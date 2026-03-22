НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми

13:42 23.03.2026

Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми

Страны Организации тюркских государств собираются на совет



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.03.2026



Майский саммит Организации тюркских государств (ОТГ) обещает стать главной дипломатической новостью года. На встрече с общественностью Туркестанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на фоне "пожара" на Ближнем Востоке и общей мировой турбулентности святая земля Туркестана вновь должна исполнить свою историческую миссию – стать площадкой для единения и поиска мира. За последнее время каспийские порты Ирана уже дважды подверглись ракетным ударам.



"Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Для президента возвращение к истокам – не просто дань уважения истории, а стратегия будущего. Об этом говорится и в недавно принятой новой Конституции страны.



Глава государства провел прямую нить от легендарного Курултая (народного совета) на Ордабасы, спасшего нацию 300 лет назад, до современных международных инициатив Казахстана. Единство, ставшее залогом победы в Аныракайской битве, сегодня трансформируется в дипломатическую сплоченность тюркского мира.



"Мы – продолжатели великого пути наших предков", – подчеркнул президент, анонсируя майскую встречу лидеров тюркских стран на высшем уровне. В условиях нынешней нестабильности саммит ОТГ перестает быть просто протокольным мероприятием. Это "особое значение", о котором говорит президент, требует от государственных органов предельной концентрации. Правительству и руководству региона поставлена четкая задача: организация встречи должна соответствовать ее высокому политическому статусу, сообщил ресурс Tengrinews.



Поводом для экстренной мобилизации тюркской дипломатии стала резкая эскалация конфликта между Ираном, Израилем и США, последствия которого уже вышли за пределы Ближнего Востока. Прямой угрозой безопасности стран ОТГ стал инцидент 7 марта: под обстрел попала гражданская инфраструктура Нахичеванской Автономной Республики – эксклава Азербайджана. Удары БПЛА неясного происхождения повредили аэропорт и здание школы, четверо гражданских лиц получили ранения. Баку официально расценил произошедшее как теракт и привел вооруженные силы в состояние боевой готовности, ожидая разъяснений от Тегерана. Позже конфликт между Баку и Тегераном был урегулирован.



Эта критическая ситуация легла в основу повестки экстренного заседания Совета министров иностранных дел ОТГ в Стамбуле. Участники обсудили не только координацию действий в отношении Ирана и стран Залива, но и вопросы имиджевого продвижения Организации в условиях глобального кризиса.



Глава МИД Турции Хакан Фидан акцентировал внимание на том, что в нынешней обстановке тюркский мир обязан выступать единым фронтом. "Нам необходима общая позиция по ближневосточному конфликту", – подчеркнул министр, отметив важность расширения сотрудничества.



Тем временем география конфликта продолжает расширяться. И 22 марта ракетному удару со стороны США и Израиля подвергся один из ключевых иранских портов на Каспии – Бендер-Энзели. Новости об атаках в Каспийском регионе вызвали серьезную обеспокоенность в казахстанском обществе. Однако, по мнению политолога Султана Акимбекова, "прямой риск масштабного военного столкновения на нашей территории отсутствует".



Эксперт подчеркивает, что в зоне потенциальных ударов находятся российские танкеры, транспортирующие топливо в Иран. Учитывая замкнутость Каспийского моря, любой инцидент с подобным судном может обернуться катастрофой. "Если будет поражен танкер, это станет серьезным вызовом. Мы помним последствия крушений на Черном море, где побережье Краснодарского края до сих пор не восстановилось. Разлив нескольких тысяч тонн топлива в Каспии неизбежно дойдет до наших берегов, нанося непоправимый ущерб экологии", – отмечает Акимбеков.



Осознание хрупкости региональной стабильности заставляет Казахстан искать новые пути обеспечения глобальной безопасности. В этом контексте президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на брифинге после референдума по новой Конституции, подчеркнул важность прагматичного подхода в международной политике. В частности, глава государства высоко оценил стратегию Дональда Трампа.



"Я испытываю большое уважение к президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки", – заявил лидер Казахстана. Особое внимание Токаев уделил инициативе Совета мира, отметив ее новаторский подход к решению сложнейших мировых проблем. По мнению президента, именно такие инициативы способны предотвратить эскалацию конфликтов, угрожающих безопасности всего региона.



Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев не так оптимистично настроен. Он считает, что "после израильского удара по иранскому порту Энзели Каспийский регион становится еще одним театром военных действий, а все прикаспийские государства – прифронтовыми". "Но тут возникает некоторое противоречие с интересами США. Втягивание Азербайджана в войну мгновенно ставит крест не только на "маршруте Трампа", он же Зангезурский коридор, но и на всей идее "Срединного коридора", предполагающего устойчивые связи стран Центральной Азии с Турцией и Европой через Каспий, минуя территории России и Ирана. А на этот "коридор" во многом завязаны и другие кавказские планы США. Возникают вопросы и по нефтепроводу БТД (Баку–Тбилиси–Джейхан), по которому поступает почти половина израильского нефтяного импорта из Азербайджана..." – сказал "НГ" Александр Князев.



В любом случае, говорит эксперт, все каспийские транспортные коридоры ставятся, похоже, на паузу, а учитывая, что в России рассматривается возможность конвоирования своих торговых судов, включая танкеры, силами Каспийской флотилии, пауза может оказаться громкой. На паузу поставлены и проекты всех трансафганских маршрутов на юг, как энергетических, так и транспортных, в силу непрекращающихся атак пакистанских сил на Афганистан. Так что пора странам Центральной Азии подумать о сохранении традиционной ориентации в плане своих торговых маршрутов.