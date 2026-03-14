 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.03.2026
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
01:32 21.03.2026

Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны

Статья Министра иностранных дел Султаната Оман Бадра Бен Хамада Бен Хамуда Аль-Бусаиди (18 марта 2026 года)

Дважды за девять месяцев Соединенные Штаты и Иран были близки к заключению реальной сделки по наиболее спорному вопросу, который их разделяет - ядерной программе Ирана и опасениям США относительно ее возможной военной составляющей.

Поэтому известие о том, что 28 февраля, спустя считанные часы после последних, наиболее содержательных переговоров, Израиль и США вновь нанесли незаконный военный удар по миру – который на краткое мгновение представлялся достижимым – стало потрясением, но далеко не неожиданностью.

Ответный удар Ирана по целям, которые, по утверждению Тегерана, являются американскими объектами на территории соседних стран, стал неизбежным, хотя и крайне прискорбным и совершенно неприемлемым итогом.

Столкнувшись с тем, что Израиль и США назвали войной на уничтожение Исламской Республики, Тегеран, судя по всему, избрал единственную рациональную доступную ему стратегию. [...]

Главным просчетом администрации США стало само решение позволить втянуть себя в эту войну. Это не война Америки; не существует ни одного вероятного сценария, при котором как Израиль, так и США получат по ее итогам желаемый результат. Остается надеяться, что стремление Америки сменить режим носит чисто риторический характер.

Однако Израиль открыто заявляет о стремлении положить конец Исламской Республике и, судя по всему, его мало волнует, как и кем будет управляться Иран после достижения этой цели. [...]

Однако теперь очевидно: достижение Израилем заявленной цели потребует длительной военной кампании, в которой Штатам придется задействовать сухопутные войска, открыв новый фронт в тех самых "бесконечных войнах", которые президент Дональд Трамп ранее обещал остановить. Этого американское правительство не хочет, равно как не хочет этого и американский народ, который определенно не считает эту войну своей.

Руководству Соединенных Штатов предстоит определить, в чем на самом деле заключаются национальные интересы страны, и действовать соответствующим образом.



Трезвая оценка этих интересов показала бы, что они должны включать:

• окончательное и безусловное прекращение распространения ядерного оружия в регионе,
• обеспечение безопасности цепочек поставок энергоносителей
• новые инвестиционные возможности в контексте растущей глобальной экономической значимости региона.

Этого проще всего достичь при условии мира между Ираном и его соседями.

Штатам может быть трудно вернуться к двусторонним переговорам, от которых их дважды отвлекали соблазны войны. Иранскому руководству, безусловно, будет сложно вернуться к диалогу с администрацией, которая дважды резко переходила от переговоров к бомбардировкам и убийствам. Однако путь в сторону от войны - пусть и тернистый для обеих сторон - вероятно, должен пролегать именно через возобновление этого процесса.

Сторонам необходим стимул, чтобы набраться смелости и возобновить диалог.

Таким катализатором могла бы стать интеграция двусторонних переговоров по ключевой американо-иранской повестке в общерегиональный процесс.

Целью последнего должна стать выработка рамочных механизмов прозрачности в сфере ядерной энергетики и энергетического перехода в целом в регионе.

Источник - МИД России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774045920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства
- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире
- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения
- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев
- Кадровые перестановки
- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems
- В какой реальности оказался Казахстан после референдума
- О противодействии коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  