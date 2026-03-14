МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны

01:32 21.03.2026

Статья Министра иностранных дел Султаната Оман Бадра Бен Хамада Бен Хамуда Аль-Бусаиди (18 марта 2026 года)



Дважды за девять месяцев Соединенные Штаты и Иран были близки к заключению реальной сделки по наиболее спорному вопросу, который их разделяет - ядерной программе Ирана и опасениям США относительно ее возможной военной составляющей.



Поэтому известие о том, что 28 февраля, спустя считанные часы после последних, наиболее содержательных переговоров, Израиль и США вновь нанесли незаконный военный удар по миру – который на краткое мгновение представлялся достижимым – стало потрясением, но далеко не неожиданностью.



Ответный удар Ирана по целям, которые, по утверждению Тегерана, являются американскими объектами на территории соседних стран, стал неизбежным, хотя и крайне прискорбным и совершенно неприемлемым итогом.



Столкнувшись с тем, что Израиль и США назвали войной на уничтожение Исламской Республики, Тегеран, судя по всему, избрал единственную рациональную доступную ему стратегию. [...]



Главным просчетом администрации США стало само решение позволить втянуть себя в эту войну. Это не война Америки; не существует ни одного вероятного сценария, при котором как Израиль, так и США получат по ее итогам желаемый результат. Остается надеяться, что стремление Америки сменить режим носит чисто риторический характер.



Однако Израиль открыто заявляет о стремлении положить конец Исламской Республике и, судя по всему, его мало волнует, как и кем будет управляться Иран после достижения этой цели. [...]



Однако теперь очевидно: достижение Израилем заявленной цели потребует длительной военной кампании, в которой Штатам придется задействовать сухопутные войска, открыв новый фронт в тех самых "бесконечных войнах", которые президент Дональд Трамп ранее обещал остановить. Этого американское правительство не хочет, равно как не хочет этого и американский народ, который определенно не считает эту войну своей.



Руководству Соединенных Штатов предстоит определить, в чем на самом деле заключаются национальные интересы страны, и действовать соответствующим образом.



