Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова

02:19 25.03.2026 Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом

25.03.2026 | Даниэла ИВАНОВА



В последние месяцы в Кыргызстане активно обсуждают так называемые языковые патрули. Это группы активистов, которые публично требуют от граждан и предпринимателей говорить на государственном языке. Иногда они срывают вывески на русском языке и снимают происходящее на видео. Такие действия вызывают споры не только о языковой политике, но и усиливают межнациональное напряжение. Российское посольство в Кыргызстане уже заявило, что подобные практики могут подрывать государственные устои и провоцировать конфликты между этносами.



Возникает вопрос, неужели энтузиасты, снующие по гостиницам, местам развлечений и магазинам, делают это исключительно бескорыстно или за это кто-то хорошо платит? Ведь подобные языковые патрули появляются не только в Кыргызстане, ранее они громко заявили о себе в Казахстане, а уж тем более на Украине.



Реакция дипломатов и правовой контекст



В марте посольство России в Бишкеке выступило с официальным заявлением. Дипломаты обратили внимание на публикации в СМИ и социальных сетях, где звучали провокационные высказывания в отношении русского языка. В заявлении подчеркивается, что такие действия и высказывания, а также "весеннее обострение активности" так называемых языковых патрулей дискредитируют Конституцию Кыргызстана, подрывают государственные основы и могут разжигать межнациональную рознь.



Посольство напомнило, что Конституция страны запрещает языковую дискриминацию. Кыргызстан – многонациональное государство, и русский язык официально признан наряду с кыргызским.



Также дипломаты отметили, что подобные акции противоречат курсу руководства страны, которое традиционно сохраняет уважительное отношение к русскому языку, а также духу партнерства между Кыргызстаном и Россией. Язык, по их обоснованному мнению, должен объединять людей, а не разделять их.



Кстати, обычно российское посольство по таким поводам хранит молчание. И именно сейчас их заявление было крайне необходимо.



Патрули и общественная реакция



С приходом весны активность языковых патрулей в Бишкеке заметно выросла. Одной из самых обсуждаемых фигур стал блогер Айтилек Орозбеков. Он самостоятельно проверял десятки заведений – кафе, магазины, торговые центры и требовал, чтобы с ним общались только на кыргызском языке. Все происходящее он записывал на видео.



По мнению психологов, подобные манипуляции носят подавляющий волю характер. Человеку в лицо суют камеру, обвиняют в незнании языка и выводят это все в прямой эфир. Сохранить самообладание и не наделать ошибок в таких случаях очень сложно.



Действия блогера вызвали широкий общественный резонанс. Недовольство выразили не только русскоязычные граждане, но и предприниматели. Многие считают, что подобные "проверки" нарушают принципы правового государства, ведь контроль должны осуществлять только уполномоченные органы, а не частные лица.



В начале марта произошел конфликт с экоотелем на южном берегу Иссык-Куля. Отель ориентировался на российских туристов и предоставлял услуги на русском языке. Это вызвало волну критики со стороны активистов, которые требовали использовать исключительно кыргызский язык и даже призывали к выселению владельцев.



Языковая политика и высшие учебные заведения



Продвижение кыргызского языка особенно заметно в сфере образования. В феврале 2025 года Кыргызский национальный университет имени Баласагына объявил о новой языковой политике. Теперь все документы ведутся на государственном языке, а при приеме на работу учитывается знание кыргызского. Кроме того, студентам и преподавателям предписано в определенные дни приходить в национальной одежде.



Эксперты считают, что такие меры могут создавать трудности для русскоязычных студентов и преподавателей. В результате доступ к образованию может ограничиваться для тех, кто не владеет кыргызским языком на высоком уровне.



При этом Кыргызско-Российский Славянский университет остается одним из немногих вузов, где обучение ведется на русском языке и где могут учиться представители разных этносов.



Бизнес и повседневная жизнь



Предприниматели также сталкиваются с давлением со стороны языковых патрулей. По закону информация должна предоставляться на государственном языке, но также допускается использование официального языка, в Кыргызстане это русский язык.



На практике бизнес ориентируется на клиентов. Многие продолжают использовать русский язык, потому что он удобен и понятен большинству посетителей.



Однако активисты пытаются навязывать свои правила: устраивают публичные разбирательства, требуют перехода на кыргызский язык и даже угрожают штрафами. Это создает напряжение и чувство незащищенности у предпринимателей и клиентов.



Социальное напряжение и межэтнические отношения



По мнению экспертов, такие действия не укрепляют национальную идентичность. Наоборот, они усиливают разделение в обществе. Люди начинают воспринимать друг друга не как сограждан, а как представителей разных языковых лагерей. Системный аналитик Бакыт Саипбаев считает, что принудительное внедрение языка может привести к конфликтам и расколу общества, как это уже происходило в других, в т. ч. постсоветских, странах. И с этим нельзя не согласиться.



Психологи советуют в таких ситуациях, прежде всего, сохранять спокойствие. Не стоит поддаваться на провокации: не нужно вступать в конфликт, отталкивать человека или пытаться отобрать камеру. Самая безопасная тактика – вести себя сдержанно: можно просто промолчать или спокойно сказать, что вы готовы выучить язык и уже занимаетесь его изучением. Провокатору важно вывести человека из себя, чтобы он начал делать ошибки. За это ему скорее всего неплохо платят.



Правовые аспекты и ответственность



С юридической точки зрения действия языковых патрулей вызывают вопросы. Вмешательство частных лиц в работу бизнеса может подпадать под статью 338.1 Уголовного кодекса Кыргызстана – "незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность". Даже если есть требования к языку вывесок и услуг, контролировать их соблюдение должны государственные органы, а не блогеры или активисты.



Задержание Айтилека Орозбекова 6 мая прошлого года по подозрению в разжигании межнациональной розни показывает, что государство готово реагировать на подобные случаи и привлекать к ответственности. Но не строит забывать и о почитателях его "таланта", тех, кто активно поддерживает таких бескорыстных "героев". На них чаще всего и рассчитан процесс. Те, кто платят, кто стоят за такими языковыми патрулями – хотят посеять рознь и ненависть, их основная задача рассорить по любому признаку, и самый легкий из них – национальный и религиозный. Разделяй и властвуй!



К слову, покровительство Орозбеков ощущает сполна, иначе он не стал бы вновь и вновь возвращаться к практике организации языковых патрулей. Ведь именно за это он уже задерживался органами правопорядка год назад. А до этого, в ноябре 2024 г., оказался в СИЗО по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти. Но, как видим, урок не пошел впрок. Правонарушитель со стажем вновь взялся за свое.



Национальная идентичность и культурная самобытность



Сохранение национального языка – важная задача для любого государства. Но возникает главный вопрос: как делать это правильно?



Если продвижение языка сопровождается давлением и конфликтами, оно теряет смысл и начинает работать против общества. Язык должен помогать людям общаться, учиться, вести бизнес и строить отношения. Когда же язык превращается в инструмент давления, это разрушает доверие между людьми и усиливает напряжение.



Ситуация вокруг Орозбекова показывает, насколько тонкая грань между патриотизмом и самоуправством. Защищать культуру и язык нужно законными способами, а не через давление со стороны отдельных активистов. История языковых патрулей напоминает: любые меры по сохранению культуры должны опираться на закон, уважение и диалог. Без этого даже хорошие намерения могут привести к обратному результату.



Вывод очевиден: необходимо усилить и четко прописать законы о применении государственного и официального языков, чтобы избежать разночтений. Продвигать кыргызский язык через образование, культуру и социальные программы, а не через давление.



Самое главное – сохранять баланс двуязычия в сфере услуг и бизнеса, учитывая реальные потребности населения. Работать с молодежью, чтобы интерес к языку формировался естественно. А также поддерживать диалог между этносами и культурами, чтобы язык оставался средством объединения.



Ведь языковая политика – это не только про законы, но и про уважение, культуру и здравый смысл. Кыргызстан находится на пересечении традиций и современности, и от того, как будет решен этот вопрос, зависит общественное согласие и стабильность в будущем. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774394340





