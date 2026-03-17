Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта

00:05 25.03.2026
ВС РФ нанесли удар с целью рассечения гарнизона Константиновки – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала ключевые события 24 марта в разрезе СВО. Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке. Проведены успешные полевые испытания наземного дрона "Сварог" с боевым модулем ПТРК "Корнет".
Разделение обороны
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии (8-я гв. ОА) ВС РФ добились значительного результата, перейдя к активным действиям в Константиновке. Штурмовые подразделения прорвали центральный сектор обороны украинского гарнизона и вышли в промышленный район. Передовые силы 8-й гв. ОА заняли территорию заброшенного кирпичного завода "Красный Октябрь", а также частично железнодорожную станцию с техническими постройками при Константиновском металлургическом заводе.
Русские войска застали гарнизон ВСУ врасплох. Противник ожидал атаку со стороны сельской агломерации к югу от города и прорыв 98-й гв. ВДД со стороны Новодмитровки. Однако эти предпосылки не подтвердились: прорыв начался на другом участке.
План командования ВС РФ заключается в том, чтобы занять район металлургического завода до закрепления там неприятеля и превращения его в главный узел обороны. Опыт боев за промышленные кварталы Красногоровки, Волчанска и Часова Яра показал, что возможности гарнизона напрямую зависят от наличия таких объектов. Капитальные постройки и подземные коммуникации позволяют вести оборону длительное время даже в условиях изоляции. Таким образом, русские войска стремятся занять промзону, опередив противника.
План предполагает не только овладение выгодным рубежом, удобным для обороны и дальнейшего наступления. Прорыв сил 8-й армии может привести к рассечению гарнизона ВСУ на 2 части. Следовательно, противник рискует утратить целостность оборонительной системы города, что может привести к быстрому снижению сопротивления.
Штурмовым подразделениям 8-й гв. ОА способствует то, что ВСУ не в состоянии маневрировать силами гарнизона и оперативно переориентироваться на оборону промышленного района. Угроза прорыва в Константиновку с северного и южного флангов сохраняется: ослабление обороны предместий может привести к серьезным последствиям. Таким образом, украинский гарнизон оказался в критической ситуации, для преодоления которой у него недостаточно ресурсов. Подкрепления могли быть переброшены из Дружковки, однако логистическая изоляция Константиновки снижает вероятность их прибытия.
Подвижной беспилотный ПТРК
Научно-производственный центр "Сварог" провел успешные испытания наземного робототехнического комплекса "Варан" с ПТРК "Корнет". Комплекс разработан НПО "Кулибин-клуб" в 2023 году как универсальная гусеничная беспилотная платформа. Оператор может дистанционно управлять им на расстоянии до 10 км. На платформу устанавливаются различные боевые модули: пулеметы, ручные и автоматические гранатометы, средства РЭБ, а также системы постановки минных заграждений. Универсальность комплекса высока – его возможности продолжают расширяться.
Отдельного внимания заслуживает версия "Сварога" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Учитывая номенклатуру ракет этого ПТРК, танки и бронетехника не являются единственными целями. Наличие ракет с термобарической и фугасной боевой частью позволяет использовать "Сварог" для поражения полевых укреплений и огневых позиций в застройке. Дальность стрельбы "Корнета" составляет в зависимости от типа ракеты порядка 8 км, что открывает широкие возможности для действий с площадей в серой зоне. При этом расчет ПТРК не подвергается риску, а сам наземный дрон может отойти или укрыться.
Вчера, 23 марта, главным событием дня стало формирование единого наступательного плацдарма ВС РФ в Глуховском районе Сумской области.