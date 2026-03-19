22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
    Казахстан 
Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
22:15 20.03.2026

Согласно Уставу ООН, единственным органом, имеющим легитимное право вводить обязательные международные санкции, является Совет Безопасности. В международном праве односторонние принудительные меры, принятые в обход Совета Безопасности ООН, часто называют незаконными санкциями. Казахстан придерживается позиции, что санкции, введенные в обход СБ ООН, противоречат международному торговому праву.

***

Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном антироссийских санкций
Астана и Брюссель готовятся упростить визовый режим

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.03.2026

Казахстан и Евросоюз намерены окончательно снять визовые барьеры до конца 2026 года. Итоги визита в Астану спецпосланника ЕС Дэвида О’Салливана подтвердили стратегический характер партнерства – Казахстан избежал попадания под 20-й пакет санкций. Однако "кредит доверия" от Брюсселя сопровождается четким условием: усилить мониторинг банковских транзакций и пресечь любые попытки использования финансовой системы страны для обхода антироссийских санкций.

Астана вновь стала центром дипломатических консультаций по санкционной политике: 17–18 марта Казахстан с пятым визитом посетил спецпосланник ЕС Дэвид О’Салливан. Его миссия – разъяснение ограничительных мер и мониторинг торговых потоков для предотвращения поставок подсанкционной продукции в Россию.

В ходе рабочих встреч с вице-премьером Сериком Жумангариным и представителями Нацбанка спецпосланник обсудил механизмы финансового контроля и прозрачности экспорта. Важность этих переговоров подтверждается и участием дипломатического корпуса США и Великобритании. По словам О’Салливана, ЕС дорожит отношениями с Казахстаном не только из-за геополитики, но и по прагматичным причинам: Евросоюз остается главным торговым партнером республики с объемом товарооборота почти в 45 млрд евро.

Евросоюз выстраивает с Казахстаном доверительный диалог, основанный на уважении суверенитета, а не на принуждении, заявил О’Салливан на пресс-конференции в Астане. По его словам, Брюссель не навязывает республике соблюдение антироссийских ограничений и не берет на себя "полицейские функции". "Мы не выступаем в роли надзорного органа для Казахстана, – пояснил дипломат. – Наша задача – информировать власти о выявленных рисках обхода санкций. При этом мы осознаем, что в большинстве случаев такая деятельность не нарушает местное законодательство. Мы никогда не требовали от Казахстана внедрять наши санкции в свою правовую систему".

Тем не менее О’Салливан добавил, что ЕС рассчитывает на понимание Астаны в ключевом вопросе: территория страны не должна превращаться в платформу для реэкспорта санкционных товаров. Эффективность этого взаимодействия подтверждается тем, что на текущий момент включение Казахстана в готовящийся 20-й пакет санкций не планируется. Однако Брюссель сохраняет высокую бдительность, пристально отслеживая активность банковского сектора по всему миру с целью выявления подозрительных транзакций.

По всей видимости, это замечание было сделано на основании заявления президента Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшего в конце января 2026 года: ужесточить контроль над банками после "возмутительного случая" вывода 7 трлн тенге (14 млрд долл.) из соседней страны в третьи государства. Президент поручил Агентству по финмониторингу усилить контроль над коммерческими банками. "Объемы мошенничества настолько велики, – заявил Касым-Жомарт Токаев, – что выходят за рамки человеческого понимания". Отдельно Токаев отметил лидерство Казахстана по незаконному выводу капитала посредством криптовалюты. В республике, уточнил глава государства, уничтожено свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (около 124 млн долл.).

О’Салливан не ответил на вопрос журналистов о том, какие компании могут войти в пакет антироссийских санкций. Однако подчеркнул, что недавно посетил Киргизию и Узбекистан, где, по его словам, ЕС зафиксировала перенаправление торговли через их территорию в Россию. "За последние 6–9 месяцев мы наблюдали некоторые вызывающие беспокойство торговые потоки из Кыргызстана в Россию и из ЕС в Кыргызстан, и именно поэтому я побывал там, чтобы обратить на это внимание властей. Возможно, нам придется принять соответствующие меры", – пояснил европейский чиновник.

На днях верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что утверждение 20-го пакета санкций "сильно затянулось". Его блокируют Венгрия и Словакия, которые требуют от Еврокомиссии добиться от Украины возобновления транзита российской нефти в эти страны по трубопроводу "Дружба", заблокированного Киевом еще 27 января. По "Дружбе" поставлялась и казахстанская нефть. Но, как заметил О’Салливан, она может свободно экспортироваться в Европу любым другим способом. "Более того, мы это только приветствуем", – заявил евродипломат.

О’Салливан также затронул вопрос дальнейшего сотрудничества ЕС с Казахстаном в сфере перемещения людей. "Мы надеемся, что возможность завершить переговоры о заключении соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Казахстаном станет полезным инструментом для укрепления и углубления наших отношений", – сказал О’Салливан.

О том, что Казахстан и Евросоюз планируют выйти на финальное соглашение по визовому режиму, в нынешнем году подтвердил в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента) глава МИД Ермек Кошербаев, об этом сообщил ресурс kursiv.kz.

Комментируя журналистам ход переговоров, министр подчеркнул, что процесс строится на принципах дипломатического паритета, а не диктата условий. "Это вопрос не о том, кто кого победит, а о том, как стороны приходят к консенсусу", – пояснил Кошербаев. Несмотря на позитивную динамику, вопрос о полной отмене виз для казахстанцев пока остается открытым. Министр призвал не торопить события, отметив, что детали станут известны по завершении всех процедур.

Напомним, работа над визовым вопросом идет поэтапно: с 2023 года обсуждалось сокращение сроков рассмотрения документов, а в 2025-м должны стартовать официальные переговоры о либерализации режима. Ранее вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас подтвердила Касым-Жомарту Токаеву, что ЕС уже начал внутренние процедуры по упрощению выдачи виз для граждан Казахстана.

Источник - Независимая газета
