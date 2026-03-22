В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев

01:50 22.03.2026 В Кыргызстане задумались о методах противодействия западному психологическому терроризму

22.03.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



9 марта Верховный суд Кыргызстана рассмотрел апелляционную жалобу иноагента Kloop Media на вердикт Октябрьского районного суда Бишкека. Коллегия судей подтвердила законность решений первой и второй инстанций. В связи с вердиктом все информационные материалы проектов Kloop, Temirov Live и Айт Айт Десе признаны экстремистскими, и аналогичный статус получила противоправная деятельность "акул пера" Колота Темирова и Рината Тухватшина. Причем данное решение накладывает ограничения и на пользователей социальных сетей, поскольку взаимодействие с контентом указанных медиа – отметки "Нравится" и репосты – теперь может квалифицироваться как распространение экстремистских материалов или поддержка запрещенной организации.



Комментируя эту ситуацию, президент Садыр Жапаров назвал судебный вердикт законным, заверив, что свобода слова в стране сохраняется и будет обеспечиваться в дальнейшем. Тем самым кыргызстанский глава, несмотря на оказываемое на него жесточайшее давление со стороны США и ЕС, еще раз подтвердил намеченный ранее государством вектор на борьбу с деструктивными прозападными НКО/НПО, которые стараются всеми силами расшатать обстановку в стране, на регулярной основе дискредитируя местные власти.



Напомним: судебное разбирательство началось еще в прошлом году с того, что прокуратура обратилась в суд с гражданским иском, заявив, что мониторинг публикаций вышеназванных организаций и оппозиционеров выявил систематическое распространение манипулятивных материалов, направленных на подрыв общественной безопасности и дискредитацию государства. В рамках дела было проведено две экспертизы. Лингвистический анализ выявил признаки призывов к массовым беспорядкам и целенаправленную негативную информацию, а республиканский центp психиатрии и наркологии Минздрава Кыргызстана закономерно усмотрел в своем заключении наличие явных признаков "психологического терроризма". А именно: "…в представленных материалах имеются прямые, а также скрытые манипуляции негативного настроя против действующей власти и работы отдельных лиц", поэтому публикации "с точки зрения психологии можно оценивать, как психологический терроризм".



Последний, активно используемый неправительственными организациями с участием несистемной оппозиции в Кыргызстане, становится способом устрашения и давления на психику местного населения с целью вызвать страх, панику, потерю веры в себя и свое будущее, в итоге "создание атмосферы недоверия к внешним обстоятельствам и полная зависимость от информации может привести к экстремистским действиям".



Сооснователь "Клоппа" Ринат Тухватшин реагирует на судебный вердикт соответственно. Он полагает, что "очередной виток репрессии, к сожалению, ударит не только по нам, но и по всему Кыргызстану, как репутационно, так и с точки зрения криминализации огромного количества непричастных людей".



У этой "акулы пера" и его единомышленников много защитников. Последние три года небезызвестные британские правозащитники из нежелательной в России организации Amnesty International постоянно призывают и к немедленному освобождению Александра Александрова, Жоомарта Дуулатова и Абдила Айтбая Гетина, но и к прекращению "преследования" Kloop Media и других "независимых" СМИ и специалистов. По их словам, "задержание журналистов Kloop – еще один яркий пример того, как силовой аппарат Кыргызстана используется для подавления инакомыслия и уничтожения независимой журналистики. Эти действия явно направлены на запугивание критически настроенных голосов".



Западные блюстители нравственности не поленились скататься в гостеприимную Ригу, где в январе прошлого года устроили встречу солидарности с журналистами из проектов "Темиров LIVE" и "Айт Айт Десе", которые находятся в заключении в Кыргызстане, а также организовали правозащитный проект "Последнее слово".



Собравшиеся по обыкновению обсудили ситуацию с правами человека и независимой журналистикой в Кыргызстане: якобы стремительное ухудшение положения в этой сфере давно привлекает внимание Amnesty International, которая следит за развитием событий и периодически публикует отчеты.



Естественно, главным гвоздем программы стал Болот Темиров, жена которого Махабат Гажибек кызы в настоящее время отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Ее боевой соратник Азамат Ишенбеков, гордо называющий себя народным поэтом, получил пять лет тюремного заключения, а Айке Бейшекеева и Актилек Капаров приговорены к трем годам условно.



В конце января представители Amnesty International вновь призывали освободить жену Темирова и отменить ее "неправомерный" приговор. В преддверии слушания в Верховном суде директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс так и заявила: "Теперь у властей Кыргызстана есть четкий и неизбежный выбор: либо соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, либо продолжать их игнорировать. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям недвусмысленно пришла к выводу, что заключение Махабат Тажибек кызы является незаконным, поэтому приговор ей должен быть отменен, сама она немедленно освобождена и присуждена компенсация зa перенесенную несправедливость".



По свежим данным, 10 марта т. г. Верховный суд Кыргызстана отменил все предыдущие решения по ее делу и отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам.



Показательно, что в прошлогоднем мероприятии в Риге, где Б. Темиров выразил прозападным структурам огромную признательность за поддержку "торжества справедливости", участвовали и бежавшие из России журналисты, работающие в Прибалтике "в изгнании". Как отметил руководитель проекта "Последнее слово" Николай Кретов, "я верю в международную солидарность. И потому у меня вызывает восторг встреча в Риге в поддержку кыргызстанских журналистов, на которой были люди как минимум из трех стран: Латвии, России и Узбекистана. Знаю, что такие международные действия более заметны и эффективны, нас точно услышали власти".



Слова деструктивных оппозиционных маргиналов, слегка прикормленных коллективным Западом в надежде, что они расшатают обстановку не только в самом Кыргызстане, но и, как оказалось, в России и Узбекистане, конечно же, услышаны. И не только: очевидно, что властями государств Центральной Азии будут предприняты необходимые меры, чтобы пресечь любые попытки нарушить общественное согласие на постсоветском пространстве.



Как отмечает ряд центральноазиатских аналитиков, поскольку сейчас Центральная Азия выступает своего рода хабом для прогрессивных проектов России, Китая, Ирана и других дружественных стран, активность прозападных НПО по противодействию этим проектам постоянно нарастает. Но если террористические и иные угрозы безопасности можно упредить силовыми и другими профилактическими способами, то методы противодействия психологическому террору еще предстоит разработать.



По мнению директора института политических исследований "Фонда Т. Усубалиева" (Кыргызстан) Эсена Усубалиева, наиболее эффективным методом противодействия влияния извне является создание в странах региона собственных, национальных НПО, которые имели бы государственное финансирование либо от интеграционных объединений, в которых состоят эти государства.



В частности, в рамках СНГ, ШОС, ЕАЭС, БРИКС специалист предлагает инициировать проекты, которые будут направлены на работу в тех сферах, где у государств не хватает средств, времени и ресурсов. Создание своей сети НПО, работающих в общих интересах и противодействующих общим угрозам в области культуры, образования, религии, науки, современных коммуникаций и социальной сфере, это, пожалуй, выход. Источник - Ритм Евразии

