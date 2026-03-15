Воскресенье, 22.03.2026
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
02:54 22.03.2026

Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется.

ВАШИНГТОН, 21 марта (Reuters) - Президент Дональд Трамп завершает третью неделю войны с Ираном, столкнувшись с кризисом, который, похоже, ускользает от него: мировые цены на энергоносители резко растут, Соединенные Штаты изолированы от союзников, и все больше войск готовятся к развертыванию, несмотря на его обещание, что война будет лишь "кратковременной операцией".

Трамп, заняв оборонительную позицию, назвал другие страны НАТО "трусами" за отказ помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива и настаивал на том, что кампания разворачивается по плану. Но его заявление в пятницу о том, что битва "была выиграна в военном отношении", противоречило реальности непокорного Ирана, который перекрывает поставки нефти и газа в Персидский залив, одновременно нанося ракетные удары по всему региону.

Трамп, вступивший в должность с обещанием удержать США от "глупых" военных интервенций, теперь, похоже, не контролирует ни исход, ни риторику конфликта, в развязывании которого он сам же и участвовал. Отсутствие четкой стратегии выхода несет риски как для его президентского наследия, так и для политических перспектив его партии , поскольку республиканцы изо всех сил пытаются защитить свое незначительное большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.

"Трамп сам себе загнал в тупик войну с Ираном, и он не может понять, как из нее выбраться", - сказал Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик по Ближнему Востоку при республиканских и демократических администрациях. "Это его главный источник разочарования".

Представитель Белого дома оспорил эту характеристику, заявив, что многие из высших руководителей Ирана были ликвидированы в результате целенаправленных убийств, большая часть его военно-морского флота потоплена, а арсенал баллистических ракет в значительной степени уничтожен.

"Это был бесспорный военный успех", - заявил чиновник.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАСТИ ТРАМПА

Ограниченности власти Трампа - в дипломатическом, военном и политическом плане - стали очевидны на прошлой неделе.

По словам другого представителя Белого дома, которому, как и другим официальным лицам, с которыми беседовало агентство Reuters для этой статьи, была предоставлена анонимность для обсуждения внутренних обсуждений, он был застигнут врасплох сопротивлением других членов НАТО и других иностранных партнеров развертыванию своих военно-морских сил для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

По словам источника, близкого к обсуждениям, президент, не желая выглядеть изолированным, посоветовал некоторым помощникам Белого дома быстро найти "путь выхода" и ограничить масштабы военной операции. Однако неясно, было ли этого аргумента достаточно, чтобы убедить Трампа.

По мнению некоторых аналитиков, нежелание союзников участвовать в войне отражает не только их нежелание ввязываться в конфликт, по поводу которого с ними не советовались, но и негативную реакцию на его пренебрежительное отношение к традиционным альянсам США с момента его возвращения на пост президента 14 месяцев назад.

Начали проявляться и разногласия с Израилем: Трамп настаивал на том, что ничего не знал заранее об израильской атаке на иранское газовое месторождение Южный Парс , в то время как израильские официальные лица заявили, что удар действительно был скоординирован с США.

По мнению аналитиков, Трамп сейчас находится на распутье в рамках операции "Эпическая ярость", и пока нет четких указаний, какой путь он выберет.

Он мог бы пойти ва-банк и усилить наступление США, возможно, даже захватив иранский нефтяной центр на острове Харг или разместив войска вдоль иранского побережья для поиска ракетных установок. Но это повлекло бы за собой долгосрочные военные обязательства, против которых в основном выступила бы американская общественность.

Или же, поскольку обе стороны пока отвергают переговоры, Трамп может объявить о победе и попытаться уйти, что может оттолкнуть союзников в Персидском заливе, которые останутся с раненым, враждебным Ираном - Ираном, который все еще может стремиться к созданию примитивного ядерного оружия и по-прежнему контролировать судоходство в Персидском заливе. Иран отрицает, что стремится к обладанию ядерным оружием.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что американские военные перебрасывают на Ближний Восток тысячи дополнительных морских пехотинцев и моряков , хотя решение о направлении войск в сам Иран еще не принято.

Война также показала, что некогда железная хватка Трампа над его движением MAGA ослабевает, и видные деятели высказываются против конфликта. Хотя его сторонники в основном пока поддерживают его, аналитики говорят, что контроль Трампа может ослабнуть в ближайшие недели, если цены на бензин продолжат расти и будут развернуты американские войска.

"По мере развития экономической ситуации, - сказал республиканский стратег Дэйв Уилсон, - люди начнут спрашивать: „Почему я снова плачу такие высокие цены на бензин? ... Почему теперь Ормузский пролив определяет, смогу ли я взять отпуск в следующем месяце?""

НЕПРАВИЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

С начала войны 28 февраля в администрации росло понимание того, что конфликт и его последствия следовало бы лучше спланировать заранее, как утверждают два источника, знакомые с позицией Белого дома, хотя первый чиновник Белого дома возразил, что кампания была тщательно спланирована и хорошо подготовлена к любым потенциальным действиям.

Аналитики говорят, что самая большая ошибка Трампа заключалась в том, как Иран отреагирует на конфликт, который он считает жизненно важным.

Тегеран ответил оставшимися ракетами и флотом вооруженных беспилотников, чтобы нивелировать военное превосходство своих противников, нанеся удары по соседним государствам Персидского залива и практически полностью перекрыв Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Независимо от того, предвидели ли Трамп и его помощники опасность или нет, им не удалось эффективно ей противостоять.

"Они не продумали все возможные сценарии развития событий, в которых конфликт с Ираном может пойти не по плану, не в соответствии с разработанной ими концепцией", - заявил бывший посол США Джон Басс, работавший в Афганистане и Турции.

По мере затягивания конфликта все чаще проявлялись признаки недовольства Трампа своей неспособностью контролировать информационное пространство. В последние дни он обрушился с критикой на СМИ, выдвигая необоснованные обвинения в "измене" за репортажи, которые, по его мнению, подрывают военные усилия.

"Ему трудно управлять новостным потоком, как он привык, потому что он до сих пор не может объяснить, почему он втянул страну в войну и что будет дальше", - сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, который сейчас возглавляет стратегическую консалтинговую компанию Situation Room в Вашингтоне. "Похоже, он утратил свой талант в области формирования общественного мнения".

Источник - Рейтер
