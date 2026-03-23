 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
21:29 24.03.2026

Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - и это катастрофа

Кирилл Стрельников
23.03.2026

Сразу после заискивающей инициативы Зеленского по помощи США и Израилю в борьбе с иранскими беспилотниками глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что это "превращает всю территорию Украины в законную и легальную цель для Ирана в соответствии с Уставом ООН".

И удар был нанесен - но не ракетами.

Хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Россией "проходят каждый день" и они "добились большого прогресса", это, мягко говоря, не совсем так, вернее, совсем не так.

Какие-то переговоры идут, но Россия не имеет к ним никакого отношения. В частности, на этих выходных состоялась встреча представителей Киева и Вашингтона. По информации от портала The Straits Times, главная задача Зеленского - "оживить переговоры". Как заявил "пересидент" Украины: "Очень важно для всех нас в мире, чтобы дипломатия продолжалась и чтобы мы пытались закончить эту войну".

Плачем, рыдаем, верим, но кровавый клоун опять лжет.

Как пишет издание Financial Times, "лидеры ЕС скептически относятся к тому, что мирные переговоры увенчаются успехом без дополнительного давления на Москву, и рассматривают этот процесс (имитация переговоров с американцами) как способ сохранить вовлеченность США в дела Украины".

И вот как раз с этим у всей этой шайки большие проблемы.

Нехарактерно трезво об этом написал ресурс ВВС: "текущий формат переговоров по Украине не способен остановить войну", потому что "стороны продолжают расходиться по ключевым пунктам".

Но главная причина остановки - Соединенные Штаты по факту вышли из переговоров. Почему?

Ровно по той же причине, по которой Трамп вышел из процесса подготовки к встрече с Си Цзиньпином. По информации от издания Politico, встреча лидеров не состоится до завершения конфликта: "В администрации Трампа решили не проводить параллельно крупные переговоры с Пекином на фоне военных действий, чтобы не идти на уступки в условиях кризиса".

Таким же образом потерявший лицо и козыри в иранской авантюре Трамп ни за что в мире не будет что-то всерьез обсуждать с Путиным, пока ему не покажется, что у него опять все козыри на руках.

Но, по всей видимости, ждать этого придется очень долго.

Трамп уже неоднократно заявлял, что Иран побежден, повержен и, как водится, разорван на мелкие кусочки, - но в реальности для американских и израильских стратегов все настолько плохо, что хороших вариантов у них не осталось совсем.

На днях глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила на слушаниях в конгрессе, что "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми". Другие информированные источники также подтверждают "устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки Соединенных Штатов против страны".

По данным западных военных аналитиков, США в конфликте с Ираном фактически подошли к пределу эффективности использования своих неядерных арсеналов, то есть было применено абсолютно все и в стократном количестве, но сокрушить систему обороны страны им не удалось. "Многократно уничтоженные" силы Ирана продолжают активно обороняться и наносить болезненный ущерб противнику. Мало того, вчера руководство Ирана объявило о "переходе к наступательным операциям", после чего в военных кругах Израиля и Соединенных Штатов зациркулировали тревожные сообщения, что "Иран сможет отвечать эффективными ракетными ударами еще шесть-восемь недель", но это неточно (то есть, скорее всего, дольше).

Именно поэтому Трамп сейчас ускоренно планирует в Иране наземную операцию, что гарантированно затянет конфликт на месяцы, если не на годы, и на фоне серьезнейших потенциальных проблем для американского лидера Украина переместится с десятого места на десятитысячное.

Для Киева и Европы это смерти подобно. Западные издания цитируют европейских дипломатов, которые признаются: "Ближний Восток кардинально переориентировал политическое внимание - для нас и Украины это катастрофа".

Из-за "побед" Трампа в Иране цены на газ в ЕС достигли самого высокого уровня за три года; за две недели счета за энергию в Европе выросли на семь миллиардов евро; ЕЦБ заявил, что кризис может повысить инфляцию до 6,3 процента и вызвать рецессию. Bloomberg пишет, что "ЕС ожидает длительный рост цен на энергоносители и перебои в поставках".

И это - только начало. Как пишет издание Axios, "экономические последствия войны с Ираном будут ощущаться значительно дольше самого конфликта": даже в случае быстрого перемирия или разблокировки Ормузского пролива "перебои в поставках могут сохраняться месяцами, а в отдельных случаях - годами".

Хотя еврочиновники для вида сильно расстроились, что Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро Украине, на самом деле они этому очень рады: деньги нужны самим. Но деньги съедает кризис, а американское оружие с конвейера идет на Ближний Восток. По признанию главы Rheinmetall Паппергера, "если конфликт продлится еще месяц, у США и их союзников не останется ракет для систем противовоздушной обороны" и "в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или близки к этому".

Западные аналитики утверждают, что кризис на Ближнем Востоке "открыл для России окно возможностей", потому что у нее появились серьезные дополнительные доходы от роста цен на энергоносители, а Европа и Киев садятся на голодный паек и жидкий чаек.

Нет никаких сомнений, что Москва этим воспользуется. Как говорил Трамп про внезапную атаку на Иран: "Кто сказал, что мы должны воевать честно?"

И кто сказал, что к окончанию иранского конфликта киевский режим останется?

Источник - РИА Новости
Источник - РИА Новости


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  