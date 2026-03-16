HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль

05:08 23.03.2026

"Мы даже не можем полностью защитить ни одну наземную базу"



Cреди американских военных растут сомнения насчет целесообразности проведения операции США против Ирана.



Об этом пишет американское онлайн-издание HuffPost [https://www.huffpost.com] со ссылкой на нескольких военнослужащих.



"Я слышу от военных слова: "Мы не хотим умирать за Израиль - мы не хотим быть политическими пешками", - цитирует издание одну из резервисток.



В статье также говорится, что некоторые военные США отказываются от службы. Вероятность проведения американской наземной операции в Иране может обернуться "полной катастрофой", - добавил один из опрошенных военнослужащих.



