Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется

02:54 22.03.2026

ВАШИНГТОН, 21 марта (Reuters) - Президент Дональд Трамп завершает третью неделю войны с Ираном, столкнувшись с кризисом, который, похоже, ускользает от него: мировые цены на энергоносители резко растут, Соединенные Штаты изолированы от союзников, и все больше войск готовятся к развертыванию, несмотря на его обещание, что война будет лишь "кратковременной операцией".



Трамп, заняв оборонительную позицию, назвал другие страны НАТО "трусами" за отказ помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива и настаивал на том, что кампания разворачивается по плану. Но его заявление в пятницу о том, что битва "была выиграна в военном отношении", противоречило реальности непокорного Ирана, который перекрывает поставки нефти и газа в Персидский залив, одновременно нанося ракетные удары по всему региону.



Трамп, вступивший в должность с обещанием удержать США от "глупых" военных интервенций, теперь, похоже, не контролирует ни исход, ни риторику конфликта, в развязывании которого он сам же и участвовал. Отсутствие четкой стратегии выхода несет риски как для его президентского наследия, так и для политических перспектив его партии , поскольку республиканцы изо всех сил пытаются защитить свое незначительное большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.



"Трамп сам себе загнал в тупик войну с Ираном, и он не может понять, как из нее выбраться", - сказал Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик по Ближнему Востоку при республиканских и демократических администрациях. "Это его главный источник разочарования".



Представитель Белого дома оспорил эту характеристику, заявив, что многие из высших руководителей Ирана были ликвидированы в результате целенаправленных убийств, большая часть его военно-морского флота потоплена, а арсенал баллистических ракет в значительной степени уничтожен.



"Это был бесспорный военный успех", - заявил чиновник.



ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАСТИ ТРАМПА



Ограниченности власти Трампа - в дипломатическом, военном и политическом плане - стали очевидны на прошлой неделе.



По словам другого представителя Белого дома, которому, как и другим официальным лицам, с которыми беседовало агентство Reuters для этой статьи, была предоставлена анонимность для обсуждения внутренних обсуждений, он был застигнут врасплох сопротивлением других членов НАТО и других иностранных партнеров развертыванию своих военно-морских сил для обеспечения безопасности Ормузского пролива.



По словам источника, близкого к обсуждениям, президент, не желая выглядеть изолированным, посоветовал некоторым помощникам Белого дома быстро найти "путь выхода" и ограничить масштабы военной операции. Однако неясно, было ли этого аргумента достаточно, чтобы убедить Трампа.



По мнению некоторых аналитиков, нежелание союзников участвовать в войне отражает не только их нежелание ввязываться в конфликт, по поводу которого с ними не советовались, но и негативную реакцию на его пренебрежительное отношение к традиционным альянсам США с момента его возвращения на пост президента 14 месяцев назад.



Начали проявляться и разногласия с Израилем: Трамп настаивал на том, что ничего не знал заранее об израильской атаке на иранское газовое месторождение Южный Парс , в то время как израильские официальные лица заявили, что удар действительно был скоординирован с США.



По мнению аналитиков, Трамп сейчас находится на распутье в рамках операции "Эпическая ярость", и пока нет четких указаний, какой путь он выберет.



Он мог бы пойти ва-банк и усилить наступление США, возможно, даже захватив иранский нефтяной центр на острове Харг или разместив войска вдоль иранского побережья для поиска ракетных установок. Но это повлекло бы за собой долгосрочные военные обязательства, против которых в основном выступила бы американская общественность.



Или же, поскольку обе стороны пока отвергают переговоры, Трамп может объявить о победе и попытаться уйти, что может оттолкнуть союзников в Персидском заливе, которые останутся с раненым, враждебным Ираном - Ираном, который все еще может стремиться к созданию примитивного ядерного оружия и по-прежнему контролировать судоходство в Персидском заливе. Иран отрицает, что стремится к обладанию ядерным оружием.



В пятницу агентство Reuters сообщило, что американские военные перебрасывают на Ближний Восток тысячи дополнительных морских пехотинцев и моряков , хотя решение о направлении войск в сам Иран еще не принято.



Война также показала, что некогда железная хватка Трампа над его движением MAGA ослабевает, и видные деятели высказываются против конфликта. Хотя его сторонники в основном пока поддерживают его, аналитики говорят, что контроль Трампа может ослабнуть в ближайшие недели, если цены на бензин продолжат расти и будут развернуты американские войска.



"По мере развития экономической ситуации, - сказал республиканский стратег Дэйв Уилсон, - люди начнут спрашивать: „Почему я снова плачу такие высокие цены на бензин? ... Почему теперь Ормузский пролив определяет, смогу ли я взять отпуск в следующем месяце?""



НЕПРАВИЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ



С начала войны 28 февраля в администрации росло понимание того, что конфликт и его последствия следовало бы лучше спланировать заранее, как утверждают два источника, знакомые с позицией Белого дома, хотя первый чиновник Белого дома возразил, что кампания была тщательно спланирована и хорошо подготовлена к любым потенциальным действиям.



Аналитики говорят, что самая большая ошибка Трампа заключалась в том, как Иран отреагирует на конфликт, который он считает жизненно важным.



Тегеран ответил оставшимися ракетами и флотом вооруженных беспилотников, чтобы нивелировать военное превосходство своих противников, нанеся удары по соседним государствам Персидского залива и практически полностью перекрыв Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.



Независимо от того, предвидели ли Трамп и его помощники опасность или нет, им не удалось эффективно ей противостоять.



"Они не продумали все возможные сценарии развития событий, в которых конфликт с Ираном может пойти не по плану, не в соответствии с разработанной ими концепцией", - заявил бывший посол США Джон Басс, работавший в Афганистане и Турции.



По мере затягивания конфликта все чаще проявлялись признаки недовольства Трампа своей неспособностью контролировать информационное пространство. В последние дни он обрушился с критикой на СМИ, выдвигая необоснованные обвинения в "измене" за репортажи, которые, по его мнению, подрывают военные усилия.



"Ему трудно управлять новостным потоком, как он привык, потому что он до сих пор не может объяснить, почему он втянул страну в войну и что будет дальше", - сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, который сейчас возглавляет стратегическую консалтинговую компанию Situation Room в Вашингтоне. "Похоже, он утратил свой талант в области формирования общественного мнения".