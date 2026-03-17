16:17 24.03.2026
"Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, в конце останется с растоптанной бумажкой.
Ибо высшее мастерство войны не в силе оружии, а в умении ее остановить - убеждает нас генеративный ИИ
Пока одни отключают доступ к интернет-платформам, другие – заполняют их сгенерированными ИИ фейками, Китая стрижет идеологические купоны, форсировав мощность пропаганды своих интернет госплатформ за счет активного использования генеративного ИИ.
Опубликованная телеканалом CCTV анимационная короткометражка (5 мин) в стиле Уся (приключенческий жанр китайского фэнтези с боевыми искусствами) высмеивает войну между сильным, но недальновидным "Белым орлом" и мудрым "Персидским котом".
И хотя про реальную войну США и Ирана там не слова, генеративный ИИ изобразил все так наглядно и ясно, что и глупым ежикам (а также медведям) должны быть понятны обе метафоры этой антигегемонистской притчи:
• США – это гегемон-хищник, который пытается силой контролировать ресурсы, торговые пути и денежный порядок, но в итоге сам запускает разрушительную спираль.
• Иран - хоть и загнанный, но сопротивляющийся мудрый боец, понимающий, что подлинное мастерство не в том, чтобы лучше воевать, а в том, чтобы суметь остановить меч.
Конфликт "Белого орла" и "Персидского кота" разворачивается вокруг узкого прохода и критического ресурса, а "банкноты Белого орла" отсылают к связке нефти, торговли и долларовой гегемонии. Ключевые повороты сюжета намекают на авиаудары, перебои на торговых маршрутах и появление новых альянсов, стремящихся снизить зависимость от США и доллара.
Прямая, почти лобовая мораль зафиксирована уже в официальном описании CCTV:
"Белый орел" ради господства над миром истощил казну, а "Персидский кот" ради кровной мести заплатил детской школой". Но в финале "Белый орел" остается лишь со смятой и растоптанной "банкнотой Белого орла".
Идеологический слой Уся-притчи еще важнее. Мораль сей короткометражки не банальная "война - это плохо", а гораздо более конкретная:
Войну порождает не абстрактное зло всех сторон, а стремление одной силы подчинить себе мир через валюту, ресурсы и силу; сопротивление такой силе морально оправдано, а ее порядок в конце концов должен рассыпаться.
И уже поверх этого надевается более благородная рамка: настоящая сила - в прекращении войны, а не в наращивании ударов.
Впрочем, посмотрите сами и убедитесь, - сделано с умом и сообразительностью.
Причем китайские источники пишут, что генеративный ИИ работал не только аниматором, но и автором идеи и сценаристом.