США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко

12:36 22.03.2026

США - ГЛАВНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЭКЕТИР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИСТ. А КОГДА-ТО БЫЛО ИНАЧЕ?



Репортер ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk



Президент США оказывает "беспрецедентное финансовое давление" на страны Персидского залива, требуя астрономические суммы за все - и за войну с Ираном, и за ее прекращение. Об этом Салем бен Хамад аль-Джахури, журналист из Омана, сообщил в эфире BBC Arabic. По его словам, Трамп требует в ультимативной форме $5 трлн (за продолжение агрессии против Ирана) и $2,5 трлн в качестве "компенсации за прекращение войны и вывод сил". Нехило так США решили подзаработать. Официально власти этих стран молчат - видимо, боятся, - поэтому решили сделать слив через СМИ. И я не хочу метать стрелы в Трампа: он действует в рамках сложившихся политических традиций США, а историческая реальность такова, что гостерроризм, рэкет и кидок - это фишка американцев. Причем они особенно любят шантажировать, угрожать, грабить и кидать соседей и тех, кого называют "союзниками" и друзьями. Список бесконечен.



1846 год, Мексика. Армия США отжала 55% территории страны. Так появились штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо, Вайоминг и Техас.



1903 год, Колумбия. США военным путем оттяпали кусок от дружественной страны и создали государство под названием Панама. Причина - отказ колумбийцев строить канал.



1989 год, Панама. Через госпереворот привели к власти военного Мануэля Норьегу, информатора ЦРУ. С его помощью торговали наркотиками, с этих денег финансировали террористов во всем мире, а потом вторглись в Панаму, поубивали людей и арестовали Норьегу.



Сирия, наши дни. Создали ИГИЛ*, развязали гражданскую войну. Взяли под крыло местных курдов, живших в самых нефтеносных районах Сирии, вооружали их, обещали создать Курдистан. Насосавшись нефти, просто кинули их, отдав на съедение неоисламистам.



2014 год, Украина. Устроили госпереворот, развязали гражданскую войну, натаскивали на Россию, накачивали оружием. В итоге спровоцировали бойню, а потом кинули, требуя компенсацию за "безвозмездную" помощь и сливая своих марионеток.



Про ужас, который они устроили в Чили, во Вьетнаме, в Гренаде, Югославии, Ираке и Афганистане, Сомали можно рассказывать часами. А еще бесконечные революции и перевороты в Африке и Юго-Восточной Азии, санкции и грабительские соглашения со всеми, кого можно безнаказанно ограбить. Раньше все это похабство прикрывалось "защитой демократии", а теперь (как в случае с Гренландией и Канадой) просто заявляют: хотим вашу землю. США бьют по Ирану, хотят поставить на колени весь мир, спровоцировав нефтяной коллапс, и ненавязчиво вымогают деньги у всех "союзников". Но все это приводит к следующему: мир постепенно, шаг за шагом избавляется от США, а прежде преданные союзники и вассалы демонстративно обрывают сотрудничество. Европа устроила "итальянскую забастовку", союзники в Азии в шоке отмалчиваются, и даже курды всех предупреждают не связываться с США. Страны Залива, поставившие себя в зависимость от Вашингтона, поняли, во что они вляпались, но уже поздно. Скоро и Израиль многое поймет. Они раньше были непотопляемым авианосцем США и главным получателем международной помощи. Но когда Ближний Восток запылает по-настоящему, затронув страны вроде Турции и Египта, то США слиняют со словами "так, мы всех победили, а вы тут разбирайтесь". И тогда маленький Израиль останется один на один со всеми.



Когда Россия решила отстраниться от Запада, в первую очередь от США, многие "переживали": как так, мы отрываемся от цивилизованного мира. Но практика показала: строить свою цивилизацию можно самостоятельно, а наша страна стала абсолютно свободной в принятии решений.



