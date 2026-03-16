Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН

05:35 24.03.2026

Спецпосланник правительства КНР призвал вернуться к дипломатическим методам для урегулирования споров на Среднем Востоке



Пекин, 23 марта /Синьхуа/ -- Китай призывает международное сообщество оставаться верным своему изначальному стремлению к миру, активно содействовать мирным переговорам и способствовать возвращению к дипломатическим способам урегулирования споров. Об этом заявил в понедельник специальный посланник правительства КНР по Среднему Востоку Чжай Цзюнь по завершении своего визита в этот регион.



Выступая на пресс-конференции, дипломат сообщил, что в ходе состоявшейся поездки он подробно изложил позицию Китая странам региона.



Во-первых, как подчеркнул он, эта война не должна была начаться. На фоне надежд народов всех государств Среднего Востока на мир и стабильность, в тот момент, когда проходил очередной раунд ирано-американских переговоров, США и Израиль внезапно развязали войну, сведя на нет все дипломатические усилия. Это глубоко прискорбно и неутешительно для всех, кто стремится к миру.



Во-вторых, вся подноготная кризиса предельно ясна. США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции Совета Безопасности ООН, что явно противоречит целям и принципам Устава ООН и норм международного права. Китай решительно выступает против таких действий и осуждает их. Любое обсуждение путей урегулирования этого кризиса должно основываться на понимании его первопричин и полной картины конфликта.



В-третьих, усилия должны быть направлены на предотвращение распространения и эскалации военных действий. Боевые действия серьезно подрывают безопасность и стабильность на Среднем Востоке, наносят тяжелый удар по безопасности мировой экономики, энергетики и судоходных маршрутов и ставят под угрозу благополучие всех стран. Арабские страны, в частности члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, страдают от бедствия, произошедшего не по их вине. Ни при каких обстоятельствах нельзя пересекать красную линию защиты гражданского населения в любом военном конфликте, точно так же нельзя наносить удары по невоенным целям, таким как объекты энергетики, экономики и жизнеобеспечения, а также подрывать безопасность Ормузского пролива и других международных морских путей. Китай осуждает любые неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты.



В-четвертых, прекращение огня является приоритетной задачей. По своим масштабам, интенсивности и продолжительности эти боевые действия превосходят прошлогоднюю "12-дневную войну". Средний Восток пережил достаточно потрясений. Сейчас жители стран этого региона больше всего желают мира и спокойствия. Соответствующие стороны должны немедленно прекратить военные действия и не допустить дальнейшей эскалации обстановки и выхода ее из-под контроля.



В-пятых, диалог и переговоры являются фундаментальным решением. Как прошлое, так и настоящее показывают, что диалог и переговоры -- это единственный способ урегулирования разногласий и споров, что военные методы не способны решить фундаментальные проблемы, а применение силы никогда не должно быть приоритетным выбором. Китай призывает международное сообщество оставаться верным своему изначальному стремлению к миру, активно содействовать мирным переговорам и способствовать возвращению к дипломатическим способам для урегулирования споров.



В-шестых, необходимо решительно противостоять унилатерализму. Сила не делает правым. Крупная держава не должна использовать свою военную мощь для нападения на другие страны по своему усмотрению. Международному сообществу надлежит в один голос говорить "нет" любым действиям, нарушающим международное право, и противостоять попыткам вернуть мир к "закону джунглей". ООН следует выступать в качестве главного посредника, оказывая содействие соответствующим сторонам в укреплении доверия, преодолении разногласий и возобновлении переговоров.