Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)

00:05 21.03.2026
Началась эвакуация из оккупированного Славянска! (КАРТА)
20.03.2026
Об этом официально заявила украинская оккупационная "Облвоенадминстрация Донецкой области".
В направлении города активно и успешно наступают российские войска.
***
ВС РФ отразили серию контратак ВСУ к северу-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 20 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 марта в разрезе СВО. Русские войска сдержали удар противника, целью которого был прорыв в Часов Яр. На Украине отмечены признаки резкого ужесточения мобилизационных мероприятий, которые прежде предваряли массированные операции ВСУ.
Попытка перевернуть шахматную доску
Силы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ сумели сдержать серию неприятельских контратак к северо-востоку от Константиновки. Противник силами 100-й ОМБр и 5-й ОШБр предпринял попытку прорыва в Часов Яр со стороны сел Стенки и Подольское. Его замысел состоял в том, чтобы ворваться в пределы города и завязать штурмовые бои за жилые кварталы в условиях, когда основные силы русских десантников были сосредоточены южнее. Украинское командование планировало повторить операцию а-ля "залет в Торецк", предпринятую в марте 2025 года для возвращения населенного пункта под свой контроль. Но, в отличие от событий годом ранее, сейчас ВСУ в пределы города прорваться не смогли. Таким образом у неприятеля не вышло отогнать ВС РФ от Новодмитровки и сковать их боями за Часов Яр, критическая степень угрозы северному флангу Константиновки сохраняется. Тем не менее активность ВСУ к западу от Часова Яра требует от 98-й гвардейской ВДД ВС выделения сил для усиления обороны рубежей в предместьях города. Первая серия неудач не означает, что украинский генштаб откажется от затеи попытаться облегчить положение своего гарнизона в Константиновке. Киев исходит из того, что его боеспособность стремительно падает, а русские войска могут приступить к активным действиям в любой момент. По этой причине неприятель и попытался "перевернуть шахматную доску" дерзкими действиями.
В полосе 8-й гвардейской ОА ВС РФ, которая действует к югу от города, наши подразделения продолжают улучшать позиции для подготовки к прорыву в Константиновку на новых участках. После того как ВСУ прекратили заводить штурмовые группы в Ильиновку, русская армия получила возможность атаковать последнее село, оставшееся от бывшего обособленного укрепрайона, прикрывавшего город с юга – Долгую Балку. Это самый сложный для штурма рубеж украинской обороны из всего, с чем встречались силы 8-й ОА за последнее время. Населенный пункт расположен в большой сухой балке, "ветви" которой образуют естественные укрытия для обороняющихся. У села расположена заброшенная часть ПВО ВС СССР, там располагался отдельный ЗРДн с С-75. ВС РФ имеют дело не с крупным селом, а с полноценным малым укрепрайоном.
Не будет лишним подметить, что русские войска решили разобраться с противником в селе Долгая Балка по еще одной причине. Частям 8-й ОА необходимо лишить ВСУ возможности контратаковать к югу от Константиновки. Ведь Долгая Балка может использоваться неприятелем как исходная позиция для попытки восстановить контроль над селами к югу и западу от него. В свете того, что украинская армия попыталась провести контратаки к северу от Константиновки, стоит ожидать, что и к югу от города она попытается что-то предпринять.
Отлов людей усиливается
На Украине отмечены признаки резкого роста интенсивности мобилизационных мероприятий. Речь идет о целом комплексе мер, которые призваны обеспечить ВСУ максимально большим пополнением в кратчайшие сроки. Они включают в себя усиление мобилизации в Киеве, что является из ряда вон выходящим, сокращение количества и категорий работников, которые подпадают под бронь, и авральную проверку медучреждений на предмет обоснованности выданных документов, освобождающих от мобилизации.
В совокупности эти меры дают ТЦК возможность "нахватать" значительное количество людей за короткий промежуток времени. Подобная картина наблюдалась весной 2023 года, когда еще в Раде объявлялось, что мобилизация будет усиливаться под разными предлогами. Киев тогда готовился к летнему "контрнаступу" в Запорожье. С ухудшением ситуации на фронте Киев отошел от прямых заявлений о мерах по усилению мобилизации и начал действовать без анонсов, расширяя набор вспомогательных рычагов. Такой подход ярко выразился осенью 2024, когда разразился скандал вокруг структур МСЭК (центры медико-социальной экспертизы), которые имели полномочия выдавать документы, освобождающие от мобилизации по состоянию здоровья. Спусковым крючком стало задержание руководителя центра МСЭК в Хмельницком Татьяны Крупы за взятку. После этого были аннулированы все справки, которые давала структура во всех частях страны, десятки тысяч людей стали абсолютно беззащитными перед ТЦК. История с сегодняшними внезапными проверками медучреждений на предмет коррупции и правомерности выписанных документов сильно напоминает то, что было в истории с МСЭК.
Напрашивается вывод о том, что ВСУ активизируют мобилизацию под конкретную задачу. В 2023 году этой задачей было проведение "контрнаступа", в 2024 – насыщение фронта пехотой, так как самые боеспособные украинские части на тот момент находились в Суджанском районе Курской области. В актуальных условиях можно предположить, что неприятель также планирует резкое насыщение пехотного компонента своей армии для целого ряда операций. Что они будут из себя представлять и где будут проходить, станет ясно из изменений общей оперативной обстановки.
Вчера, 19 марта, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.