Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта

00:05 24.03.2026
ВС РФ сформировали общий плацдарм на северо-востоке Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала основные события 23 марта по теме СВО. Российские войска соединили все плацдармы в Глуховском районе Сумской области в единый фронт. На Украине зафиксирован очередной случай целенаправленного нападения на представителей власти с использованием взрывных устройств. Отмечены также косвенные признаки подготовки Банковой к мобилизации женщин.
Плацдармы объединены
Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в Глуховском районе Сумской области добились значительных успехов. Штурмовым подразделениям удалось соединить все малые плацдармы, сформированные к востоку от Глухова, в один, начиная от Харьковки и заканчивая международным автомобильным пунктом пропуска "Бачевск". Таким образом, у ВСУ образовался участок длиной более 30 км по фронту, против которого необходимо формировать полноценную линию обороны.
Важно отметить, что в секторе нашим войскам продолжают противостоять только 101-я отдельная бригада ТрО ВСУ, а также подразделения 94-го и 5-го погранотрядов ДПСУ. То есть они не в состоянии оказывать полноценное сопротивление, в случае если российское командование примет решение усилить давление на данном участке. Вероятность этого значительно возросла после объединения ранее сформированных плацдармов.
Игнорировать угрозу Киев уже не может. Ряд источников, близких к действующей армии, подтвердили, что украинское командование приступило к переброске сил из Черниговской области в район Глухова. Однако это не означает, что перебрасываемые силы будут немедленно введены в бой. Вероятно, ВСУ продолжат выжидать, оценивая действия российских войск для определения направления основного удара.
При этом основная задача уже выполнена: направленные в район Глухова подразделения ВСУ не будут использованы на других участках фронта. Резерв пока не скован боевыми действиями, однако ожидать его переброски на иные направления в ближайшее время не приходится. Обе стороны ожидают установления сухой погоды и появления листвы, что создаст условия для активизации боевых действий. Таким образом, противник лишен возможности игнорировать складывающуюся ситуацию.
Следует также отметить, что в Черниговской области действуют 2 учебных центра, готовящих личный состав для сухопутных войск ВСУ: 169-й учебный центр "Десна" и его филиал в районе пгт Гончаровское. Подготовка личного состава ведется на постоянной основе. Эти центры обеспечивают ВСУ минимально подготовленным личным составом – такой же шел маршевым пополнением в группировку противника, действовавшей в Курской области. Можно предположить, что активность ВС РФ в Глуховском районе направлена на перераспределение этих ресурсов.
"Грамотная охота"
В Буче (пригород Киева) случились странные происшествия. Неизвестные установили взрывные устройства на улице: одно – у многоэтажного дома, второе – рядом с первым, в мусорном контейнере. Первый механизм сработал, выбив стекла в жилом здании. После прибытия полиции произошел второй, более мощный взрыв. В результате двое полицейских были ранены.
Все признаки указывают на целенаправленное покушение на сотрудников МВД. Первое самодельное взрывное устройство выполняло роль приманки, второе, инициированное дистанционно, было рассчитано на прибытие полиции. Можно предположить, что за местом происшествия велось наблюдение и взрыв был произведен в подходящий момент.
Это происшествие перекликается с историей, произошедшей в Ровно. Там 10 дней назад СБУ задержала дезертира, при котором были обнаружены 2 самодельных взрывных устройства, одно из которых планировалось привести в действие с помощью электродетонатора на основе мобильного телефона. Сопоставляя обе эти истории и учитывая схожий почерк, можно сделать вывод, что в отношении представителей власти ведется целенаправленное преследование. Угроза направлена против сотрудников ТЦК и полиции.
Однако в обоих случаях есть один важный момент. Если за ними стоят дезертиры, то тезис об их неорганизованности и хаотичности частично потерял актуальность. Оба эпизода схожи по почерку, что может указывать на наличие координационного центра, который по меньшей мере регулирует действия противников режима Зеленского. Появление у так называемой "армии дезертиров" элементов централизованного управления было вопросом времени.
После Первой мировой войны объединение ветеранов боевых действий стало распространенной практикой. На Украине, с учетом специфики ситуации, могла также появиться подобная структура – однако не из отставных военных, а из дезертиров, которых в стране много. Такая теневая организация не подчиняется государственным органам, может иметь закрытые каналы связи, через которые осуществляется координация и обмен информацией. Это может объяснить связь между несостоявшейся акцией в Ровно и взрывами в Буче. Если эти предположения верны, это создает серьезные риски для действующей власти.
Подготовка к изменению характера кадрового состава
Стало известно, что ТЦК объявили в розыск 6 женщин за уклонение от мобилизации. При этом, как пояснила изданию "Страна.ua" Ирина Харациди-Логинова, ни она, ни другие разыскиваемые не имели ни военно-учетной специальности, ни медицинского образования. То есть они попали в реестры военкоматов случайно.
После предоставления документов об образовании по гражданской специальности их сняли с розыска, а штраф за уклонение отменили. Однако исключить их из реестра ТЦК не смогли, поскольку такая процедура на Украине не предусмотрена. В этой связи возникает вопрос о природе произошедшего. Во всяком случае, в СМИ подобных сообщений ранее не было, что позволяет говорить о прецеденте. Таким образом, есть основания предполагать, что случившееся – это не сбой системы, а ее преждевременный запуск. Иными словами, женщины уже начинают попадать в реестры ТЦК вне зависимости от профессиональной принадлежности, что может указывать на подготовку к их возможной мобилизации.
