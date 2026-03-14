|Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
02:55 21.03.2026
В Чехии подожгли завод израильской оружейной компании Elbit Systems.
Ответственность взяла на себя организация Earthquake Faction и выложила видео. Она описывает себя как "международную подпольную сеть, нацеленную на объекты сионистского режима". По ее словам, атаки будут продолжаться.
Компания Elbit Systems специализируется на производстве дронов, средств радиоэлектронной борьбы и систем военной подготовки.
20 марта 2026 года в чешском городе Пардубице произошел преднамеренный поджог промышленного комплекса, который использовался как совместный исследовательский и производственный центр чешской компании LPP Holding и израильского оборонного гиганта Elbit Systems.
Справка по инциденту
Исполнитель: Ответственность взяла на себя ранее неизвестная подпольная организация "Группа Землетрясение" (Earthquake Faction). Группировка опубликовала видео поджога и заявила, что их цель - "уничтожение эпицентра израильской военной машины в Европе".
Мотив: Протест против военных действий Израиля в Газе и Ливане. Группа заявила, что завод производит технологии, используемые для ударов по гражданскому населению.
Масштаб ущерба: Огонь уничтожил складские помещения и часть административных зданий. По официальным данным, никто не пострадал, так как атака произошла ночью.
Реакция властей: Чешская полиция расследует инцидент как террористический акт. Премьер-министр Чехии Петр Фиала прервал зарубежный визит и вернулся в страну для экстренного совещания по безопасности.
Модели дронов и технологии
На базе этого центра планировалось производство, обслуживание и адаптация под стандарты НАТО следующих систем Elbit Systems:
- Hermes 450 (Zik): Средневысотный тактический БПЛА большой продолжительности полета (MALE). Основной разведывательный дрон ЦАХАЛ, способен нести ракетное вооружение и системы лазерного наведения.
- Hermes 900 (Kochav): Тяжелый многоцелевой дрон. Усовершенствованная версия с грузоподъемностью до 350 кг. Используется для стратегической разведки и высокоточных ударов.
- Skylark 3 (Скайларк): Малый тактический БПЛА. Запускается с катапульты, используется батальонами для разведки в реальном времени. Обладает крайне низким уровнем шума.
- Skystriker: Барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе). Автономно ищет цель и наносит удар при обнаружении.
Важное уточнение: Представители LPP Holding после инцидента заявили, что полное развертывание производства этих моделей на данном объекте якобы еще не было завершено, однако "Группа Землетрясение" утверждает, что уничтожила именно готовую инфраструктуру и программное обеспечение.