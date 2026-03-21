Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде

01:51 24.03.2026 Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри.

Если Вашингтон окажется готов пожертвовать сплоченностью ради односторонней эскалации, его союзники отдалятся от него, лишь бы защитить себя.



Мурад Садыгзаде,

президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный лектор ВШЭ (Москва).

21-23 марта 2026



То, что разворачивается вокруг Ирана, - это не просто очередная война на Ближнем Востоке. Это также серьезное испытание политической, стратегической и моральной сплоченности атлантического мира.







Расширяющаяся конфронтация, вызванная военными действиями США и Израиля против Ирана, выявляет нечто гораздо большее, чем просто региональный кризис. Она демонстрирует ускоренное разрушение западного единства именно в тот момент, когда старая архитектура неоспоримой американской гегемонии явно рушится. В этом смысле удары по Ирану - это не просто акт эскалации на одном театре военных действий. Это историческая проверка на прочность для самого НАТО, для авторитета руководства Вашингтона и для всех претензий Запада на стратегическую согласованность в эпоху глобальной нестабильности.



На протяжении десятилетий Атлантический альянс основывался на простом предположении: США будут лидировать, Европа будет следовать за ними, и даже при возникновении трений структура будет функционировать, поскольку все стороны считали, что сохранение американского превосходства равнозначно сохранению их собственной безопасности. Эта формула рушится в режиме реального времени. Война вокруг Ирана сделала это невозможным для игнорирования. Лидеры Западной Европы больше не просто выражают сдержанное недовольство или ритуальную озабоченность. Они публично и демонстративно отказываются быть втянутыми в американскую военную авантюру, цели которой они не понимают, последствия которой они не контролируют и издержки которой, как они знают, им придется понести. Германия, Франция, Великобритания и Испания отвергли прямое участие в американо-израильской военной кампании против Ирана, в то время как ведущие европейские чиновники по сути заявили, что это не их война, что с Европой не были должным образом проведены консультации и что Вашингтон не предложил никакого убедительного плана успеха.



Это важно, потому что спор касается не только тактики. Он затрагивает саму суть политики альянсов. Если Вашингтон может разжечь конфликт с огромными глобальными последствиями, а затем потребовать поддержки от своих союзников постфактум, не предлагая ни консультаций, ни убедительного плана действий, то НАТО перестает функционировать как альянс скоординированной стратегии и начинает напоминать систему имперской реквизиции. Европейцы это понимают. Их отказ - это сигнал о том, что США все чаще рассматривают своих союзников не как суверенных партнеров, а как инструменты, которые необходимо мобилизовать после того, как решения уже приняты в Вашингтоне и Западном Иерусалиме. Это говорит о том, что когда стратегический центр становится непредсказуемым, односторонним и готовым перекладывать риски на других, периферия начинает отдаляться.



Риторика самого Дональда Трампа еще более ярко высветила эту реальность. Когда члены НАТО отказались поддержать американские усилия в отношении Ирана и направить военно-морские силы в Ормузский пролив, Трамп отреагировал не как распорядитель альянса, а как обиженный покровитель, чьи клиенты не подчинились. В сообщениях СМИ он назвал отказ НАТО "очень глупой ошибкой" и ясно дал понять, что США запомнят, что все были согласны на словах, но не хотели помогать на деле. В той же политической атмосфере он также дал понять, что из-за военной мощи США больше не нуждаются в помощи НАТО и, по сути, никогда в ней и не нуждались. Вашингтон все чаще готов угрожать, унижать или отказываться от своих союзников, когда они перестают быть тактически полезными.







Вот почему нынешний раскол так серьезен. Европа сопротивляется не только войне. Европа вынуждена столкнуться с возможностью того, что США скорее поставят под угрозу сплоченность НАТО, чем сдержат собственную эскалацию. Другими словами, Вашингтон, похоже, все больше готов пожертвовать не только комфортом и стабильностью своих союзников, но и потенциально политической сущностью самого альянса, если этого потребует сохранение свободы действий Америки. Именно так часто выглядит упадок империи. Гегемон на подъеме создает институты, потому что институты расширяют его влияние. Гегемон в упадке лишает эти же институты смысла, потому что они начинают ограничивать его импульсы. Тогда НАТО становится не столько сообществом взаимной обороны, сколько сценой, на которой американская мощь требует аплодисментов, оставляя за собой право действовать в одиночку.



Экономические последствия такого курса столь же серьезны, как и дипломатические. Эскалация на Ближнем Востоке уже наносит сокрушительный удар по энергетическим рынкам. Цены на нефть резко растут, поскольку Иран угрожает новыми ударами по энергетическим объектам в регионе. Ормузский пролив, одна из важнейших артерий для экспорта углеводородов, находится под растущим давлением: около одной пятой мировой торговли нефтью и СПГ через этот коридор может быть нарушена. Это удар по системе кровообращения мировой экономики.



Уязвимость европейцев нельзя свести к упрощенной карте прямых поставок нефти. В строго физическом плане ЕС менее зависим от стран Персидского залива, чем многие азиатские экономики, однако он остается крайне уязвимым перед лицом войны на Ближнем Востоке из-за цен, транспортных маршрутов, промышленного сырья и распространения кризиса на газовом рынке. Недавний анализ европейских стран показал, что в 2025 году только около 6% импорта сырой нефти в ЕС поступало напрямую из Ближнего Востока, в то время как другие поставщики, такие как Норвегия, оставались гораздо более важными в объемном отношении. Однако это не устраняет стратегическую опасность, поскольку Европа не существует вне глобальной системы ценообразования.



Даже если баррель газа закупается в Норвегии, США или других странах, ЕС все равно расплачивается за последствия кризиса в Персидском заливе через мировые эталонные показатели, транспортные расходы, страховые премии и конкуренцию за альтернативные грузы. Газовый аспект не менее важен. Данные Европейской комиссии показали, что на СПГ приходилось 45% импорта газа в ЕС в 2025 году. Во втором квартале того года США поставили 58% СПГ в ЕС, Россия - 14%, а Катар - 8%. С точки зрения узкого круга поставщиков, это не делает Европу в первую очередь зависимой от газа Персидского залива. Однако в стратегическом плане это делает континент крайне уязвимым для любого кризиса, который ужесточит глобальный рынок СПГ, изменит маршруты поставок или повысит предельные издержки импорта газа в целом.



Турция находится в еще более уязвимом положении, поскольку расположена на пересечении транзита энергоносителей, региональной торговли и пищевой промышленности. Недавний анализ энергетического сектора показал, что Турция импортирует около 99% своих потребностей в природном газе, а на СПГ приходилось 44% турецкого импорта газа в первом квартале 2025 года. Турецкие закупки газа исторически включали значительные объемы из России, Ирана и Азербайджана, а также СПГ от таких поставщиков, как Катар и Алжир. Что касается нефти, Анкара также работала над диверсификацией поставок в сторону иракской и казахстанской нефти, а маршрут Киркук - Джейхан вновь приобрел важное значение во время нынешних перебоев. Таким образом, Турция не является сторонним наблюдателем этого кризиса. Это одна из стран, через которую энергетические и логистические последствия более масштабной войны на Ближнем Востоке передаются практически немедленно.



Энергетика - это не просто энергия. Нефть и газ - это не изолированные товары, находящиеся вне реальной экономики. Они встроены во все. Они формируют себестоимость нефтехимической продукции, экономику удобрений, жизнеспособность энергоемкого производства, ценообразование на транспорт, устойчивость логистических цепочек и стабильность продовольственных систем. Когда цены на углеводороды резко растут, это не просто увеличивает счета за отопление или цены на бензин. Это распространяется на все промышленные слои. Цены на пластмассы, растворители, синтетические волокна, аммиак, мочевину, фрахт, сельскохозяйственную продукцию, работающую на дизельном топливе, упаковку, страхование перевозок и промышленное сырье начинают расти вместе с ними. В глобальной экономике, уже ослабленной годами санкционной войны, инфляционными шоками и фрагментацией поставок, еще один энергетический шок становится не временным нарушением, а множителем системной уязвимости.



Проблема с удобрениями особенно показательна, поскольку демонстрирует, как быстро геополитическая эскалация перерастает в продовольственную нестабильность. Сообщается, что производители удобрений в некоторых частях Азии приостановили размещение новых заказов, поскольку сбои, связанные с конфликтом и почти полным параличом важнейших морских коридоров, перекрыли значительную часть поставок удобрений с Ближнего Востока, а также нефти и газа, используемых для их производства. Цены на сырье резко выросли в течение нескольких дней.



Это имеет значение далеко за пределами какого-либо одного региона. Удобрения являются одним из скрытых фундаментальных элементов современного производства продуктов питания. Когда цены на природный газ резко растут, а поставки удобрений сокращаются, стоимость производства продуктов питания увеличивается, рентабельность падает, а снижение норм внесения удобрений может негативно сказаться на урожайности. В таком случае продовольственная безопасность становится заложником войны, преподносимой в форме сдерживания и стратегической необходимости.



Европейский союз - это не маргинальное сельскохозяйственное пространство, способное игнорировать колебания цен на удобрения и топливо. Данные Евростата показывают, что в 2024 году ЕС произвел 258 миллионов метрических тонн зерновых, 162 миллиона метрических тонн сырого молока и 21 миллион метрических тонн свинины. Такие масштабы имеют значение, поскольку современное европейское сельское хозяйство энергоемко на каждом этапе, от производства удобрений и механизированной обработки почвы до сушки, охлаждения, убоя, упаковки и транспортировки. Когда растут цены на газ и нефть, давление не ограничивается оптовыми энергетическими биржами. Оно напрямую влияет на стоимость хлеба, мяса, молочных продуктов, кормов и логистики по всему континенту.



Связь с удобрениями особенно болезненна, поскольку азотные удобрения структурно связаны с природным газом. В материалах Европейской комиссии давно подчеркивается, что природный газ является как сырьем, так и источником энергии для производства аммиака, а Евростат показал, насколько сильно индустрия азотных удобрений зависела от импортного газа. В 2023 году сельское хозяйство ЕС потребило около 8,3 миллиона метрических тонн азотных удобрений. Это означает, что любой новый газовый кризис в Европе наносит ущерб не только рынкам отопления или электроэнергии. Он бьет по одной из химических основ самого сельскохозяйственного производства.



Турция также имеет здесь важное значение, не только как потребитель, но и как центр переработки и реэкспорта. В отчетах Министерства сельского хозяйства США Турция описывается как крупный центр реэкспорта сельскохозяйственной продукции, который импортирует сырье, перерабатывает его и отправляет готовую продукцию на рынки соседних стран. ФАО также отметила, что в маркетинговом году 2025 и 2026 экспорт зерновых из Турции, по предварительным прогнозам, составит 5,4 миллиона метрических тонн, причем наибольшую долю составит пшеница. Даже с некоторыми колебаниями из года в год Турция остается крупным центром мукомольной, мукомольной и пищевой промышленности для широкого пояса, простирающегося на Ближний Восток, в Северную Африку и некоторые части Евразии. Если цены на энергоносители резко вырастут, транспортные коридоры сузятся, а импортное зерно или сырье подорожают, это отразится не только на турецких потребителях, но и на гораздо более широком продовольственном регионе, связанном с турецкими каналами переработки и экспорта.



Западная Европа особенно хорошо понимает эту опасность, поскольку остается крайне уязвимой к энергетическим потрясениям. В марте СМИ сообщали, что Европа сможет пережить последний энергетический шок на Ближнем Востоке, но не более того: цены на газовые фьючерсы будут оставаться высокими в течение длительного времени, а официальные лица будут все больше обеспокоены влиянием на промышленность и потребителей. Вывод очевиден. Европа вступает в этот кризис не с позиции промышленного комфорта. Она вступает в него после многих лет инфляции, давления деиндустриализации и травмы предыдущего энергетического шока, связанного с войной на Украине. Еще один устойчивый рост цен на энергоносители одновременно ударит по химической промышленности, производству удобрений, металлов, транспорту и конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Те самые сектора, от которых также зависит военная устойчивость, окажутся под новым давлением.



Это подводит нас к часто упускаемому из виду, но решающему моменту. Эскалация в отношении Ирана может угрожать не только процветанию Европы. Она также может подорвать военную производственную базу Европы и, следовательно, ее способность как перевооружаться, так и продолжать поставлять Украину в масштабах, требуемых ее собственной риторикой. Боеприпасы не появляются из ниоткуда. Для их производства необходимы взрывчатые вещества, метательные заряды, нитрование, металлы, энергия, транспорт и функционирующие производственные цепочки. В марте СМИ сообщали, что крупные производители военной взрывчатки в Европе уже испытывают давление с целью расширения производства в течение нескольких лет, что само по себе является предупреждением. Европейская экосистема боеприпасов остается напряженной, зависит от узких промышленных узлов и уязвима к потрясениям в энерго- и химическом производстве. Если энергоемкие отрасли снова пострадают от резкого роста цен на газ и нефть, если сырье подорожает и если судоходные маршруты останутся под давлением, то любое обещание о стабильном производстве боеприпасов станет сложнее выполнить.



В этом смысле эскалация на Ближнем Востоке напрямую противоречит европейской ситуации. Брюссель и основные страны НАТО не могут одновременно утверждать, что Украине необходима долгосрочная поддержка в войне, что европейское оборонное производство должно резко возрасти, и что новый энергетический и промышленный шок, вызванный возглавляемым США противостоянием с Ираном, не окажет никакого влияния на производственные мощности.



Континент, который и без того изо всех сил пытается пополнить запасы, восстановить производство снарядов и профинансировать новые военные контракты, не нуждается в углеводородном кризисе, который приведет к повсеместному росту издержек. Настаивая на рискованном противостоянии в Персидском заливе, Вашингтон фактически просит Европу одновременно поддержать два стратегических кризиса, не сохраняя при этом значимого влияния на тот, который может подорвать его экономическую базу.



Это одна из причин, почему отказы союзников были столь откровенными. Европа не просто пытается избежать вовлечения в конфликт. Она пытается избежать стратегического вреда себе. В СМИ трансатлантические отношения и без того находятся под сильным давлением из-за споров по Украине, тарифов и общей непредсказуемости Трампа. Иранская война усилила это напряжение, продемонстрировав, что Белый дом может принимать решения, имеющие глобальные экономические последствия, а затем оказывать давление на союзников, чтобы те подтвердили их военным путем. Европейские правительства осудили удары как безрассудные, дестабилизирующие и юридически сомнительные. Они подчеркивали дистанцирование от конфликта и рассматривали варианты обеспечения морской безопасности только на условиях, не подчиненных военным целям Вашингтона. Это политический язык отчуждения, а не солидарности.



Здесь также присутствует более глубокая историческая ирония. Атлантический альянс всегда представлялся как институциональное выражение якобы основанного на правилах порядка. Однако в моменты кризиса послание из Вашингтона все больше звучит не как закон, а как принуждение. Поддержите нас постфактум. Примите негативные последствия. Заплатите экономические издержки. Примите стратегическую неопределенность. Не спрашивайте, кто принял решение. Не спрашивайте о плане. Это не управление альянсом. Это иерархия в условиях стресса. А иерархии в условиях стресса становятся нестабильными, потому что те, кто ниже по иерархии, начинают задаваться вопросом, служит ли повиновение их интересам.



Последствия могут быть гораздо серьезнее, чем временный конфликт из-за Ирана. Сейчас становится очевидной возможность того, что война ускорит переход от атлантического порядка к более жесткому и открыто плюралистическому миру. Если Вашингтон окажется готов пожертвовать сплоченностью НАТО ради односторонней эскалации, то союзники будут действовать более агрессивно, диверсифицировать свои альянсы и инвестировать в политическую дистанцию как форму самозащиты. Чем чаще это будет происходить, тем менее убедительными станут заявления Запада о неделимом стратегическом единстве. Это не означает плавного или мирного перехода. Совсем наоборот. Периоды, когда старые гегемонии угасают, редко бывают спокойными. Они нестабильны именно потому, что приходящий в упадок центр по-прежнему обладает огромной военной мощью, теряя при этом политический авторитет, который когда-то объединял вокруг себя общественное мнение.



Именно поэтому нынешняя эскалация так опасна. Она может втянуть мир в более масштабную войну, в которой региональные фронты сольются, энергетические маршруты превратятся в поля сражений, промышленные цепочки поставок - в инструменты принуждения, а союзнические обязательства станут нестабильными. Конфликт, начавшийся с ударов по Ирану, может не ограничиться Исламской Республикой. Он может расшириться за счет ответных мер, морских столкновений, опосредованной эскалации, рыночной паники и стратегической чрезмерной реакции. В таких условиях разница между региональной войной и глобальной пугающе сокращается.



Однако из этой самой опасности вырисовывается другая реальность. Сквозь трещины старого мира начинают проступать очертания нового мирового порядка. Не гармоничного порядка, не морально очищенного порядка, а более плюралистического и открыто оспариваемого. Мира, в котором власть более рассредоточена, в котором западные институты больше не могут автоматически требовать подчинения, и в котором множество центров принятия решений все больше определяют результаты. Путь к этому миру может быть жестоким и нестабильным, и он может пройти через именно тот кризис, который разворачивается сейчас. Но суть остается прежней. Война вокруг Ирана - это не только война против Ирана. Это война за конец автоматической западной сплоченности, растущая цена американского одностороннего подхода и родовые муки более многополярной эпохи. Источник - RT

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства

- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире

- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор

- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения

- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев

- Кадровые перестановки

- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems

- В какой реальности оказался Казахстан после референдума

- О противодействии коррупции

