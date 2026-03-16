00:05 23.03.2026
ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков, Михаил Пшеничников
СВО
Уходящая неделя стала проверкой на реакцию. Противник зашевелился сразу на нескольких направлениях: на Запорожье разведпризнаки указывают на подготовку к масштабному контрудару, под Константиновкой ВСУ попытались разыграть "торецкий сценарий", а в Белицком наши войска загнали гарнизон неприятеля в полуокружение.
Запорожское направление
На стыке Запорожской и Днепропетровской областей противник методично прощупывает оборону 29-й армии ВС РФ. Из района Воздвижевки ВСУ заводят маневренные группы на брошенные позиции в лесопосадках треугольника Доброполье – Варваровка – Ровнополье. Задача очевидна: накопиться в оперативном тылу и ударить навстречу силам, давящим с запада и севера. Просочившихся солдат наша разведка выявляет и уничтожает, но это, по всей видимости, лишь прелюдия к вводу в бой более крупных соединений. Судя по всему, Киев готовит попытку спасти Ореховский укрепрайон.
Второй опасный сектор – западнее Покровска, где замечены признаки сосредоточения 7-го армейского корпуса ВСУ. Это десантно-штурмовой корпус: три бригады плюс отдельные батальоны. Предположительно, он готовится ударить между Новоподгороднее и Сергеевкой, чтобы выбить ВС РФ за пределы Днепропетровщины и стабилизировать фронт на всем Добропольском направлении. Параллельно противник рассчитывает восстановить контроль над Гришино и южной частью Белицкого. Украинское командование вполне может контратаковать сразу на двух направлениях – такая амбициозность для Киева не в новинку.
Наше командование действует на опережение. Части 5-й и 36-й армий атакуют у Рождественского и готовят штурм Воздвиженки – ключевого узла, через который противник просачивается в наш тыл. Одновременно 127-я МСД начала штурм Верхней Терсы с юга и востока. ВС РФ стремятся навязать врагу бои в нескольких местах сразу, лишить его возможности накапливаться и сконцентрироваться где-либо. Без удара по сходящимся направлениям вся контрнаступательная идея ВСУ рассыпается.
Краснолиманское направление
Части 25-й армии начали лесной прорыв из района Дибровы прямо к коммуникациям краснолиманского гарнизона ВСУ. До ключевого Т-образного перекрестка, через который снабжаются сразу несколько украинских бригад, остается около 1,5 км. У Дробышево противник успел контратаковать силами 60-й бригады и выправить там обстановку – прямой путь закрыт, потому 25-я армия идет в обход через лес.
Выбор не случайный: именно эта армия летом 2025-го разгромила многоуровневую оборону ВСУ в Кременских лесах. Местность схожая – пехотный бой в чаще, техника почти не применяется. Противник располагает подготовленными позициями у перекрестка и может опираться на подразделения 33-й бригады из района Старого Каравана и Брусовки. Накал боев обещает быть высоким – на кону вся система снабжения гарнизона.
Если прорыв выйдет на перекресток, 60-я и 63-я механизированные бригады противника окажутся в ловушке: уйти за Северский Донец вместе с техникой они уже не смогут. Параллельно на Славянском направлении казаки 6-й бригады отличились у Калеников. Противник потерял более двух рот пехоты, несколько машин и артиллерийскую батарею. Открывается путь на Рай-Александровку – а с ней контроль над небом над Славянском, где сосредоточены склады и пункты управления ВСУ.
Добропольское направление
Части 51-й армии отбили контратаки нацгвардии у Нового Донбасса и начали охват Белицкого с севера – от станции Мерцалово к террикону шахты "Белицкая". Город оказался в полуокружении с трех сторон. Гарнизон – 155-я и 25-я бригады ВСУ – уже обязан думать об отходе. Асфальтовый путь отступления с техникой вот-вот окажется под огневым контролем ВС РФ.
Грунтовка – альтернатива ненадежная. Черноземы в распутицу превращаются в густой клей. Мины на грунтовых дорогах заметить куда сложнее, чем на асфальте, а ночью – и вовсе невозможно. Поэтому противник будет цепляться за террикон шахты "Белицкая" до последнего: господство над окружающей степью дает искусственная насыпь, а технические сооружения у ее подножия образуют вспомогательные рубежи обороны.
Но и против этого есть ответ – корректируемые авиабомбы. Объемно-детонирующие боеприпасы вроде ОДАБ-1500 не спрашивают про систему ходов сообщения. Противник это понимает, а значит, будет максимально затягивать момент, когда асфальтовая трасса окончательно уйдет под наш огневой контроль. Времени у него немного.
Константиновское направление
ВСУ попытались повторить "торецкий залет" – прорваться в Часов Яр со стороны Стенок и Подольского силами 100-й бригады и 5-й штурмовой. Замысел был прост: ворваться в город и завязать бои за кварталы, пока 98-я гвардейская ВДД сосредоточена южнее. В отличие от событий годичной давности, когда подобный прием сработал в Торецке, сейчас прорваться в пределы города не вышло. Угроза северному флангу Константиновки сохраняется в полной мере.
Первая серия неудач, впрочем, не означает, что Генштаб ВСУ откажется от затеи. Боеспособность константиновского гарнизона стремительно падает, и Киев это понимает. Активность противника к западу от Часова Яра вынуждает 98-ю ВДД выделять силы для усиления обороны предместий.
Южнее 8-я армия приступила к штурму Долгой Балки – самого сложного рубежа украинской обороны на этом участке. Балка с естественными укрытиями плюс заброшенный советский позиционный район ПВО с комплексом С-75 – фактически малый укрепрайон. Берут его не только ради самого села: необходимо лишить ВСУ исходной позиции для контратаки к югу от Константиновки. Пока враг пробует перевернуть шахматную доску с севера – наши закрывают ее с юга.