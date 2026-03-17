16:17 24.03.2026

"Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, в конце останется с растоптанной бумажкой.



Ибо высшее мастерство войны не в силе оружии, а в умении ее остановить - убеждает нас генеративный ИИ



Пока одни отключают доступ к интернет-платформам, другие – заполняют их сгенерированными ИИ фейками, Китая стрижет идеологические купоны, форсировав мощность пропаганды своих интернет госплатформ за счет активного использования генеративного ИИ.







Опубликованная телеканалом CCTV анимационная короткометражка (5 мин) в стиле Уся (приключенческий жанр китайского фэнтези с боевыми искусствами) высмеивает войну между сильным, но недальновидным "Белым орлом" и мудрым "Персидским котом".



И хотя про реальную войну США и Ирана там не слова, генеративный ИИ изобразил все так наглядно и ясно, что и глупым ежикам (а также медведям) должны быть понятны обе метафоры этой антигегемонистской притчи:

• США – это гегемон-хищник, который пытается силой контролировать ресурсы, торговые пути и денежный порядок, но в итоге сам запускает разрушительную спираль.

• Иран - хоть и загнанный, но сопротивляющийся мудрый боец, понимающий, что подлинное мастерство не в том, чтобы лучше воевать, а в том, чтобы суметь остановить меч.



