироссийских санкций

Астана и Брюссель готовятся упростить визовый режим



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.03.2026



Казахстан и Евросоюз намерены окончательно снять визовые барьеры до конца 2026 года. Итоги визита в Астану спецпосланника ЕС Дэвида О’Салливана подтвердили стратегический характер партнерства – Казахстан избежал попадания под 20-й пакет санкций. Однако "кредит доверия" от Брюсселя сопровождается четким условием: усилить мониторинг банковских транзакций и пресечь любые попытки использования финансовой системы страны для обхода антироссийских санкций.



Астана вновь стала центром дипломатических консультаций по санкционной политике: 17–18 марта Казахстан с пятым визитом посетил спецпосланник ЕС Дэвид О’Салливан. Его миссия – разъяснение ограничительных мер и мониторинг торговых потоков для предотвращения поставок подсанкционной продукции в Россию.



В ходе рабочих встреч с вице-премьером Сериком Жумангариным и представителями Нацбанка спецпосланник обсудил механизмы финансового контроля и прозрачности экспорта. Важность этих переговоров подтверждается и участием дипломатического корпуса США и Великобритании. По словам О’Салливана, ЕС дорожит отношениями с Казахстаном не только из-за геополитики, но и по прагматичным причинам: Евросоюз остается главным торговым партнером республики с объемом товарооборота почти в 45 млрд евро.



Евросоюз выстраивает с Казахстаном доверительный диалог, основанный на уважении суверенитета, а не на принуждении, заявил О’Салливан на пресс-конференции в Астане. По его словам, Брюссель не навязывает республике соблюдение антироссийских ограничений и не берет на себя "полицейские функции". "Мы не выступаем в роли надзорного органа для Казахстана, – пояснил дипломат. – Наша задача – информировать власти о выявленных рисках обхода санкций. При этом мы осознаем, что в большинстве случаев такая деятельность не нарушает местное законодательство. Мы никогда не требовали от Казахстана внедрять наши санкции в свою правовую систему".



Тем не менее О’Салливан добавил, что ЕС рассчитывает на понимание Астаны в ключевом вопросе: территория страны не должна превращаться в платформу для реэкспорта санкционных товаров. Эффективность этого взаимодействия подтверждается тем, что на текущий момент включение Казахстана в готовящийся 20-й пакет санкций не планируется. Однако Брюссель сохраняет высокую бдительность, пристально отслеживая активность банковского сектора по всему миру с целью выявления подозрительных транзакций.



По всей видимости, это замечание было сделано на основании заявления президента Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшего в конце января 2026 года: ужесточить контроль над банками после "возмутительного случая" вывода 7 трлн тенге (14 млрд долл.) из соседней страны в третьи государства. Президент поручил Агентству по финмониторингу усилить контроль над коммерческими банками. "Объемы мошенничества настолько велики, – заявил Касым-Жомарт Токаев, – что выходят за рамки человеческого понимания". Отдельно Токаев отметил лидерство Казахстана по незаконному выводу капитала посредством криптовалюты. В республике, уточнил глава государства, уничтожено свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (около 124 млн долл.).



О’Салливан не ответил на вопрос журналистов о том, какие компании могут войти в пакет антироссийских санкций. Однако подчеркнул, что недавно посетил Киргизию и Узбекистан, где, по его словам, ЕС зафиксировала перенаправление торговли через их территорию в Россию. "За последние 6–9 месяцев мы наблюдали некоторые вызывающие беспокойство торговые потоки из Кыргызстана в Россию и из ЕС в Кыргызстан, и именно поэтому я побывал там, чтобы обратить на это внимание властей. Возможно, нам придется принять соответствующие меры", – пояснил европейский чиновник.



На днях верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что утверждение 20-го пакета санкций "сильно затянулось". Его блокируют Венгрия и Словакия, которые требуют от Еврокомиссии добиться от Украины возобновления транзита российской нефти в эти страны по трубопроводу "Дружба", заблокированного Киевом еще 27 января. По "Дружбе" поставлялась и казахстанская нефть. Но, как заметил О’Салливан, она может свободно экспортироваться в Европу любым другим способом. "Более того, мы это только приветствуем", – заявил евродипломат.



О’Салливан также затронул вопрос дальнейшего сотрудничества ЕС с Казахстаном в сфере перемещения людей. "Мы надеемся, что возможность завершить переговоры о заключении соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Казахстаном станет полезным инструментом для укрепления и углубления наших отношений", – сказал О’Салливан.



О том, что Казахстан и Евросоюз планируют выйти на финальное соглашение по визовому режиму, в нынешнем году подтвердил в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента) глава МИД Ермек Кошербаев, об этом сообщил ресурс kursiv.kz.



Комментируя журналистам ход переговоров, министр подчеркнул, что процесс строится на принципах дипломатического паритета, а не диктата условий. "Это вопрос не о том, кто кого победит, а о том, как стороны приходят к консенсусу", – пояснил Кошербаев. Несмотря на позитивную динамику, вопрос о полной отмене виз для казахстанцев пока остается открытым. Министр призвал не торопить события, отметив, что детали станут известны по завершении всех процедур.



Напомним, работа над визовым вопросом идет поэтапно: с 2023 года обсуждалось сокращение сроков рассмотрения документов, а в 2025-м должны стартовать официальные переговоры о либерализации режима. Ранее вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас подтвердила Касым-Жомарту Токаеву, что ЕС уже начал внутренние процедуры по упрощению выдачи виз для граждан Казахстана.