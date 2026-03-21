Воскресенье, 22.03.2026
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
00:05 22.03.2026

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
21.03.2026 | Обзор событий

ВС РФ сегодня ночью нанесли массированные удары на ИЗЮМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ в Харьковской области, – пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.

В городе ИЗЮМ девятью авиабомбами уничтожены 17 пунктов дислокации противника и три автомобиля.

В КРАСНОМ ОСКОЛЕ авиаударами разрушены до основания здание интерната, в котором укрывался противник, также энергетическая инфраструктура, склады с боеприпасами и пять пунктов дислокации.

Наши войска за последние недели нанесли большое количество ударов по району ЧУГУЕВА, особенно в МАЛИНОВКЕ и вдоль трассы, которая идет на ИЗЮМ, что существенно подрывает логистику противника в переброске вооружения к линии фронта.

ВСУ из ИЗЮМА в направлении ХАРЬКОВА оборудуют антидроновыми сетками дороги, в КРАСНОМ ОСКОЛЕ большая часть домовладений разрушена, мы наносим авиаудары по позициям противника, которые рассредоточиваются в жилых кварталах.



* * *

На СЛАВЯНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВС РФ начали штурм РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКИ, – пишет Телеграм-канал Донбасс решает.

Российские штурмовые группы "зацепились" за жилую застройку, идут ожесточенные бои, сообщают военные паблики.

После освобождения этого сильно укрепленного ВСУ села перед нашими войсками откроется путь на НИКОЛАЕВКУ и СЛАВЯНСК.

* * *

КУПЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

В районе БОЛДЫРЕВКИ (западнее Купянска), командование снова гонит людей в никуда. Попытки прорваться в город выглядят как отчаянная попытка хоть что-то показать наверх и выдвинуть хотя-бы намек на то, что ВСУ есть в Купянске, – пишет Телеграм-канал КУПЯНСК TODAY.

Подразделения заходят на позиции и практически сразу начинают нести потери. Людей просто сливают, чтобы потом отчитаться, что "движение есть".

Параллельно идет давление на дроноводов – их постепенно выдавливают дальше на запад.

Итог простой: нулевой результат и все те же потери ради показухи ценой сотни жизней.

* * *

Наш берег. Алешкинский плацдарм 2.0.

Противник предпринимает действия по закреплению малых штурмовых групп на нашем берегу. В районе моста р. Конка на постоянной основе и дальше дежурят дроны "ждуны", в районе НАИРИ и акватории р. Днепр в небе ретрансляторы, которые позволяют противнику в режиме 24/7 работать в н.п. АЛЕШКИ и трассах этой агломерации, – пишет Телеграм-канал От Мариуполя до Карпат.

Общая картина на ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ в Красной зоне левого берега требует очень пристального внимания. .

Враг начал активно скапливаться в ХЕРСОНЕ и западных, северо-западных участках пригорода. Основные фортификационные сооружения по направлению НИКОЛАЕВ – ХЕРСОН, СНИГИРЕВКА – ХЕРСОН готовы.

С целью отвлечения внимания от Запорожского участка и улучшения переговорной позиции противник может готовить наступательные действия на нашем участке.

* * *

Бои в окрестностях ГУЛЯЙПОЛЯ – разбор Рыбаря.

В середине марта подразделения группировки войск "Восток" развивали атаки на южном фланге Восточно-Запорожского направления, стремясь вытеснить ВСУ из окрестностей ГУЛЯЙПОЛЯ. Севернее они сдерживали попытки противника закрепиться в районе БОЛЬШЕМИХАЙЛОВКИ и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ.

К 10 марта украинские формирования смогли прорваться на территорию НОВОГРИГОРОВКИ и рассредоточились по застройке села. В то же время российские штурмовики зачистили расположенное неподалеку ВЕРБОВОЕ и взяли нескольких пленных.

В течение следующей недели противник расширил зону контроля между АНДРЕЕВКОЙ и ОТРАДНЫМ. Также штурмовые группы ВСУ зашли на территорию НОВОНИКОЛАЕВКИ, однако полноценно закрепиться под ударами дронов в населенном пункте не смогли.

На южном фланге направления российские войска уверенно наступали на запад от ГУЛЯЙПОЛЯ. К середине месяца они завязали бои за ВЕРХНЮЮ ТЕРСУ, а также значительно продвинулись вдоль трассы Т-08-14. В результате ВС РФ вышли на подступы к ГУЛЯЙПОЛЬСКОМУ и ликвидировали крупное вклинение противника между ЗАГОРНЫМ и ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ.

На данный момент штурмовики продвигаются к МИРНОМУ, занятие которого откроет им еще один путь для атак на ГУЛЯЙПОЛЬСКОЕ и ВОЛШЕБНОЕ. Их освобождение необходимо для продолжения операции по охвату гарнизона ОРЕХОВА с востока.

Инициатива на южном фланге остается полностью в руках российской армии, в то время как на северном наступательный потенциал ВСУ с течением времени постепенно сходит на нет. По итогам более чем месяца боев противник не смог закрепиться в большинстве сел, куда ему удалось доехать на бронетехнике.

Грамотная работа операторов БЛА и уничтожение ББМ вынудили противника значительно снизить свою активность, а встречные атаки ВС РФ купировали возможный прорыв в сторону УСПЕНОВКИ.

* * *

Уничтожена очередная станция РЭБ боевиков ВСУ, пишет Телеграм-канал Днепровский Рубеж.

Операторы БпЛА "Орлан-10" Ивановского соединения ВДВ во время воздушной разведки на правом берегу Днепра выявили замаскированную станцию радиоэлектронной борьбы противника в лесном массиве.

После получения команды дальнобойная артиллерия нанесла удар по цели. Как итог – станция врага уничтожена.

Взаимодействие расчетов беспилотных систем и артиллерии неоднократно подтверждает эффективность: вскрытие вражеских объектов и их поражение происходит крайне оперативно.

* * *

В Грайворонском округе в селе Смородино в результате обстрела ВСУ два человека погибли, еще один получил ранения, – пишет Телеграм-канал Настоящий Гладков.

Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, погибли две женщины.

Еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, переломом предплечья глава поселения доставил в Грайворонскую ЦРБ. После стабилизации ее состояния она будет переведена в медицинское учреждение г. Белгорода.

Здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Сейчас идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов.

* * *

Новый асфальтобетонный завод готовят к запуску перед началом дорожного сезона в ЛНР, – пишет Телеграм-канал Сыны Отечества|Новости ЛНР здесь!

В 2026 году в регионе планируется восстановить более 600 км автомобильных дорог.

На данный момент заканчиваются пусконаладочные работы. Предварительно планируется за апрель выпустить 23 тысячи тонн асфальта.

Предприятие уже заключило три контракта на проведение дорожных работ общей протяженностью порядка 20 км.

Источник - Фонд стратегической культуры
