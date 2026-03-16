Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)

00:44 23.03.2026

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин добрался до отметки в 1000 голов в НХЛ, считая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.



Российский форвард в домашней игре с "Колорадо" на 55-й минуте реализовал большинство. После розыгрыша с участием новичка Коула Хатсона и Дилана Строума, Овечкин оказался с шайбой в "офисе" и точно бросил в касание. Это позволило "Кэпиталз" перевести встречу в овертайм, где гости оказались сильнее.



Для Александра это 26-й гол в нынешнем сезоне и 923-й в регулярных чемпионатах НХЛ - россиянин является рекордсменом лиги по данному показателю. Если же считать шайбы с учетом плей-офф, то в активе Овечкина их теперь 1000. До рекорда, принадлежащего Гретцки - 16 точных бросков. До финиша "регулярки" "Вашингтону" остается провести 11 матчей, пока команда Ови отстает от зоны плей-офф на 5 очков.



