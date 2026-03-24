04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
01:12 25.03.2026

Главная цель США – постоянный контроль за Ормузским проливом

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24.03.2026

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о подготовке мирных договоренностей с Ираном Пентагон продолжает наращивать военную группировку на Ближнем Востоке. Как сообщает The New York Times, помимо отправки туда морпехов и боевой авиации США готовят переброску в регион около 3000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии (ВДД). Арабские источники утверждают, что дополнительные силы Вооруженных сил США в составе 82-й и 101-й ВДД и сил спецназа на военно-транспортных самолетах уже перемещаются на аэродромы в Израиле и Иордании.

Западные СМИ пишут, что Иран согласился на переговоры с США, но официальных подтверждений этого нет. CBS News сообщают, что, "несмотря на разговоры о переговорах, планы по отправке тысяч морпехов и моряков США на Ближний Восток остаются в силе".

Есть также сообщения и о передислокации на иранский фронт живой силы. По данным СМИ, за сутки 35 американских тяжелых транспортных самолетов C-17A Globemaster III и 12 самолетов C-130J Hercules были направлены из США на авиабазу Овда в Израиле, авиабазу имени Короля Фейсала и Международный аэропорт имени Короля Хусейна (оба объекта – в Иордании). Эксперты не исключают, что с военных баз, расположенных в Соединенных Штатах, перебрасывались военнослужащие 3-й пехотной дивизии, а также группы специальных операций из состава 82-й и 101-й ВДД, солдаты и офицеры которых имеют опыт войны в Ираке и Афганистане.

Около полусотни военно-транспортных самолетов Армии США могут вместить более 5000 военнослужащих, а также вертолеты, боевые машины, танки и другие вооружения. "Эти самолеты в рамках секретной операции могли быть представлены как гражданские грузовые авиасуда. Поэтому их и не фиксируют как самолеты Пентагона в своих сводках информационные авиационные ресурсы", – объяснил "НГ" ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов.

Он указывает на сообщения CBS со ссылками на источники в Пентагоне о том, что планы США по отправке дополнительных американских войск на Ближний Восток не изменились. Контроль Ирана над Ормузским проливом является неприемлемым для США исходом, заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу CNBC, отметив, что "нужны конкретные шаги США по изменению этой ситуации". И эти шаги Пентагон продолжает делать, несмотря на заявления о перемирии.

По сообщению СМИ, из США в район Персидского залива 20 марта на кораблях USS Boxer (LHD-4), USS Portland (LPD-27) и USS Comstock (LSD-45) вышла 11-я амфибийно-десантная группа (АДГ) морской пехоты. Ее прибытие прогнозируется через три недели. А направляемая из Японии в район Персидского залива 31-я АДГ с батальоном морской пехоты США (около 2200 военнослужащих) уже прибыла к острову Диего-Гарсия, расположенному в 3700 км от побережья Ирана. По данным СМИ, эта АДГ должна появиться на Ближнем Востоке 27 марта. То есть в тот день, который Дональд Трамп обозначил как крайний, выдвигая Ирану ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив. Но насколько близко 31-я АДГ сможет приблизиться к иранскому побережью – вопрос. Современные ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) способны уничтожать цели на дальность до 2 тыс. км.

Как пишет The New York Times со ссылкой на представителей Министерства обороны США, силы быстрого реагирования Пентагона могут быть развернуты в любой точке мира в течение 18 часов и использованы, например, для захвата острова Харк, главного нефтеэкспортного центра Ирана. Издание говорит также о возможности участия в операции по захвату иранских территорий военнослужащими подразделений 31-го АДГ морской пехоты и других подразделений.

"Участие десантников США в захвате островов и побережья Ирана в Персидском заливе в Тегеране вполне ожидаемы. Не исключено, что к этому подключатся специальные подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", – считает Владимир Попов. Но, по его мнению, пока не ясна роль сил АДГ, которые США стягивают на Ближний Восток. "Не ясно, каким образом американские морпехи попадут в район боевых действий в Персидском заливе. Возможно, военно-морские десантные силы США 31-й и 11-й АДГ попробуют перебросить на территорию Ирана на американских конвертопланах из отдаленных районов Аравийского моря. Насколько это будет эффективно – неизвестно. У КСИР есть возможности уничтожать низколетящие воздушные цели даже с помощью советских переносных зенитно-ракетных комплексов", – отмечает Попов.

Эксперт обращает внимание на то, что США и Израиль для нейтрализации сухопутных целей на территории Ирана по-прежнему готовятся использовать авиацию и продолжают накапливать ее в регионе. В феврале-марте 2026 года на Ближний Восток были передислоцированы дополнительные авиационные подразделения Пентагона. США уже разместили дополнительно на авиабазе Овда в Израиле эскадрилью из 12 истребителей F-16. Ранее туда прибыла эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Информационные ресурсы, отслеживающие перемещение самолетов, отмечают, что в ночь на 24 марта из США в Британию и далее на Ближний Восток отправились пять истребителей пятого поколения F-35C. Заметим, что американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке сейчас насчитывает около 250 боевых самолетов четвертого и пятого поколений.



За событиями на Ближнем Востоке следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.

"У Ирана на кону все тот же, что и с самого начала, вопрос национального существования, плюс, после стольких-то актов вероломства, строго нулевое доверие любым заверениям и гарантиям - только делам, и необратимым. У Трампа - все те же фатальные внутренние, и в первую очередь личные, последствия недостижения целей войны, имя которым политическая смерть, особенно с учетом потерь людьми и невосполнимой матчастью. У Израиля - все то же фанатичное стремление прекратить национальное существование Ирана, не считаясь ни с какой ценой. Политического, то есть компромиссного, решения на обозримое будущее эта задача трех тел не имеет - кто-то будет должен натурально пасть мордой в самую грязь, - пишет "Адекват". - А поскольку уже достаточно очевидно, что инерционный ход событий не обещает агрессорам ничего хорошего, логика этих самых событий настаивает, что ставки придется повышать. В том числе и потому, что бесконечного времени у Трампа нет по массе внутренних мотивов, и это еще очень мягко сказано.

Источник - Независимая газета
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обозначил задачи Палаты по реализации Указа Главы Государства
- Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире
- Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения
- "Поправки в новый Налоговый кодекс – это перестановка запятых" – депутат мажилиса Азат Перуашев
- Кадровые перестановки
- АО "Эйр Астана: заявление в связи с продажей доли BAE Systems
- В какой реальности оказался Казахстан после референдума
- О противодействии коррупции
