Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты

20:00 21.03.2026 Какие традиции зарождались и возрождались в регионе с шестидесятых годов прошлого столетия



ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Елизавета Борисенко. Каждый год более 300 миллионов человек в мире отмечают Навруз - новый год по астрономическому солнечному календарю, или же праздник прихода весны. Дата праздника, широко отмечаемого и в ряде стран бывшего СССР – в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане – связана с днем весеннего равноденствия, и приходится на 20 или 21 марта.



Важно отметить, что корни праздника уходят в зороастризм. Поэтому дата отсчитывается не по лунному календарю, а по солнечному, которого ранее придерживались народы Ирана и Центральной Азии. После прихода в регион ислама, некоторые элементы зороастризма частично были адаптированы и приняты в местные обычаи. Навруз - как раз этот случай.



История праздника насчитывает много тысяч лет. Он не раз оказывался в немилости у идеологов разных эпох. Праздник пытались искоренить как традицию, противоречащую строгим нормам ислама, а в ранний советский период он попал под общую кампанию борьбы с религиозными пережитками. Однако позже - с 1960-х годов - произошел настоящий поворот в судьбе Навруза. В тогда еще советских республиках его начали отмечать ярко, масштабно, с народными гуляниями, традициями и спортивными соревнованиями, и сам праздник начал обретать современные черты.







Как это было - в материале Sputnik.



Навруз во времена СССР



В советской Центральной Азии Навруз прошел длительный путь: от полного запрета в 1926 году до начала возрождения в 1960-х. Стоит отметить, что во времена СССР центральные власти придавали особый акцент развитию локальных культур, языков и образованию. Например, издавалась литература как на русском, так и на национальных языках, формировались локальные ансамбли и продвигались местные исполнители.



Так, со временем и Навруз начал возвращаться в советское культурное пространство Центральной Азии. Он преподносился как светский праздник наступления весны, начала полевых работ и обновления.



Но в 1960-х годах Навруз все еще преимущественно отмечался в кругу семьи или друзей. Жители махаллей (жилой квартал или местное сообщество) собирались, готовили сумаляк (блюдо из пророщенных зерен пшеницы с добавлением муки) и накрывали столы.



В эти годы в Таджикистане поэты и интеллигенция использовали название "Сайри лола" (праздник тюльпанов), чтобы проводить детские утренники, концерты и небольшие мероприятия, посвященные приходу весны.



А уже в 1970–1980-х годах Навруз стал отмечаться широко. Например, в Таджикистане, Узбекистане (и особенно в кишлаках Ферганской долины) процесс варки сумаляка стал одним из самых устойчивых обычаев. Для его приготовления женщины собирались группами по 10–20 человек у больших котлов во дворах, пели песни.



В это же время в регионе начали появляться статьи, где рассказывалось, что Навруз - древний зороастрийский и земледельческий праздник. В научных же кругах его обсуждали как "народную традицию весеннего цикла".



Ближе к 1980-м в некоторых колхозах и районах местные партийные комитеты начали проводить мероприятия под названием "Праздник весны и труда" или "День равноденствия". Торжества включали в себя концерты, выступления ансамблей, спортивные соревнования, выставки.



Да и в целом на архивных снимках 1970-1980-х можно увидеть гуляния с национальными играми в городах, такими как перетягивание каната, курош (борьба), состязания на конях, танцами и игрой на местных национальных инструментах.



Можно обратить внимание, что все жители на архивных снимках нарядные, в праздничной национальной одежде.



Местные СМИ рассказывают, что в Узбекистане в 1980 году на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, махаллинских комитетах проходили встречи с депутатами, ветеранами войны и труда, хлопкоробами, чабанами и мелиораторами, которые рассказывали землякам о происхождении Навруза, социалистическом образе жизни, своих трудовых достижениях.



В местных СМИ сообщается, что первые за десятилетия масштабные празднования Навруза в регионе прошли в 1982 году в Душанбе.



А в 1985 году праздник широко отметили уже на украшенной площади Регистан в Самарканде. По всему городу читались стихи поэта и драматурга Хамзы Хакимзаде Ниязи, ансамбль "Шашмаком" исполнял макомы, также выступали местные ансамбли.



В 1990-м году Навруз уже широко отмечался по всей Узбекской ССР.



Советская и узбекистанская журналистка Эра Сенаторова в своей статье о праздновании особый упор делала на изменения в общественном сознании за годы социализма. Особое внимание она уделяла возросшей роли женщины в обществе. "И сидят они в махаллинском клубе "Навбахор" рядом с мужчинами: полная открытость и гордое сознание своего человеческого достоинства", - цитируют ее местные СМИ.



В 1980-х праздник также начал закрепляться и законодательно. Так, 13 апреля 1988-го в Казахстане было принято первое постановление исполкома алматинского городского совета народных депутатов и алматинского областного совета профсоюзов "О проведении народного праздника весны "Наурыз мейрамы". Основные заявленные цели - возрождение народных праздников, пропаганда здорового образа жизни, так как любое празднование Навруза включало в себя спортивные состязания и игры на открытом воздухе.



Мероприятия в Алматы (столица Казахской ССР на тот момент) были организованы особенно ярко. Участвовали в празднике и творческие коллективы от Министерства культуры республики, и от различных городских учреждений и учебных заведений. В торжестве тогда приняли участие не только местные театры и консерватория, но даже уйгурский и корейский театры. Сюжеты и репортажи праздника попали в эфир Центрального телевидения из Останкино.



Уже в следующем году местные чиновники назвали праздник традиционным. Тогда на его организацию власти Алматы выделили 21,3 тыс. советских рублей из городского бюджета. Средства тогда потратили не только на выступления артистов, но и на украшения городских улиц.



А уже 20 марта 1991-го вышел указ на тот момент президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева "О весеннем народном празднике Наурыз". Там говорилось: "День равноденствия – 22 марта – следует объявить национальным праздником – Наурыз". Тогда ответственными за проведение праздника и торжеств стали Кабинет Министров Казахской ССР и исполкомы местных Советов народных депутатов.



В Кыргызстане Навруз впервые масштабно отметили в 1989 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Тогда во дворце спорта прошел концерт, где выступали местные артисты и акыны, а также состав Узбекского музыкально-драматического театра.



Официальным праздник стал в день весеннего равноденствия 21 марта 1991 года с принятием закона "Об установлении дня народного праздника Нооруз".



Как отмечают праздник сегодня



После распада Советского Союза традиция широко отмечать наступление весны по солнечному календарю сохранилась в странах Центральной Азии и Закавказья.



На Навруз жители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана отдыхают несколько дней. В городах украшают центральные площади, в парках проходят конкурсы и соревнования, во дворах варят сумаляк, а в пригородах проходят масштабные состязания. Среди них: конные скачки, борьба, кок-бору - где всадники пытаются отобрать друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота соперника.



Сохранились и традиции, которым раньше уделялось особое внимание. Например, перед праздником принято проводить генеральную уборку. Считается, что это позволяет сохранить чистоту мыслей и души.



Также есть поверье, что накануне праздника нужно что-то выбросить - это поможет избавиться от негативной энергетики.



На Навруз также принято просить прощения, прощать, сообщать хорошие новости, дарить подарки и сажать деревья.



Еще один из ключевых элементов Навруза - праздничный стол "Хафт син" с символами изобилия и плодородия. Что интересно, все эти названия начинаются на букву "С" персидского алфавита: яблоко (себ), изюм (сабзе), барбарис (сумах), зелень (сабза), чеснок (сир), виноградный уксус (сирко), ветви дерева джида (санджид).



Празднование адаптируется и под современность: бренды одежды и украшений выпускают специальные коллекции, паблики в интернете придумывают тематические мемы, а в ресторанах и барах устраивают праздничные вечера.



К слову, с 2006 года праздник масштабно отмечают и в Москве. Торжество включает в себя концерты, фестивали на ВДНХ, дегустацию сумаляка и выступления артистов из стран СНГ. В 2024 году Навруз отметили в крупнейшем павильоне "Россия".



А в 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как древний праздник весны и нового года. Источник - Sputnik

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774112400





