03:33 21.03.2026

Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было



Дмитрий Косырев

20.03.2026



Удивительно, что эта встреча в Вашингтоне вообще состоялась - для обеих сторон, Японии и США, было бы лучше ее отложить, поскольку иранская война порушила все прежние планы и наработки. В итоге результаты визита разве что в том, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Санаэ Такаити нашли время и силы хоть о чем-то поговорить.



Но дело-то в том, что визит замышлялся как исторический и судьбоносный, а сейчас мы видим, что как для США, так и для Японии сегодня строить действительно стратегические планы означает лишь смешить небесные силы. Это хорошая история потому, что как по капле воды можно понять океан, так и на примере поездки Такаити прослеживается многое из творящегося и в мире в целом, и особенно в западном сообществе. А творится неясность и раздрай, и никакой тебе стратегии, и ничего судьбоносного, кроме хаоса.



Как этот вашингтонский саммит комментируют сегодня буквально все? Единогласно поминают неудобный эпизод, когда правительство Такаити оказалось в компании тех вроде как союзников США, которые отказали Трампу в отправке своих военных кораблей для "распечатывания" Ормузского пролива. Трамп, как известно, обиделся на них всех и сообщил миру, что не очень-то и хотелось, но вообще с такими союзниками, как эти, хорошего не жди.



И получилось так, что именно Такаити оказалась первой из этих отказников, у кого был запланирован контакт с Трампом. Так что всех комментаторов заботил лишь один вопрос: а что с ней теперь будет? Да ничего особо страшного с ней и с Японией не случилось. Трамп сказал даже, что Япония "всерьез присоединяется" если не к военной активности США и Израиля, то к неким будущим мерам по успокоению рынков и экономик, зашатавшихся в результате этой самой активности.



А теперь сравним гору и мышь. Мышь - это итоги визита: Япония поможет Трампу смягчить вызванный его войной кризис. А гора - это то, как визит замышлялся. Повторим: как историческое, эпохальное событие.



Дело в том, что японское общество и политический класс как раз сейчас пришли к выводу, что дальше стране так жить нельзя. Для нее закатывается эпоха длиной в несколько десятилетий. Усталость постигла именно общество в целом, с его представлениями о смысле существования страны и нации, и тут накопился комплекс психологических и прочих медицинских проблем. То же с экономикой, где растут акции разве что только военно-промышленных корпораций в ожидании массы неприятностей на международной арене.



Что пошло не так: после долгой и продолжительной болезни исчерпалась сама идея того, что Япония - навеки побежденная Америкой страна, чье существование мыслимо лишь в роли младшего партнера и воспитанника США в Азии, а успехи японской экономики возможны только с разрешения Вашингтона. Такая схема работала, пока в регионе, а далее и во всем мире не было альтернативы в виде Китая. А сейчас даже с точки зрения чистой экономики Японии невозможно существовать, игнорируя такую реальность, как первая промышленная держава мира - Китай, с его множеством партнеров в Азии и везде.



