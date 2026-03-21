ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер

00:05 22.03.2026
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
21.03.2026 | Обзор событий
ВС РФ сегодня ночью нанесли массированные удары на ИЗЮМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ в Харьковской области, – пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.
В городе ИЗЮМ девятью авиабомбами уничтожены 17 пунктов дислокации противника и три автомобиля.
В КРАСНОМ ОСКОЛЕ авиаударами разрушены до основания здание интерната, в котором укрывался противник, также энергетическая инфраструктура, склады с боеприпасами и пять пунктов дислокации.
Наши войска за последние недели нанесли большое количество ударов по району ЧУГУЕВА, особенно в МАЛИНОВКЕ и вдоль трассы, которая идет на ИЗЮМ, что существенно подрывает логистику противника в переброске вооружения к линии фронта.
ВСУ из ИЗЮМА в направлении ХАРЬКОВА оборудуют антидроновыми сетками дороги, в КРАСНОМ ОСКОЛЕ большая часть домовладений разрушена, мы наносим авиаудары по позициям противника, которые рассредоточиваются в жилых кварталах.
* * *
На СЛАВЯНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВС РФ начали штурм РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКИ, – пишет Телеграм-канал Донбасс решает.
Российские штурмовые группы "зацепились" за жилую застройку, идут ожесточенные бои, сообщают военные паблики.
После освобождения этого сильно укрепленного ВСУ села перед нашими войсками откроется путь на НИКОЛАЕВКУ и СЛАВЯНСК.
* * *
КУПЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
В районе БОЛДЫРЕВКИ (западнее Купянска), командование снова гонит людей в никуда. Попытки прорваться в город выглядят как отчаянная попытка хоть что-то показать наверх и выдвинуть хотя-бы намек на то, что ВСУ есть в Купянске, – пишет Телеграм-канал КУПЯНСК TODAY.
Подразделения заходят на позиции и практически сразу начинают нести потери. Людей просто сливают, чтобы потом отчитаться, что "движение есть".
Параллельно идет давление на дроноводов – их постепенно выдавливают дальше на запад.
Итог простой: нулевой результат и все те же потери ради показухи ценой сотни жизней.
* * *
Наш берег. Алешкинский плацдарм 2.0.
Противник предпринимает действия по закреплению малых штурмовых групп на нашем берегу. В районе моста р. Конка на постоянной основе и дальше дежурят дроны "ждуны", в районе НАИРИ и акватории р. Днепр в небе ретрансляторы, которые позволяют противнику в режиме 24/7 работать в н.п. АЛЕШКИ и трассах этой агломерации, – пишет Телеграм-канал От Мариуполя до Карпат.
Общая картина на ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ в Красной зоне левого берега требует очень пристального внимания. .
Враг начал активно скапливаться в ХЕРСОНЕ и западных, северо-западных участках пригорода. Основные фортификационные сооружения по направлению НИКОЛАЕВ – ХЕРСОН, СНИГИРЕВКА – ХЕРСОН готовы.
С целью отвлечения внимания от Запорожского участка и улучшения переговорной позиции противник может готовить наступательные действия на нашем участке.
* * *
Бои в окрестностях ГУЛЯЙПОЛЯ – разбор Рыбаря.
В середине марта подразделения группировки войск "Восток" развивали атаки на южном фланге Восточно-Запорожского направления, стремясь вытеснить ВСУ из окрестностей ГУЛЯЙПОЛЯ. Севернее они сдерживали попытки противника закрепиться в районе БОЛЬШЕМИХАЙЛОВКИ и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ.
К 10 марта украинские формирования смогли прорваться на территорию НОВОГРИГОРОВКИ и рассредоточились по застройке села. В то же время российские штурмовики зачистили расположенное неподалеку ВЕРБОВОЕ и взяли нескольких пленных.
В течение следующей недели противник расширил зону контроля между АНДРЕЕВКОЙ и ОТРАДНЫМ. Также штурмовые группы ВСУ зашли на территорию НОВОНИКОЛАЕВКИ, однако полноценно закрепиться под ударами дронов в населенном пункте не смогли.
На южном фланге направления российские войска уверенно наступали на запад от ГУЛЯЙПОЛЯ. К середине месяца они завязали бои за ВЕРХНЮЮ ТЕРСУ, а также значительно продвинулись вдоль трассы Т-08-14. В результате ВС РФ вышли на подступы к ГУЛЯЙПОЛЬСКОМУ и ликвидировали крупное вклинение противника между ЗАГОРНЫМ и ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ.
На данный момент штурмовики продвигаются к МИРНОМУ, занятие которого откроет им еще один путь для атак на ГУЛЯЙПОЛЬСКОЕ и ВОЛШЕБНОЕ. Их освобождение необходимо для продолжения операции по охвату гарнизона ОРЕХОВА с востока.
Инициатива на южном фланге остается полностью в руках российской армии, в то время как на северном наступательный потенциал ВСУ с течением времени постепенно сходит на нет. По итогам более чем месяца боев противник не смог закрепиться в большинстве сел, куда ему удалось доехать на бронетехнике.
Грамотная работа операторов БЛА и уничтожение ББМ вынудили противника значительно снизить свою активность, а встречные атаки ВС РФ купировали возможный прорыв в сторону УСПЕНОВКИ.
* * *
Уничтожена очередная станция РЭБ боевиков ВСУ, пишет Телеграм-канал Днепровский Рубеж.
Операторы БпЛА "Орлан-10" Ивановского соединения ВДВ во время воздушной разведки на правом берегу Днепра выявили замаскированную станцию радиоэлектронной борьбы противника в лесном массиве.
После получения команды дальнобойная артиллерия нанесла удар по цели. Как итог – станция врага уничтожена.
Взаимодействие расчетов беспилотных систем и артиллерии неоднократно подтверждает эффективность: вскрытие вражеских объектов и их поражение происходит крайне оперативно.
* * *
В Грайворонском округе в селе Смородино в результате обстрела ВСУ два человека погибли, еще один получил ранения, – пишет Телеграм-канал Настоящий Гладков.
Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди.
По предварительным данным, погибли две женщины.
Еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, переломом предплечья глава поселения доставил в Грайворонскую ЦРБ. После стабилизации ее состояния она будет переведена в медицинское учреждение г. Белгорода.
Здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Сейчас идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов.
* * *
Новый асфальтобетонный завод готовят к запуску перед началом дорожного сезона в ЛНР, – пишет Телеграм-канал Сыны Отечества|Новости ЛНР здесь!
В 2026 году в регионе планируется восстановить более 600 км автомобильных дорог.
На данный момент заканчиваются пусконаладочные работы. Предварительно планируется за апрель выпустить 23 тысячи тонн асфальта.
Предприятие уже заключило три контракта на проведение дорожных работ общей протяженностью порядка 20 км.