02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
00:05 21.03.2026

Началась эвакуация из оккупированного Славянска! (КАРТА)
20.03.2026

Об этом официально заявила украинская оккупационная "Облвоенадминстрация Донецкой области".

В направлении города активно и успешно наступают российские войска.



ВС РФ отразили серию контратак ВСУ к северу-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 20 марта

Михаил Пшеничников

СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 марта в разрезе СВО. Русские войска сдержали удар противника, целью которого был прорыв в Часов Яр. На Украине отмечены признаки резкого ужесточения мобилизационных мероприятий, которые прежде предваряли массированные операции ВСУ.

Попытка перевернуть шахматную доску

Силы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ сумели сдержать серию неприятельских контратак к северо-востоку от Константиновки. Противник силами 100-й ОМБр и 5-й ОШБр предпринял попытку прорыва в Часов Яр со стороны сел Стенки и Подольское. Его замысел состоял в том, чтобы ворваться в пределы города и завязать штурмовые бои за жилые кварталы в условиях, когда основные силы русских десантников были сосредоточены южнее. Украинское командование планировало повторить операцию а-ля "залет в Торецк", предпринятую в марте 2025 года для возвращения населенного пункта под свой контроль. Но, в отличие от событий годом ранее, сейчас ВСУ в пределы города прорваться не смогли. Таким образом у неприятеля не вышло отогнать ВС РФ от Новодмитровки и сковать их боями за Часов Яр, критическая степень угрозы северному флангу Константиновки сохраняется. Тем не менее активность ВСУ к западу от Часова Яра требует от 98-й гвардейской ВДД ВС выделения сил для усиления обороны рубежей в предместьях города. Первая серия неудач не означает, что украинский генштаб откажется от затеи попытаться облегчить положение своего гарнизона в Константиновке. Киев исходит из того, что его боеспособность стремительно падает, а русские войска могут приступить к активным действиям в любой момент. По этой причине неприятель и попытался "перевернуть шахматную доску" дерзкими действиями.

В полосе 8-й гвардейской ОА ВС РФ, которая действует к югу от города, наши подразделения продолжают улучшать позиции для подготовки к прорыву в Константиновку на новых участках. После того как ВСУ прекратили заводить штурмовые группы в Ильиновку, русская армия получила возможность атаковать последнее село, оставшееся от бывшего обособленного укрепрайона, прикрывавшего город с юга – Долгую Балку. Это самый сложный для штурма рубеж украинской обороны из всего, с чем встречались силы 8-й ОА за последнее время. Населенный пункт расположен в большой сухой балке, "ветви" которой образуют естественные укрытия для обороняющихся. У села расположена заброшенная часть ПВО ВС СССР, там располагался отдельный ЗРДн с С-75. ВС РФ имеют дело не с крупным селом, а с полноценным малым укрепрайоном.

Не будет лишним подметить, что русские войска решили разобраться с противником в селе Долгая Балка по еще одной причине. Частям 8-й ОА необходимо лишить ВСУ возможности контратаковать к югу от Константиновки. Ведь Долгая Балка может использоваться неприятелем как исходная позиция для попытки восстановить контроль над селами к югу и западу от него. В свете того, что украинская армия попыталась провести контратаки к северу от Константиновки, стоит ожидать, что и к югу от города она попытается что-то предпринять.

Отлов людей усиливается

На Украине отмечены признаки резкого роста интенсивности мобилизационных мероприятий. Речь идет о целом комплексе мер, которые призваны обеспечить ВСУ максимально большим пополнением в кратчайшие сроки. Они включают в себя усиление мобилизации в Киеве, что является из ряда вон выходящим, сокращение количества и категорий работников, которые подпадают под бронь, и авральную проверку медучреждений на предмет обоснованности выданных документов, освобождающих от мобилизации.

В совокупности эти меры дают ТЦК возможность "нахватать" значительное количество людей за короткий промежуток времени. Подобная картина наблюдалась весной 2023 года, когда еще в Раде объявлялось, что мобилизация будет усиливаться под разными предлогами. Киев тогда готовился к летнему "контрнаступу" в Запорожье. С ухудшением ситуации на фронте Киев отошел от прямых заявлений о мерах по усилению мобилизации и начал действовать без анонсов, расширяя набор вспомогательных рычагов. Такой подход ярко выразился осенью 2024, когда разразился скандал вокруг структур МСЭК (центры медико-социальной экспертизы), которые имели полномочия выдавать документы, освобождающие от мобилизации по состоянию здоровья. Спусковым крючком стало задержание руководителя центра МСЭК в Хмельницком Татьяны Крупы за взятку. После этого были аннулированы все справки, которые давала структура во всех частях страны, десятки тысяч людей стали абсолютно беззащитными перед ТЦК. История с сегодняшними внезапными проверками медучреждений на предмет коррупции и правомерности выписанных документов сильно напоминает то, что было в истории с МСЭК.

Напрашивается вывод о том, что ВСУ активизируют мобилизацию под конкретную задачу. В 2023 году этой задачей было проведение "контрнаступа", в 2024 – насыщение фронта пехотой, так как самые боеспособные украинские части на тот момент находились в Суджанском районе Курской области. В актуальных условиях можно предположить, что неприятель также планирует резкое насыщение пехотного компонента своей армии для целого ряда операций. Что они будут из себя представлять и где будут проходить, станет ясно из изменений общей оперативной обстановки.

Вчера, 19 марта, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.

Источник - Операция Z: Военкоры Русской Весны
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774040700


