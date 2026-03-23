Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко

06:05 24.03.2026 Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте

Трамп лжет, когда утверждает, что чего-то "не знает" о проделках Израиля



Владимир Павленко

23 марта 2026



Ближневосточный конфликт не только напрямую связан с украинским, но и является его своеобразной проекцией. Те же три стороны. В роли России находится и подвергшийся вероломному нападению дружественный Иран. Это сознательная провокация считать, будто СВО начали мы; ее начал Запад, когда целенаправленно, в расчете именно на войну и нанесение в ходе этой войны нам стратегического поражения, отклонил все предложения по системе коллективной безопасности в Европе.



Вспомним конец 1930-х годов: то же самое "зеркало"; мы предлагали коллективную безопасность, нас всячески сплавляли в войну отказом в этом со стороны "столпов" тогдашнего коллективного Запада – Британии и Франции. США в нынешнем конфликте – в своей традиционной роли провокаторского "засадного полка": столкнуть всех лбами и ожидать результата в свою пользу. Правда, в ближневосточную войну, затуманив мозги венесуэльским успехом и поддавшись давлению еврейского лобби, США в кои годы раз вмешались сами. И изменив принципам, сразу же "попали в проблемы". Зато непосредственное американское участие, обозначив параллели, сняло все вопросы относительно спектакля с "миротворчеством", который Трамп почти целый год разыгрывал перед честной публикой.



США – прямой организатор конфликта на Украине, как и на Ближнем Востоке, развязавший его с подачи того самого лобби, которое деятельно поучаствовало и в подготовке украинского конфликта. Бандеровская Украина во главе с евреем Зеленским, во-первых, проекция исторического фашистско-сионистского альянса, во-вторых, проекция Израиля, прикрывающая стремление к экспансии на исторические российские земли демагогией "разрушения Российской империи". На Ближнем Востоке руками военного преступника Нетаньяху каббалисты реализуют проект "Великого Израиля", на Украине руками связки Зеленский – Коломойский, разрушившейся по недосмотру каббалистов, - проект "Небесный Иерусалим". СВО стала неизбежной даже не в 2021 году, а в 2014-м, когда с возвращением на Родину Крыма Синедриону стало ясно: этот проект под угрозой, и уже потерял полуостров, который планировался центром "новой Хазарии".







"Третий Рим против третьего храма" - такова формула нынешнего противостояния, которое своими контурами повторяет ось дилеммы обеих мировых войн прошлого века. Отметим: сионизм как движение был оформлен в 1897 году. В 1913 году власть в нем с подачи Ротшильдов захватили правые сторонники "земли обетованной", отодвинувшие левых создателей II Интернационала. В том же году в США учредили ФРС, чего у них не получалось с конца XVIII столетия, а еще через год развязали мировую войну на уничтожение империй. Русское возрождение в образе Красной империи перевело это противостояние в историческую протяженность, в рамках которой совместными усилиями взаимно переплетенной британской и иудейской элит и появился проект "Эрец-Исраэль". В 1948 году, после новой мировой войны, в которой Третий Рим опять взял верх, ближневосточный проект превратился в нынешний Израиль. По оценке востоковеда Александра Перенджиева:



…Израиль - это крокодил, который не может пятиться назад. Если открыл пасть, то только вперед. И история это подтверждает: Израиль никогда не шел на попятную и решал все свои проблемы силовым путем. То есть, паттерны израильской политики так сформированы, они уверовали в то, что только военный путь дает Израилю реализовать свои интересы.



А США – пасть этого крокодила, из которой сначала России, а теперь Ирану удалось выбить определенное количество зубов, и оно оказалось настолько критичным, что стоящие за Вашингтоном "мировые элиты" даже поменяли модель глобализма, трансформировав "ползучее" наступление методом глобализации в нынешнюю, прямую и открытую экспансию. В украинском конфликте эта экспансия загримирована под "миротворчество". А вот в иранской войне все убожество проституционной мимикрии засияло таким "богатством" разнообразных граней, что народы мира утратили последние иллюзии. Если сейчас на Украине будет заключено мирное соглашение, то это значит не то, что крокодил закрыл пасть – он просто не в состоянии это сделать по анатомическим особенностям. Это означает, что он просто пересчитывает оставшиеся зубы. И кумекает, каким образом действовать в следующей фазе конфликта, которую возобновит с вероятностью в 599,9%, сразу же, как вставит взамен "родных" зубов искусственные. Никаких иллюзий на этот счет у нас быть не должно.



Противостояние будет продолжено, и мир не ждет ни покой, ни благоденствие до тех пор, пока США в нынешнем виде ударного сионистского отряда не перестанут существовать. А Запад, рассыпавшись на отдельные мелкие и ничего не решающие страны, не отползет в ареал своего естественного обитания – Европу и Северную Америку. Сдастся он там или нет мигрирующим народам глобального Юга – его выбор и его судьба, которые нас волнуют лишь в той мере, в какой исход этого противостояния повлияет на наше собственное будущее. Европа нам без надобности. Как ответил, говорят, И.В. Сталин на предложение Г.К. Жукова дойти до Ла-Манша, "Дойти - мы дойдем, а вот кто их кормить будет?". Во всяком случае, военный преступник Нетаньяху (которого уже провозглашают антихристом) даже не скрывает, ставя христианского Спасителя человечества на одну доску с завоевателем Чингисханом и проповедуя торжество зла над Добром, что он на стороне сил всемирного зла, пытающихся поработить человечество.



Однако логика нынешнего, далеко еще не завершенного этапа глобальной конфронтации указывает на высокие риски очень серьезной эскалации, которые противопоставлены "миротворческим" трендам даже в их лицемерно-кастрированном виде, которые олицетворяются Трампом. Просто пример. Есть официальная версия Вашингтона, по которой идущая сейчас эскалация обусловлена "художественной самодеятельностью" Израиля:



США ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар …не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет. Израиль больше не будет атаковать "Южный Парс", однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана на Катар.



Эта версия Трампа – лживая. Она стоит на провале утверждений попавших в опалу Уиткоффа с Кушнером, что Иран не справится с властным транзитом, не перекроет Ормузский пролив, быстро исчерпает запас ракет. А курды и азербайджанцы будто бы спят и видят, как разделить Персидскую империю на части, урвав от нее свои куски. Выяснилось, что все наоборот, включая дурную репутацию США после истории с курдами в Сирии настолько, что американцам уже никто не верит. Знают – кинут при первой возможности. Или невозможности.



На самом деле опала американских переговорщиков – операция прикрытия, и Трамп скорее всего не только знал, но и лично санкционировал удар по нефтяной и газовой инфраструктуре Ирана, который перевел войну на новый уровень, как констатировал спикер иранского Меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф. Зачем это Вашингтону? В экспертной среде высказано очень достоверное предположение: речь идет о газовой монополии США. Удар по Южному Парсу, совмещенный с бомбардировкой иранского порта Бандар-Энзели на Каспии, должен был сломать российско-иранский транзит "Север - Юг", а предупреждение Ирану больше не бить по СПГ-комплексу компании QatarEnergy в Рас-Лаффане, под угрозой расширения масштабов американских ударов – прямой пролог эскалации. Разумеется, Иран ударил, ибо честно предупреждал: нефтяная и газовая инфраструктура региона сильно пострадает, если Израиль или США ударят по его нефтяным комплексам. Именно это Трампу и было нужно?



Никакой "коалиции" против Ирана, которой пугает мир после турне по Ближнему Востоку и встречи с главами МИД одиннадцати стран Хакан Фидан – шеф турецкой дипломатии, ранее – глава разведки MIT, арабские страны не соберут. Они ни морально, ни материально не готовы к противостоянию "острием против острия" – ни население, ни власти. США продолжают эскалацию ударами по острову Харк с главным иранским экспортным нефтяным терминалом. В регион перебрасываются тысячи морских пехотинцев США, в готовности печально "знаменитая" 82-я воздушно-десантная дивизия. Однако для полноценного вторжения этого ну, очень мало, почти ничего. Есть версия, что попытаются взять под контроль иранские порты, тот же "экспортный" остров, да еще под шумок очередной "заварухи" своровать и вывезти из Исфахана обогащенный уран. Ничего не напоминает? Некто Картер уже пытался освобождать своих заложников в Тегеране, с треском провалив в 1980 году операцию "Орлиный коготь" (потери – восемь спецназовцев и пять вертолетов). Тем более, если займут острова, в том числе в Ормузе, то высадившийся десант станет отличной мишенью, и у иранцев появится возможность кратно увеличить потери США ударами по сути из любого района страны.



Одновременно Трамп обещает удары по иранским ТЭС и электросетям; в ответ получит "опреснительную" войну – уничтожение по региону установок по опреснению морской воды, на которые, как на иглу, посажены все страны региона, включая Израиль – в той или иной степени, но везде сильно больше половины. Это означает региональный хаос с разрушением уже не экономики, а основ жизнедеятельности пустынного региона, где без воды нет жизни. А это – мировая бензоколонка, мировой курорт для богатых и мировая "тихая гавань" для "нажитых непосильным трудом" финансовых активов. Все это накрывается эпическим "медным тазом".



Закончится все на Ближнем Востоке ядерной войной? Или стороны удержатся на последней черте? Тем более, что израильский ядерный арсенал, по настойчивым слухам, уже "расхреначен" в ходе ударов по ядерному центру "Негев" в Димоне вместе с ведущими атомщиками. Никто не знает. Но если Израиль рухнет, они могут предельно активизировать украинский "хазарский" проект, и нам следует это понимать и готовиться. Ибо, повторим, если даже мирное соглашение с Киевом будет подписано, то это будет не мир, а перемирие сроком на два – три, максимум пять лет, не более того. Им сильно поджимает время. И если для нас это вопрос суверенитета, то для них – сохранения своего каббалистического проекта, крах которого направит человечество совсем по другому пути. Абсолютно несовместимому с интересами сионистской верхушки. Нам опять предстоит стоять за человечество, которое, мы уверены, снова не оценит нашего подвига. Ну, и пусть. У России четыре союзника – армия, флот, ВКС и еще главный – РВСН. И мы более не исполняем "интернациональный долг", ибо никому ничего не должны, а спасаем себя, свой народ и свое государство, без которого не выживем. Источник - ИА REX

