ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер

00:05 22.03.2026

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер

21.03.2026 | Обзор событий



ВС РФ сегодня ночью нанесли массированные удары на ИЗЮМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ в Харьковской области, – пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.



В городе ИЗЮМ девятью авиабомбами уничтожены 17 пунктов дислокации противника и три автомобиля.



В КРАСНОМ ОСКОЛЕ авиаударами разрушены до основания здание интерната, в котором укрывался противник, также энергетическая инфраструктура, склады с боеприпасами и пять пунктов дислокации.



Наши войска за последние недели нанесли большое количество ударов по району ЧУГУЕВА, особенно в МАЛИНОВКЕ и вдоль трассы, которая идет на ИЗЮМ, что существенно подрывает логистику противника в переброске вооружения к линии фронта.



ВСУ из ИЗЮМА в направлении ХАРЬКОВА оборудуют антидроновыми сетками дороги, в КРАСНОМ ОСКОЛЕ большая часть домовладений разрушена, мы наносим авиаудары по позициям противника, которые рассредоточиваются в жилых кварталах.



