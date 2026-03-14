Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов

02:55 21.03.2026

В Чехии подожгли завод израильской оружейной компании Elbit Systems.



Ответственность взяла на себя организация Earthquake Faction и выложила видео. Она описывает себя как "международную подпольную сеть, нацеленную на объекты сионистского режима". По ее словам, атаки будут продолжаться.



Компания Elbit Systems специализируется на производстве дронов, средств радиоэлектронной борьбы и систем военной подготовки.



