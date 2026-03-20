Суббота, 21.03.2026
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
03:33 21.03.2026

Удивительно, что эта встреча в Вашингтоне вообще состоялась - для обеих сторон, Японии и США, было бы лучше ее отложить, поскольку иранская война порушила все прежние планы и наработки. В итоге результаты визита разве что в том, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Санаэ Такаити нашли время и силы хоть о чем-то поговорить.

Но дело-то в том, что визит замышлялся как исторический и судьбоносный, а сейчас мы видим, что как для США, так и для Японии сегодня строить действительно стратегические планы означает лишь смешить небесные силы. Это хорошая история потому, что как по капле воды можно понять океан, так и на примере поездки Такаити прослеживается многое из творящегося и в мире в целом, и особенно в западном сообществе. А творится неясность и раздрай, и никакой тебе стратегии, и ничего судьбоносного, кроме хаоса.

Как этот вашингтонский саммит комментируют сегодня буквально все? Единогласно поминают неудобный эпизод, когда правительство Такаити оказалось в компании тех вроде как союзников США, которые отказали Трампу в отправке своих военных кораблей для "распечатывания" Ормузского пролива. Трамп, как известно, обиделся на них всех и сообщил миру, что не очень-то и хотелось, но вообще с такими союзниками, как эти, хорошего не жди.

И получилось так, что именно Такаити оказалась первой из этих отказников, у кого был запланирован контакт с Трампом. Так что всех комментаторов заботил лишь один вопрос: а что с ней теперь будет? Да ничего особо страшного с ней и с Японией не случилось. Трамп сказал даже, что Япония "всерьез присоединяется" если не к военной активности США и Израиля, то к неким будущим мерам по успокоению рынков и экономик, зашатавшихся в результате этой самой активности.

А теперь сравним гору и мышь. Мышь - это итоги визита: Япония поможет Трампу смягчить вызванный его войной кризис. А гора - это то, как визит замышлялся. Повторим: как историческое, эпохальное событие.

Дело в том, что японское общество и политический класс как раз сейчас пришли к выводу, что дальше стране так жить нельзя. Для нее закатывается эпоха длиной в несколько десятилетий. Усталость постигла именно общество в целом, с его представлениями о смысле существования страны и нации, и тут накопился комплекс психологических и прочих медицинских проблем. То же с экономикой, где растут акции разве что только военно-промышленных корпораций в ожидании массы неприятностей на международной арене.

Что пошло не так: после долгой и продолжительной болезни исчерпалась сама идея того, что Япония - навеки побежденная Америкой страна, чье существование мыслимо лишь в роли младшего партнера и воспитанника США в Азии, а успехи японской экономики возможны только с разрешения Вашингтона. Такая схема работала, пока в регионе, а далее и во всем мире не было альтернативы в виде Китая. А сейчас даже с точки зрения чистой экономики Японии невозможно существовать, игнорируя такую реальность, как первая промышленная держава мира - Китай, с его множеством партнеров в Азии и везде.



Собственно, что тут удивительного, если ровно та же ситуация назревшей и неизбежной перестройки случилась с США, где прежняя модель существования (экономика, идеология) исчерпала себя и потребовались новые люди, не боящиеся рушить обветшавшие конструкции в надежде заменить их чем-то более жизнеспособным. Так появился Дональд Трамп.

Потребовались и новые для Японии люди, и это оказалась Санаэ Такаити. Абсолютно трампообразный политик, которых в нашем мире становится все больше. Байкерша, рокерша, но и дама, начавшая в 1994 году политическую карьеру с того, что подвергла сомнению позицию тогдашнего премьера насчет того, что Японии надо вечно каяться по поводу своей агрессии в Азии. Такие как она деятели в стране были, конечно, всегда - и считались маргиналами, но, в частности, итоги парламентских выборов в этом году показали, что в маргиналы перешли как раз "мирные" японцы.

Понятно, что Трамп и Такаити – эти Шерочка с Машерочкой современной мировой дипломатии - попросту обожают друг друга. Но вопрос в том, какую именно перестройку намечают новые хозяева Японии.

Вариантов поведения здесь было всего три. Первый - это то, что предлагает Китай: нейтралитет, то есть сотрудничество и гармония в Азии и в мире, минус союз Японии с США. Но путь в этом направлении для Токио был бы, видимо, слишком резким и пугающим (раньше такие шевеления были, но сегодня Китай слишком большой, это страшно).

А вот варианты второй и третий - тут много интересного. Публикация в ForeignAffairs (США) говорит, что сегодня есть две модели поведения стран, входящих в коллективный Запад. Первая - здесь автор цитирует канадского премьера Марка Карни - это когда "средние" западные державы привыкают к мысли о том, что США перешли на темную сторону и надо налаживать сотрудничество друг с другом, то есть строить Запад без Америки. Похоже, это то, что нравится и нескольким европейским лидерам.

А вот нынешняя "новая правая" Япония и лично госпожа Такаити планировали нечто противоположное, а именно новый союз с Вашингтоном, в котором Япония резко бы усилилась во всех смыслах, включая военный. Тем более что всем и каждому видно: у нынешних США не хватит ресурсов для настоящей конфронтации, тем более войны, с Пекином. Запад по схеме "всесильный гегемон и его младшие партнеры" больше не кажется безопасной идеей. Двигаться надо к чему-то похожему на союз равных.

И вот с этой абсолютно трампистской идеей Такаити и готовилась ехать в Вашингтон. А тут иранская война, катастрофа с нефтью и многими прочими товарами, невозможность для Токио рушить свою ближневосточную политику, тот факт, что только девять процентов японцев поддерживают американо-израильскую агрессию… Бывают же такие неприятности. И еще будут, не сомневайтесь.

Источник - РИА Новости
