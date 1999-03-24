24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии

14:02 24.03.2026

Это стало трагической вехой в истории сербского народа, сокрушительным ударом по системе международного права и основам безопасности в Европе, заложенным после Второй мировой войны.



78 суток США и их союзники наносили ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам, включая сугубо гражданскую инфраструктуру.



В результате варварских бомбардировок, по оценкам Белграда, погибли свыше 2,5 тысяч человек, в т.ч. 89 детей. Ранения получили 12,5 тысяч жителей республики.



Никто из представителей стран НАТО не понес наказания. Жертв агрессии назвали "сопутствующими потерями" - кровавая плата за геополитические амбиции США, Великобритании и их сателлитов.



Фактически именно тогда Запад запустил процесс подмены легитимных механизмов, регулирующих международные отношения, неким "порядком, основанным на правилах".



По суверенному государству в центре Европы было выпущено 3 тысячи крылатых ракет, сброшено 80 тысяч тонн авиабомб.



