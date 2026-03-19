Взгляд: Иран переживает нашествие варваров

16:03 23.03.2026 Иран переживает нашествие варваров

Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: "Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар".



Андрей Манчук

политолог

19 марта 2026



От ударов по Ирану гибнут не только люди, но и всемирно известные памятники культуры. На фоне трагедии в Минабе, где американские ракеты похоронили под руинами школы 160 детей, новости о том, что в результате обстрелов пострадали знаменитые дворцы, вряд ли кого-то шокируют. Но это не значит, что об этом не надо говорить – тысячелетняя Персия переживает настоящее нашествие варваров.



Голестан – Дворец роз – был построен в Тегеране шахом Тахмасибом. Он был шахской резиденцией при династиях Сефевидов, Зендов, Каджаров. Здесь же короновали последнего иранского шахиншаха Резу Пехлеви.



Дворец богато отделан мрамором, слоновой костью и хрусталем. Его настенная майолика не имеет равных – она изображает картины из эпоса "Шахнаме", охоту на ныне истребленного туранского тигра, приключения сказочных пери и джиннов. В главной зале дворца стоит трон из золотистого мрамора, построенный по образу и подобию летающего трона царя Соломона.



Я вспоминаю этот зал, где весело толпились и делали селфи приехавшие на экскурсию школьницы. Сейчас хрусталь обрушился от мощной взрывной волны в результате бомбардировки исторических кварталов иранской столицы, где расположены старинные особняки, мечети, христианские храмы, зороастрийская молельня и синагога.



А школьницы, не исключено, были из той самой школы в Минабе. Масштабы нанесенного ущерба еще не ясны – город продолжают бомбить. Но нет сомнений, что они будут велики.



Вашингтон не комментирует повреждения Голестана, хотя дворцовый комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Судя по всему, американцы попытаются представить этот инцидент досадной случайностью, вызванной ошибками искусственного интеллекта, – сейчас они оправдывают "нечеловеческим фактором" и массовое убийство в Минабе.



Но ракеты упали в районе еще одного знакового памятника – в Исфахане. Чехель-сотун – "Дворец сорока колонн" – был сооружен в те времена, когда этот город был столицей Персии. Его своды опираются на двадцать колонн, вырезанных из цельных стволов кедра. Они отражены в глади пруда – откуда и происходит название этой резиденции шахиншахов.



Западная пропаганда рисует Иран черными красками, как мрачное царство клерикального варварства. Однако на стенах Чехель-сотуна сохранились яркие фрески, не имеющие аналогов на всем Ближнем Востоке, – танцующие полуодетые женщины, сцены романтических любовных свиданий и шахские пиры, на которых рекой льется воспетое Хафизом вино.



Власти исламской республики не подвергают эти шедевры цензуре, потому что прекрасно понимают их непреходящую культурную ценность. Старинные фрески бережно охраняли почти 400 лет, а теперь американские удары разрушили деревянные детали и декоративные элементы, пострадала центральная роспись Чехель-сотуна с изображением битвы при Карнале, где персы разбили армию Великих Моголов.



Настоящее варварство надвигается на Иран с Запада, размахивая ракетной дубинкой. Атаки на исторические памятники отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп пообещал целенаправленно бомбить такие объекты – чтобы сломить моральный дух иранцев, лишив их воли к сопротивлению.



"Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар", – написал он в соцсетях.



Это заявление шокировало в то время весь мир и даже отдельных американских политиков, не растерявших остатки совести и здравого смысла. Один из сенаторов предложил принять резолюцию с осуждением ударов по культурным памятникам, чтобы приравнять подобные действия к военным преступлениям. Но его предложение так и не набрало достаточного количества голосов.



Западному истеблишменту нет дела до культурных ценностей других народов, даже и признанных мировым наследием, а западный бизнес видит в войнах возможность для их грабежа.



Так было в соседнем Ираке, когда его оккупировала американская армия вместе со вспомогательными подразделениями европейских вассалов. Музейные экспозиции и археологические комплексы Междуречья были выпотрошены в интересах иностранных коллекционеров, которые рассматривали ближневосточные древности как свои трофеи.



Национальный музей в Багдаде потерял десятки тысяч основных экспонатов. Руководитель информационного центра этого музея Танхид Али вспоминал: солдаты свободно ходили по залам, "как по супермаркету", забирая с витрин уникальные памятники шумерской эпохи, Вавилонского царства и Аббасидского халифата. По его словам, эти грабители имели при себе схемы запасников музея и спецоборудование для взлома хранилищ. А военное командование делало вид, что ничего не замечает.



Национальная библиотека Ирака сгорела в первые же дни американского вторжения, в результате чего были навсегда утрачены бесценные средневековые манускрипты. На руинах Вавилона разместили огромную военную базу. Американские солдаты арестовали хранителя местного музея, отправив его в пыточный концлагерь Абу-Грейб, а потом стали разбирать вавилонские артефакты в качестве сувениров.



Прошли годы, но иракское правительство до сих пор не может добиться возвращения своего национального достояния, разграбленного варварами, которые пришли на Ближний Восток под предлогом борьбы за демократию и свободу.



Нет никаких сомнений, что сейчас они вынашивают подобные планы в отношении Ирана – рассчитывая поживиться его культурно-историческими сокровищами в случае развала страны. И кто-то уже составил списки экспонатов в музеях Тегерана, Персеполя и Суз, чтобы вручить их в нужный момент грабителям.



Многие иранцы осознают, чем грозит им "освобождение" с помощью американских ракет. Страна сопротивляется, чтобы защитить себя от вторжения. Голестан и Чехель-сотун были построены еще до того, как основали США. Эти памятники пережили множество потрясений, их стены видели самонадеянных повелителей, которые давно сгинули в пучине времен – как это однажды случится с Трампом. Хочется верить, что культурное наследие Ирана переживет нашествие современных варваров.



***



Кто и зачем начал войну в Иране

Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.



Игорь Переверзев

публицист

20 марта 2026



Если летом прошлого года было ясно, что именно Израиль втянул США в авантюру с атакой на Иран, и затем Трамп не без проблем из ситуации выкрутился, то на сей раз все не столь очевидно. Эксперты гадают: это хвост вильнул собакой или все-таки собака – хвостом? Кто был инициатором нападения?



Казалось бы, какая разница? Бойня в любом случае началась, время вспять не повернуть… Однако выбор довольно страшный. Потому что вариант, согласно которому Израиль заставил Америку вступить в большую войну, использовав в качестве отмычки от Трампа его близких родственников, означает вот что. Перед нами не просто обезьяна с гранатой. Перед нами обезьяна с пятью тысячами термоядерных боеголовок. Если Трамп так легко манипулируем, и к тому же ему подчиняется государственная машина, а не оказывает сопротивление или спускает все на тормозах, то мы стоим на пороге конца света. Не по библейским причинам, а просто потому, что ядерная кнопка оказалась в руках опасного сумасшедшего.



Давайте ясности ради разовьем ту версию, что именно Нетаньяху подставил Трампа, а не наоборот. The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн сообщал президенту о том, что в результате нападения на Иран Ормузский пролив будет гарантированно заблокирован. Больше того, ни один из представленных комитетом сценариев не предполагал легкой и быстрой победы. Саботаж, устроенный на одном из авианосцев, шедших к Персидскому заливу, также косвенно сообщает нам о настроениях на флоте. На корабле осознали, что кампания совершенно не похожа на легкую прогулку на фоне полного отсутствия ясности целей операции.



Военные эксперты напоминают, что ключевой миссией иракской войны 2003 года, согласно множеству утечек, была подготовка плацдарма для последующего нападения на Иран. Однако расчеты штабов показывали, что исходя из сложного рельефа, большой численности населения, готовности общества к сопротивлению, нужна была наземная операция с минимум миллионом бойцов и количеством вооружений, в несколько раз превышающим те, что истратил альянс в Ираке. Причем армию и боеприпасы пришлось бы накапливать в соседних с Ираном странах не менее полугода. Так что от затеи в итоге отказались. Трудно себе представить, что Трампу на стол не положили эти документы двадцатилетней давности.



Многие вспоминают сейчас операции НАТО против Югославии и Ливии, где победы удалось добиться исключительно силами ВВС. Но сравнивать две эти страны с Ираном, мягко говоря, некорректно по множеству причин. Важнейшая из которых – в них уже полыхал внутренний вооруженный конфликт на момент агрессии. В подтверждение американская разведка также открестилась от Трампа, сообщив СМИ, что информировала президента о невозможности свержения режима в Иране при нападении извне. Многие иранцы, может, и не любят действующую власть, но вступать в сговор с США и Израилем ради уничтожения собственной страны они точно не собираются.



Получается, Трамп начал войну, отдавая себе отчет в том, во что эта затея выльется, но все же рискнул? США управляют люди не способные к элементарному анализу?



Есть экстравагантная гипотеза, согласно которой победу Трампу предсказал искусственный интеллект – то ли Palantir, то ли Anthropic. Но тут есть проблема. Вооруженные силы и флот США мечтают "автоматизировать" войну уже лет тридцать. Прежде, чем действовать в реальности, они всегда проводят большие учения. И каждый раз оказывается, что противник, действуя асимметрично, их "автоматизированную" армию побеждает. Один из ярких примеров такого рода приведен в книге Майкла Гладуэлла "Озарение. Сила мгновенных решений", где описывается "потопление" американского флота в первый же день учений игравшим за противника генерал-лейтенантом Полом Ван Рипером, имевшим за спиной опыт Вьетнамской войны. Не проведя хотя бы штабных игр, американцы технологии в поле не применяют. И возникновение искусственного интеллекта вряд ли стало исключением. Армия оракулам не верит.



В мир ушла также байка, что дело в религиозности Трампа. Мол, он ждет конца света, который произойдет наконец, если все евреи соберутся в Израиле и в Иерусалиме восстановят храм. Бывший нью-йоркский риелтор якобы стал христианским фундаменталистом, как и его горячий министр войны Пит Хегсет.



Прекрасное объяснение, все расставляет по местам. Но откуда мы это узнали? Сначала выходит интервью Такера Карлсона с послом США в Израиле Майклом Хакаби. Журналист выводит на чистую воду своего собеседника, вынуждает того произнести вслух, что, согласно его верованиям, сионисты имеют полное право захватить весь регион от Нила до Евфрата. Буквально через неделю с небольшим, сразу с началом операции против Ирана, появляются "расследования" о Хегсете, в которых рассказывается, что у того крайне религиозная мать-протестантка. Пристально разглядываются многочисленные татуировки, украшающие накачанное тело министра. Журналисты всерьез пишут, что Хегсет, исходя из анализа этих самых татуировок, явно мнит себя крестоносцем, жаждущим освободить от неверных Святую землю. И под занавес мы видим фееричный евангелический молебен Трампа в Белом доме, где собравшаяся толпа пытается прикоснуться к нему, как к святому.



Не кажется ли вам, что это слишком кинематографично? Что уж больно плотно друг к другу ложатся информационные бомбы? Человек с наметанным глазом видит здесь спланированную кампанию. Которая никак не могла быть организована без участия Трампа, учитывая ее содержание. Соответственно, он и есть главный бенефициар.



И теперь самое время перейти все же к версии, что войну запалил Трамп и его команда. Попытаемся понять, как он это сделал и зачем это ему нужно.



Трамп пришел с миссией разрушения глобальной экономической системы, которая постепенно, как рак, уничтожает сами же США. Раковые клетки эгоистичны, они пожирают организм, в котором живут, хотя в итоге гибнут вместе с ним. То же и с финансистами, подмявшими под себя мировую экономику.



Трамп год пытался взять под контроль Федеральный резерв, долларовый эмиссионный центр, но в итоге ему это, возможно, удастся лишь в мае 2026 года, когда уйдет в отставку нынешний председатель Джером Пауэлл. У Трампа не осталось времени на хоть сколько-нибудь аккуратный демонтаж системы – его второй, и последний, срок заканчивается 20 января 2029 года.



После кризиса 1970-х Бреттон-Вудская система была переформатирована в Ямайскую. Ключевым элементом перестройки стала отвязка доллара от золота и неформальная привязка его к нефти. Цены на бензин в ходе того кризиса выросли в девять раз, однако ближневосточные монархии в итоге обязались продавать нефть исключительно за доллары и большую часть полученной выручки отправлять в виде инвестиций в США. Так называемый нефтедоллар стал новым скелетом мировой экономической системы. Перекрытие Ормузского пролива, взрывы нефтяной и газовой инфраструктуры, долгая остановка добычи на Ближнем Востоке вызовут быстрое разрушение этой самой Ямайской системы – она останется без хребта. Миссия номер один будет выполнена.



Вторичная цель – сдерживание конкурентов. Поставки нефти и сжиженного газа из Персидского залива идут прежде всего в Юго-Восточную Азию, на Дальний Восток, в ЕС и Великобританию. Все эти регионы пострадают от нехватки топлива и сырья для производства удобрений. США дефицит не коснется.



Развиваться события, скорее всего, будут так. Сначала цена на нефть улетит в космос, что спровоцирует глобальный коллапс на финансовых рынках. Роль запала может сыграть, например, Япония, которая уже несколько десятилетий живет в режиме зомби-экономики и вряд ли выдержит резкий рост котировок. Затем, когда кризис разгонится, цены на нефть обвалятся, как и стоимость бензина на американских заправках. Впрочем, Трамп вполне может заранее ввести госрегулирование внутренних цен на какой-то период – это вполне в его стиле.



Политологи говорят, что иранская война с огромной вероятностью приведет к проигрышу двух палат парламента республиканцами в конце года и импичменту Трампа. Но то, что его утопят глобалисты, было ясно с первого же дня его избрания. Вопрос был не "если", а "когда". Глобалисты просто обязаны были устроить контролируемый экономический кризис перед промежуточными выборами этого года, а вину за него возложить на президента. Сейчас же пойдет обрушение гораздо большего масштаба, "рулить" которым будет невозможно. Даже если Трампа выгонят из Белого дома или застрелят, если власть в Конгрессе и Сенате возьмут демократы, крах остановить будет уже невозможно.



Из-за все возрастающей токсичности от Трампа будут сейчас открещиваться все. С президентом уже поссорился Маск и их отношения до конца не восстановились. С Трампом разругался Карлсон. Появляются статьи о крайнем раздражении вице-президента Вэнса решениями шефа. От него отрекаются все соратники по очереди… Президента явно ведут на заклание – и это часть плана.



Могут спросить, для чего же Трамп устроил спектакль с молебном, если это действительно был спектакль? Для того, чтобы и в Израиле, и в Иране поверили, что он движим эсхатологией. Это должно было заставить обе стороны действовать максимально жестко. Как и убийство рахбара вопреки всем неписаным правилам последних столетий. Цель – поджечь многолетнюю войну в регионе, желательно вообще во всем мире, кроме Северной Америки.



Тут-то мы и видим ошибку в планах. Она состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню. К слову, чрезвычайно пристальный интерес Трампа к Азербайджану стал теперь понятен.



Миролюбивые заявления иранского МИДа в адрес соседей, многочисленные звонки президента ИРИ показывают, что замысел вскрыт. Трампу, судя по всему, не удается разжечь на Ближнем Востоке многолетнюю большую войну. В регионе должно было гореть долго и горячо, лишая тем самым Евразию важнейших сухопутных коридоров, и многие страны – необходимых им углеводородов.



… Нет веской причины не верить тексту утвержденной в ноябре прошлого года стратегии нацбезопасности США. Она не является вбросом, сделанным через каких-то популярных блогеров или некогда уважаемые информагентства. Это даже не слова Трампа, который легко может сделать два противоречащих друг другу заявления в течение дня. Это официальный документ, руководство к действию. И в нем написано, что США уходят отовсюду, кроме Западного полушария. При отступлении принято, как известно, сжигать мосты.

