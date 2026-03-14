12:00 21.03.2026

Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи.



На протяжении многих веков Крым был тесно связан с Россией. Еще во второй половине X века восточная часть полуострова вошла в состав Тмутараканского княжества, став таким образом частью Древней Руси.



Положение древнерусского государства в Крыму укрепилось после успешного похода Великого Князя Владимира Святославовича на византийский город Корсунь в 988 году. Именно здесь, в Херсонесе Таврическом, он принял крещение - событие колоссального исторического значения, во многом определившее судьбу нашего Отечества и его культурно-исторический путь.



В XIII веке крымские земли были захвачены Золотой Ордой, а после ее распада в XV веке здесь возникло Крымское ханство, ставшее вассалом Османской империи, и осуществлявшее набеги на южные рубежи Русского государства. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец османскому господству на полуострове.



В 1783 году Екатериной II был подписан Манифест о принятии в Российскую империю Крымского полуострова, которое состоялось по просьбе самих крымчан, о чем свидетельствуют многочисленные "присяжные листы" жителей полуострова.



В дальнейшем Крым не раз становился ареной ожесточенных боевых действий. Наши воины с честью и достоинством защищали полуостров от попыток противников России отторгнуть стратегически важную территорию. Мы помним и подвиг защитников Севастополя в 1854-1855 годах и героическую оборону Крыма в ходе Великой Отечественной войны.



В 1954 году против воли крымчан и в нарушение советского законодательства Крымская область была включена в состав Украинской ССР.



