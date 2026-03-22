Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
13:42 23.03.2026

Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
Страны Организации тюркских государств собираются на совет

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
22.03.2026

Майский саммит Организации тюркских государств (ОТГ) обещает стать главной дипломатической новостью года. На встрече с общественностью Туркестанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на фоне "пожара" на Ближнем Востоке и общей мировой турбулентности святая земля Туркестана вновь должна исполнить свою историческую миссию – стать площадкой для единения и поиска мира. За последнее время каспийские порты Ирана уже дважды подверглись ракетным ударам.

"Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Для президента возвращение к истокам – не просто дань уважения истории, а стратегия будущего. Об этом говорится и в недавно принятой новой Конституции страны.

Глава государства провел прямую нить от легендарного Курултая (народного совета) на Ордабасы, спасшего нацию 300 лет назад, до современных международных инициатив Казахстана. Единство, ставшее залогом победы в Аныракайской битве, сегодня трансформируется в дипломатическую сплоченность тюркского мира.

"Мы – продолжатели великого пути наших предков", – подчеркнул президент, анонсируя майскую встречу лидеров тюркских стран на высшем уровне. В условиях нынешней нестабильности саммит ОТГ перестает быть просто протокольным мероприятием. Это "особое значение", о котором говорит президент, требует от государственных органов предельной концентрации. Правительству и руководству региона поставлена четкая задача: организация встречи должна соответствовать ее высокому политическому статусу, сообщил ресурс Tengrinews.

Поводом для экстренной мобилизации тюркской дипломатии стала резкая эскалация конфликта между Ираном, Израилем и США, последствия которого уже вышли за пределы Ближнего Востока. Прямой угрозой безопасности стран ОТГ стал инцидент 7 марта: под обстрел попала гражданская инфраструктура Нахичеванской Автономной Республики – эксклава Азербайджана. Удары БПЛА неясного происхождения повредили аэропорт и здание школы, четверо гражданских лиц получили ранения. Баку официально расценил произошедшее как теракт и привел вооруженные силы в состояние боевой готовности, ожидая разъяснений от Тегерана. Позже конфликт между Баку и Тегераном был урегулирован.

Эта критическая ситуация легла в основу повестки экстренного заседания Совета министров иностранных дел ОТГ в Стамбуле. Участники обсудили не только координацию действий в отношении Ирана и стран Залива, но и вопросы имиджевого продвижения Организации в условиях глобального кризиса.

Глава МИД Турции Хакан Фидан акцентировал внимание на том, что в нынешней обстановке тюркский мир обязан выступать единым фронтом. "Нам необходима общая позиция по ближневосточному конфликту", – подчеркнул министр, отметив важность расширения сотрудничества.

Тем временем география конфликта продолжает расширяться. И 22 марта ракетному удару со стороны США и Израиля подвергся один из ключевых иранских портов на Каспии – Бендер-Энзели. Новости об атаках в Каспийском регионе вызвали серьезную обеспокоенность в казахстанском обществе. Однако, по мнению политолога Султана Акимбекова, "прямой риск масштабного военного столкновения на нашей территории отсутствует".

Эксперт подчеркивает, что в зоне потенциальных ударов находятся российские танкеры, транспортирующие топливо в Иран. Учитывая замкнутость Каспийского моря, любой инцидент с подобным судном может обернуться катастрофой. "Если будет поражен танкер, это станет серьезным вызовом. Мы помним последствия крушений на Черном море, где побережье Краснодарского края до сих пор не восстановилось. Разлив нескольких тысяч тонн топлива в Каспии неизбежно дойдет до наших берегов, нанося непоправимый ущерб экологии", – отмечает Акимбеков.

Осознание хрупкости региональной стабильности заставляет Казахстан искать новые пути обеспечения глобальной безопасности. В этом контексте президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на брифинге после референдума по новой Конституции, подчеркнул важность прагматичного подхода в международной политике. В частности, глава государства высоко оценил стратегию Дональда Трампа.

"Я испытываю большое уважение к президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки", – заявил лидер Казахстана. Особое внимание Токаев уделил инициативе Совета мира, отметив ее новаторский подход к решению сложнейших мировых проблем. По мнению президента, именно такие инициативы способны предотвратить эскалацию конфликтов, угрожающих безопасности всего региона.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев не так оптимистично настроен. Он считает, что "после израильского удара по иранскому порту Энзели Каспийский регион становится еще одним театром военных действий, а все прикаспийские государства – прифронтовыми". "Но тут возникает некоторое противоречие с интересами США. Втягивание Азербайджана в войну мгновенно ставит крест не только на "маршруте Трампа", он же Зангезурский коридор, но и на всей идее "Срединного коридора", предполагающего устойчивые связи стран Центральной Азии с Турцией и Европой через Каспий, минуя территории России и Ирана. А на этот "коридор" во многом завязаны и другие кавказские планы США. Возникают вопросы и по нефтепроводу БТД (Баку–Тбилиси–Джейхан), по которому поступает почти половина израильского нефтяного импорта из Азербайджана..." – сказал "НГ" Александр Князев.

В любом случае, говорит эксперт, все каспийские транспортные коридоры ставятся, похоже, на паузу, а учитывая, что в России рассматривается возможность конвоирования своих торговых судов, включая танкеры, силами Каспийской флотилии, пауза может оказаться громкой. На паузу поставлены и проекты всех трансафганских маршрутов на юг, как энергетических, так и транспортных, в силу непрекращающихся атак пакистанских сил на Афганистан. Так что пора странам Центральной Азии подумать о сохранении традиционной ориентации в плане своих торговых маршрутов.

Источник - Независимая газета
Источник - Независимая газета


