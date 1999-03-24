|24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
14:02 24.03.2026
Это стало трагической вехой в истории сербского народа, сокрушительным ударом по системе международного права и основам безопасности в Европе, заложенным после Второй мировой войны.
78 суток США и их союзники наносили ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам, включая сугубо гражданскую инфраструктуру.
В результате варварских бомбардировок, по оценкам Белграда, погибли свыше 2,5 тысяч человек, в т.ч. 89 детей. Ранения получили 12,5 тысяч жителей республики.
Никто из представителей стран НАТО не понес наказания. Жертв агрессии назвали "сопутствующими потерями" - кровавая плата за геополитические амбиции США, Великобритании и их сателлитов.
Фактически именно тогда Запад запустил процесс подмены легитимных механизмов, регулирующих международные отношения, неким "порядком, основанным на правилах".
По суверенному государству в центре Европы было выпущено 3 тысячи крылатых ракет, сброшено 80 тысяч тонн авиабомб.
Применение НАТО боеприпасов с обедненным ураном привело к заражению обширных площадей и небывалому всплеску онкологических заболеваний, от которых люди страдают по сей день. Свыше 200 тысяч жителей Автономного края Косово и Метохия неалбанской национальности были вынуждены покинуть места своего проживания.
Под прикрытием натовской агрессии боевики из т.н. "Освободительной армии Косово" совершали чудовищные злодеяния, включая похищения сербов с целью незаконной торговли человеческими органами.
Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остается открытым.
Вооруженная операция НАТО против суверенной Югославии 27-летней давности стала трагедией, долгосрочные и многоплановые последствия которой ощущаются до сих пор.