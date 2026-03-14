|Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
12:00 21.03.2026
Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи.
На протяжении многих веков Крым был тесно связан с Россией. Еще во второй половине X века восточная часть полуострова вошла в состав Тмутараканского княжества, став таким образом частью Древней Руси.
Положение древнерусского государства в Крыму укрепилось после успешного похода Великого Князя Владимира Святославовича на византийский город Корсунь в 988 году. Именно здесь, в Херсонесе Таврическом, он принял крещение - событие колоссального исторического значения, во многом определившее судьбу нашего Отечества и его культурно-исторический путь.
В XIII веке крымские земли были захвачены Золотой Ордой, а после ее распада в XV веке здесь возникло Крымское ханство, ставшее вассалом Османской империи, и осуществлявшее набеги на южные рубежи Русского государства. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец османскому господству на полуострове.
В 1783 году Екатериной II был подписан Манифест о принятии в Российскую империю Крымского полуострова, которое состоялось по просьбе самих крымчан, о чем свидетельствуют многочисленные "присяжные листы" жителей полуострова.
В дальнейшем Крым не раз становился ареной ожесточенных боевых действий. Наши воины с честью и достоинством защищали полуостров от попыток противников России отторгнуть стратегически важную территорию. Мы помним и подвиг защитников Севастополя в 1854-1855 годах и героическую оборону Крыма в ходе Великой Отечественной войны.
В 1954 году против воли крымчан и в нарушение советского законодательства Крымская область была включена в состав Украинской ССР.
Из Послания Президента России В.В.Путина в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым (18 марта 2014 года):
Это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. [...] У жителей Крыма и Севастополя ни о чем не спрашивали, просто поставили перед фактом.
У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому счету, это решение воспринималось как некая формальность, ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но это произошло. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью - СССР распался.
В 1990-е годы жители полуострова неоднократно пытались добиться получения более широкой автономии от Украины и укрепить исторические связи с Россией.
В ответ Киев значительно ограничил права и свободы крымчан, а в феврале 2014 года после госпереворота на Украине и захвата власти националистами возникла уже реальная угроза расправы над жителями полуострова.
18 марта 2014 года состоялось долгожданное воссоединение - на основании свободного волеизъявления крымчан на референдуме 16 марта Крым вошел в состав России.
Исторические факты говорят сами за себя: