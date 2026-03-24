НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран

01:12 25.03.2026

Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран

Главная цель США – постоянный контроль за Ормузским проливом



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

24.03.2026



На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о подготовке мирных договоренностей с Ираном Пентагон продолжает наращивать военную группировку на Ближнем Востоке. Как сообщает The New York Times, помимо отправки туда морпехов и боевой авиации США готовят переброску в регион около 3000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии (ВДД). Арабские источники утверждают, что дополнительные силы Вооруженных сил США в составе 82-й и 101-й ВДД и сил спецназа на военно-транспортных самолетах уже перемещаются на аэродромы в Израиле и Иордании.



Западные СМИ пишут, что Иран согласился на переговоры с США, но официальных подтверждений этого нет. CBS News сообщают, что, "несмотря на разговоры о переговорах, планы по отправке тысяч морпехов и моряков США на Ближний Восток остаются в силе".



Есть также сообщения и о передислокации на иранский фронт живой силы. По данным СМИ, за сутки 35 американских тяжелых транспортных самолетов C-17A Globemaster III и 12 самолетов C-130J Hercules были направлены из США на авиабазу Овда в Израиле, авиабазу имени Короля Фейсала и Международный аэропорт имени Короля Хусейна (оба объекта – в Иордании). Эксперты не исключают, что с военных баз, расположенных в Соединенных Штатах, перебрасывались военнослужащие 3-й пехотной дивизии, а также группы специальных операций из состава 82-й и 101-й ВДД, солдаты и офицеры которых имеют опыт войны в Ираке и Афганистане.



Около полусотни военно-транспортных самолетов Армии США могут вместить более 5000 военнослужащих, а также вертолеты, боевые машины, танки и другие вооружения. "Эти самолеты в рамках секретной операции могли быть представлены как гражданские грузовые авиасуда. Поэтому их и не фиксируют как самолеты Пентагона в своих сводках информационные авиационные ресурсы", – объяснил "НГ" ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов.



Он указывает на сообщения CBS со ссылками на источники в Пентагоне о том, что планы США по отправке дополнительных американских войск на Ближний Восток не изменились. Контроль Ирана над Ормузским проливом является неприемлемым для США исходом, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу CNBC, отметив, что "нужны конкретные шаги США по изменению этой ситуации". И эти шаги Пентагон продолжает делать, несмотря на заявления о перемирии.



По сообщению СМИ, из США в район Персидского залива 20 марта на кораблях USS Boxer (LHD-4), USS Portland (LPD-27) и USS Comstock (LSD-45) вышла 11-я амфибийно-десантная группа (АДГ) морской пехоты. Ее прибытие прогнозируется через три недели. А направляемая из Японии в район Персидского залива 31-я АДГ с батальоном морской пехоты США (около 2200 военнослужащих) уже прибыла к острову Диего-Гарсия, расположенному в 3700 км от побережья Ирана. По данным СМИ, эта АДГ должна появиться на Ближнем Востоке 27 марта. То есть в тот день, который Дональд Трамп обозначил как крайний, выдвигая Ирану ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив. Но насколько близко 31-я АДГ сможет приблизиться к иранскому побережью – вопрос. Современные ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) способны уничтожать цели на дальность до 2 тыс. км.



Как пишет The New York Times со ссылкой на представителей Министерства обороны США, силы быстрого реагирования Пентагона могут быть развернуты в любой точке мира в течение 18 часов и использованы, например, для захвата острова Харк, главного нефтеэкспортного центра Ирана. Издание говорит также о возможности участия в операции по захвату иранских территорий военнослужащими подразделений 31-го АДГ морской пехоты и других подразделений.



"Участие десантников США в захвате островов и побережья Ирана в Персидском заливе в Тегеране вполне ожидаемы. Не исключено, что к этому подключатся специальные подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", – считает Владимир Попов. Но, по его мнению, пока не ясна роль сил АДГ, которые США стягивают на Ближний Восток. "Не ясно, каким образом американские морпехи попадут в район боевых действий в Персидском заливе. Возможно, военно-морские десантные силы США 31-й и 11-й АДГ попробуют перебросить на территорию Ирана на американских конвертопланах из отдаленных районов Аравийского моря. Насколько это будет эффективно – неизвестно. У КСИР есть возможности уничтожать низколетящие воздушные цели даже с помощью советских переносных зенитно-ракетных комплексов", – отмечает Попов.



Эксперт обращает внимание на то, что США и Израиль для нейтрализации сухопутных целей на территории Ирана по-прежнему готовятся использовать авиацию и продолжают накапливать ее в регионе. В феврале-марте 2026 года на Ближний Восток были передислоцированы дополнительные авиационные подразделения Пентагона. США уже разместили дополнительно на авиабазе Овда в Израиле эскадрилью из 12 истребителей F-16. Ранее туда прибыла эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Информационные ресурсы, отслеживающие перемещение самолетов, отмечают, что в ночь на 24 марта из США в Британию и далее на Ближний Восток отправились пять истребителей пятого поколения F-35C. Заметим, что американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке сейчас насчитывает около 250 боевых самолетов четвертого и пятого поколений.



