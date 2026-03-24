16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
15:47 24.03.2026

Недавнее резкое падение цен на золото окончательно ввело этот металл в зону "медвежьего рынка". По мнению одного аналитика, недавнее падение цен является "привлекательной точкой входа для инвесторов". Однако некоторые опытные участники рынка по-прежнему придерживаются более амбициозных долгосрочных прогнозов.

Во вторник цена на золото продолжила падать: спотовые котировки снизились на 2%, но затем немного восстановились и торговались с понижением на 1,5%, достигнув 4335,97 доллара за унцию. Фьючерсы также потеряли около 2%, опустившись до 4317,80 доллара, а серебро также показало снижение.

В результате этих изменений золото, цена которого упала примерно на 21% с январского пика в 5594,82 доллара, прочно закрепилось в зоне "медвежьего" рынка.

Многие аналитики считают, что недавнее снижение отражает скорее краткосрочные колебания, чем фундаментальные изменения, влияющие на цену золота. Сохраняющиеся геополитические угрозы, высокий спрос со стороны центробанков и перспектива ослабления доллара США продолжают поддерживать долгосрочный рост цен на этот металл. Золото традиционно воспринимается инвесторами как защитный актив в периоды нестабильности.

Президент Yardeni Research Эд Ярдени заявил CNBC, что ожидает цену золота в 10 000 долларов к концу десятилетия. При этом он снизил свой прогноз на конец года с 6 000 до 5 000 долларов за унцию, что все равно примерно на 15% выше текущих котировок.

Очередное снижение цен произошло на фоне сокращения позиций инвесторов из-за укрепления доллара США и признаков ослабления геополитической напряженности. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на пять дней запланированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

Участники рынка полагают, что укрепление доллара США могло стимулировать фиксацию прибыли по золоту.

Несмотря на кратковременное ослабление рынка, аналитики рассматривают распродажу скорее как шанс для покупки, чем как смену тренда.

Джастин Лин, инвестиционный стратег Global X ETFs, отметил, что его базовый прогноз по цене золота к концу года остается на уровне 6000 долларов за унцию. По его мнению, недавнее снижение создает привлекательные условия для инвесторов.

Распродажа, по всей видимости, обусловлена краткосрочной чувствительностью к повышению процентных ставок, перебалансировкой портфелей на фоне слабости фондового рынка и самоуспокоенностью, связанной с продолжающимся конфликтом в Иране, отметил Лин в электронном письме.

Важно подчеркнуть, что его оптимистичный прогноз не связан с премиями за риски, связанные с войной, а скорее обусловлен более широким контекстом геополитической неопределенности, стабильным спросом со стороны центральных банков и устойчивым притоком средств от инвесторов в золотые ETF из Азии, добавил он.

Ожидается, что структурный спрос, особенно со стороны центральных банков развивающихся рынков, стремящихся к диверсификации резервов, обеспечит нижний предел цен. Лин указал на "высокую вероятность" того, что центральные банки увеличат объемы покупок после recent распродажи, что поможет стабилизировать рынок.

Банк Standard Chartered также сохраняет конструктивный настрой и приводит аналогичные долгосрочные факторы.

Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золота в долгосрочной перспективе, что обусловлено структурными факторами, включая высокий спрос со стороны центральных банков развивающихся рынков и диверсификацию инвестиций на фоне геополитических рисков, заявил старший инвестиционный стратег банка Раджат Бхаттачарья в электронном письме CNBC.

Банк прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев цена на золото восстановится и приблизится к отметке в 5375 долларов за унцию после завершения текущего этапа сокращения задолженности, при этом техническая поддержка будет наблюдаться в районе 4100 долларов.

Ключевым катализатором восстановления, по словам Бхаттачарьи, может стать ослабление доллара США, поскольку рынки ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки.

"Ослабление доллара США должно вновь поддержать цены на золото", - отметил Бхаттачарья.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774356420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства
- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире
- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения
- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев
- Кадровые перестановки
- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems
- В какой реальности оказался Казахстан после референдума
- О противодействии коррупции
