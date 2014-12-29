12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
12:36 22.03.2026

США - ГЛАВНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЭКЕТИР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИСТ. А КОГДА-ТО БЫЛО ИНАЧЕ?

Репортер ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk

Президент США оказывает "беспрецедентное финансовое давление" на страны Персидского залива, требуя астрономические суммы за все - и за войну с Ираном, и за ее прекращение. Об этом Салем бен Хамад аль-Джахури, журналист из Омана, сообщил в эфире BBC Arabic. По его словам, Трамп требует в ультимативной форме $5 трлн (за продолжение агрессии против Ирана) и $2,5 трлн в качестве "компенсации за прекращение войны и вывод сил". Нехило так США решили подзаработать. Официально власти этих стран молчат - видимо, боятся, - поэтому решили сделать слив через СМИ. И я не хочу метать стрелы в Трампа: он действует в рамках сложившихся политических традиций США, а историческая реальность такова, что гостерроризм, рэкет и кидок - это фишка американцев. Причем они особенно любят шантажировать, угрожать, грабить и кидать соседей и тех, кого называют "союзниками" и друзьями. Список бесконечен.

1846 год, Мексика. Армия США отжала 55% территории страны. Так появились штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо, Вайоминг и Техас.

1903 год, Колумбия. США военным путем оттяпали кусок от дружественной страны и создали государство под названием Панама. Причина - отказ колумбийцев строить канал.

1989 год, Панама. Через госпереворот привели к власти военного Мануэля Норьегу, информатора ЦРУ. С его помощью торговали наркотиками, с этих денег финансировали террористов во всем мире, а потом вторглись в Панаму, поубивали людей и арестовали Норьегу.

Сирия, наши дни. Создали ИГИЛ*, развязали гражданскую войну. Взяли под крыло местных курдов, живших в самых нефтеносных районах Сирии, вооружали их, обещали создать Курдистан. Насосавшись нефти, просто кинули их, отдав на съедение неоисламистам.

2014 год, Украина. Устроили госпереворот, развязали гражданскую войну, натаскивали на Россию, накачивали оружием. В итоге спровоцировали бойню, а потом кинули, требуя компенсацию за "безвозмездную" помощь и сливая своих марионеток.

Про ужас, который они устроили в Чили, во Вьетнаме, в Гренаде, Югославии, Ираке и Афганистане, Сомали можно рассказывать часами. А еще бесконечные революции и перевороты в Африке и Юго-Восточной Азии, санкции и грабительские соглашения со всеми, кого можно безнаказанно ограбить. Раньше все это похабство прикрывалось "защитой демократии", а теперь (как в случае с Гренландией и Канадой) просто заявляют: хотим вашу землю. США бьют по Ирану, хотят поставить на колени весь мир, спровоцировав нефтяной коллапс, и ненавязчиво вымогают деньги у всех "союзников". Но все это приводит к следующему: мир постепенно, шаг за шагом избавляется от США, а прежде преданные союзники и вассалы демонстративно обрывают сотрудничество. Европа устроила "итальянскую забастовку", союзники в Азии в шоке отмалчиваются, и даже курды всех предупреждают не связываться с США. Страны Залива, поставившие себя в зависимость от Вашингтона, поняли, во что они вляпались, но уже поздно. Скоро и Израиль многое поймет. Они раньше были непотопляемым авианосцем США и главным получателем международной помощи. Но когда Ближний Восток запылает по-настоящему, затронув страны вроде Турции и Египта, то США слиняют со словами "так, мы всех победили, а вы тут разбирайтесь". И тогда маленький Израиль останется один на один со всеми.

Когда Россия решила отстраниться от Запада, в первую очередь от США, многие "переживали": как так, мы отрываемся от цивилизованного мира. Но практика показала: строить свою цивилизацию можно самостоятельно, а наша страна стала абсолютно свободной в принятии решений.



* Организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник - Специально для RT
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства
- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире
- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения
- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев
- Кадровые перестановки
- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems
- В какой реальности оказался Казахстан после референдума
- О противодействии коррупции
