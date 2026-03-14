02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
02:55 21.03.2026

В Чехии подожгли завод израильской оружейной компании Elbit Systems.

Ответственность взяла на себя организация Earthquake Faction и выложила видео. Она описывает себя как "международную подпольную сеть, нацеленную на объекты сионистского режима". По ее словам, атаки будут продолжаться.

Компания Elbit Systems специализируется на производстве дронов, средств радиоэлектронной борьбы и систем военной подготовки.



20 марта 2026 года в чешском городе Пардубице произошел преднамеренный поджог промышленного комплекса, который использовался как совместный исследовательский и производственный центр чешской компании LPP Holding и израильского оборонного гиганта Elbit Systems.

Справка по инциденту

Исполнитель: Ответственность взяла на себя ранее неизвестная подпольная организация "Группа Землетрясение" (Earthquake Faction). Группировка опубликовала видео поджога и заявила, что их цель - "уничтожение эпицентра израильской военной машины в Европе".
Мотив: Протест против военных действий Израиля в Газе и Ливане. Группа заявила, что завод производит технологии, используемые для ударов по гражданскому населению.
Масштаб ущерба: Огонь уничтожил складские помещения и часть административных зданий. По официальным данным, никто не пострадал, так как атака произошла ночью.
Реакция властей: Чешская полиция расследует инцидент как террористический акт. Премьер-министр Чехии Петр Фиала прервал зарубежный визит и вернулся в страну для экстренного совещания по безопасности.

Модели дронов и технологии

На базе этого центра планировалось производство, обслуживание и адаптация под стандарты НАТО следующих систем Elbit Systems:
- Hermes 450 (Zik): Средневысотный тактический БПЛА большой продолжительности полета (MALE). Основной разведывательный дрон ЦАХАЛ, способен нести ракетное вооружение и системы лазерного наведения.
- Hermes 900 (Kochav): Тяжелый многоцелевой дрон. Усовершенствованная версия с грузоподъемностью до 350 кг. Используется для стратегической разведки и высокоточных ударов.
- Skylark 3 (Скайларк): Малый тактический БПЛА. Запускается с катапульты, используется батальонами для разведки в реальном времени. Обладает крайне низким уровнем шума.
- Skystriker: Барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе). Автономно ищет цель и наносит удар при обнаружении.



Важное уточнение: Представители LPP Holding после инцидента заявили, что полное развертывание производства этих моделей на данном объекте якобы еще не было завершено, однако "Группа Землетрясение" утверждает, что уничтожила именно готовую инфраструктуру и программное обеспечение.

Источник - RT на русском
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства
- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире
- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения
- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев
- Кадровые перестановки
- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems
- В какой реальности оказался Казахстан после референдума
- О противодействии коррупции
