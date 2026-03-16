|HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
05:08 23.03.2026
"Мы даже не можем полностью защитить ни одну наземную базу"
Cреди американских военных растут сомнения насчет целесообразности проведения операции США против Ирана.
Об этом пишет американское онлайн-издание HuffPost [https://www.huffpost.com] со ссылкой на нескольких военнослужащих.
"Я слышу от военных слова: "Мы не хотим умирать за Израиль - мы не хотим быть политическими пешками", - цитирует издание одну из резервисток.
В статье также говорится, что некоторые военные США отказываются от службы. Вероятность проведения американской наземной операции в Иране может обернуться "полной катастрофой", - добавил один из опрошенных военнослужащих.
***
HuffPost - это "независимое" частное СМИ, которое идеологически поддерживает ценности демократов и часто выступает с критикой республиканцев.