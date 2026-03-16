Вторник, 24.03.2026
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
00:05 24.03.2026

ВС РФ сформировали общий плацдарм на северо-востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала основные события 23 марта по теме СВО. Российские войска соединили все плацдармы в Глуховском районе Сумской области в единый фронт. На Украине зафиксирован очередной случай целенаправленного нападения на представителей власти с использованием взрывных устройств. Отмечены также косвенные признаки подготовки Банковой к мобилизации женщин.



Плацдармы объединены

Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в Глуховском районе Сумской области добились значительных успехов. Штурмовым подразделениям удалось соединить все малые плацдармы, сформированные к востоку от Глухова, в один, начиная от Харьковки и заканчивая международным автомобильным пунктом пропуска "Бачевск". Таким образом, у ВСУ образовался участок длиной более 30 км по фронту, против которого необходимо формировать полноценную линию обороны.

Важно отметить, что в секторе нашим войскам продолжают противостоять только 101-я отдельная бригада ТрО ВСУ, а также подразделения 94-го и 5-го погранотрядов ДПСУ. То есть они не в состоянии оказывать полноценное сопротивление, в случае если российское командование примет решение усилить давление на данном участке. Вероятность этого значительно возросла после объединения ранее сформированных плацдармов.

Игнорировать угрозу Киев уже не может. Ряд источников, близких к действующей армии, подтвердили, что украинское командование приступило к переброске сил из Черниговской области в район Глухова. Однако это не означает, что перебрасываемые силы будут немедленно введены в бой. Вероятно, ВСУ продолжат выжидать, оценивая действия российских войск для определения направления основного удара.

При этом основная задача уже выполнена: направленные в район Глухова подразделения ВСУ не будут использованы на других участках фронта. Резерв пока не скован боевыми действиями, однако ожидать его переброски на иные направления в ближайшее время не приходится. Обе стороны ожидают установления сухой погоды и появления листвы, что создаст условия для активизации боевых действий. Таким образом, противник лишен возможности игнорировать складывающуюся ситуацию.

Следует также отметить, что в Черниговской области действуют 2 учебных центра, готовящих личный состав для сухопутных войск ВСУ: 169-й учебный центр "Десна" и его филиал в районе пгт Гончаровское. Подготовка личного состава ведется на постоянной основе. Эти центры обеспечивают ВСУ минимально подготовленным личным составом – такой же шел маршевым пополнением в группировку противника, действовавшей в Курской области. Можно предположить, что активность ВС РФ в Глуховском районе направлена на перераспределение этих ресурсов.

"Грамотная охота"

В Буче (пригород Киева) случились странные происшествия. Неизвестные установили взрывные устройства на улице: одно – у многоэтажного дома, второе – рядом с первым, в мусорном контейнере. Первый механизм сработал, выбив стекла в жилом здании. После прибытия полиции произошел второй, более мощный взрыв. В результате двое полицейских были ранены.

Все признаки указывают на целенаправленное покушение на сотрудников МВД. Первое самодельное взрывное устройство выполняло роль приманки, второе, инициированное дистанционно, было рассчитано на прибытие полиции. Можно предположить, что за местом происшествия велось наблюдение и взрыв был произведен в подходящий момент.

Это происшествие перекликается с историей, произошедшей в Ровно. Там 10 дней назад СБУ задержала дезертира, при котором были обнаружены 2 самодельных взрывных устройства, одно из которых планировалось привести в действие с помощью электродетонатора на основе мобильного телефона. Сопоставляя обе эти истории и учитывая схожий почерк, можно сделать вывод, что в отношении представителей власти ведется целенаправленное преследование. Угроза направлена против сотрудников ТЦК и полиции.

Однако в обоих случаях есть один важный момент. Если за ними стоят дезертиры, то тезис об их неорганизованности и хаотичности частично потерял актуальность. Оба эпизода схожи по почерку, что может указывать на наличие координационного центра, который по меньшей мере регулирует действия противников режима Зеленского. Появление у так называемой "армии дезертиров" элементов централизованного управления было вопросом времени.

После Первой мировой войны объединение ветеранов боевых действий стало распространенной практикой. На Украине, с учетом специфики ситуации, могла также появиться подобная структура – однако не из отставных военных, а из дезертиров, которых в стране много. Такая теневая организация не подчиняется государственным органам, может иметь закрытые каналы связи, через которые осуществляется координация и обмен информацией. Это может объяснить связь между несостоявшейся акцией в Ровно и взрывами в Буче. Если эти предположения верны, это создает серьезные риски для действующей власти.

Подготовка к изменению характера кадрового состава

Стало известно, что ТЦК объявили в розыск 6 женщин за уклонение от мобилизации. При этом, как пояснила изданию "Страна.ua" Ирина Харациди-Логинова, ни она, ни другие разыскиваемые не имели ни военно-учетной специальности, ни медицинского образования. То есть они попали в реестры военкоматов случайно.

После предоставления документов об образовании по гражданской специальности их сняли с розыска, а штраф за уклонение отменили. Однако исключить их из реестра ТЦК не смогли, поскольку такая процедура на Украине не предусмотрена. В этой связи возникает вопрос о природе произошедшего. Во всяком случае, в СМИ подобных сообщений ранее не было, что позволяет говорить о прецеденте. Таким образом, есть основания предполагать, что случившееся – это не сбой системы, а ее преждевременный запуск. Иными словами, женщины уже начинают попадать в реестры ТЦК вне зависимости от профессиональной принадлежности, что может указывать на подготовку к их возможной мобилизации.

Накануне, 22 марта, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774299900


