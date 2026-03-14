Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия

13:48 21.03.2026

Иран впервые атаковал военную базу США за 4 тыс. км от своих границ, пишет The Wall Street Journal.



Главное из статьи:



- две баллистические ракеты средней дальности запущены по военной базе Диего-Гарсиа - совместному объекту США и Великобритании в Индийском океане;



- это стратегическая база, где американцы размещают бомбардировщики, атомные подводные лодки и эсминцы;



- ракеты цели не достигли. Одна упала на подлете, вторая была перехвачена американским военным кораблем;



- конфликт больше не ограничивается Ближним Востоком. Это первый случай, когда Тегеран попытался атаковать объект далеко за пределами региона;



- выбор цели в тысячах километров от Ирана позволяет предположить, что реальная дальность иранских ракет превышает официально заявленную Тегераном - 2 тыс. км, говорится в статье.



