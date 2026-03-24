ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?

03:16 25.03.2026

24.03.2026



Действия администрации Дональда Трампа в отношении иранского конфликта вызывают растущее недоумение у экспертов и критиков из-за отсутствия единой долгосрочной стратегии. Об этом проинформировало 21 марта старейшее американское агентство Associated Press (AP). Журналисты агентства указали на три ключевых противоречия в политике Белого дома за последние 24 часа.



Первое. Президент Трамп заявил в соцсетях о "близости к достижению целей" и возможном свертывании военных усилий. В то же время Пентагон объявил об отправке в регион еще трех кораблей и 2500 морских пехотинцев, а также запросил у Конгресса дополнительные 200 млрд долл. на финансирование войны.



Второе. Несмотря на риторику о "голове змеи мирового терроризма", США впервые за десятилетия сняли санкции с части иранской нефти, находящейся в море. AP расценивает это как попытку Вашингтона спасти мировые рынки от рекордных цен на топливо, что фактически дает Тегерану финансовую передышку.



Третье. Трамп предложил другим странам взять на себя охрану ключевого нефтяного маршрута, заявив, что США не должны этим заниматься. Однако эксперты, опрошенные AP, подчеркивают, что без американского присутствия стабилизировать пролив, парализованный атаками, невозможно.



Блогер Трамп, по совместительству президент США использует социальные платформы как основной инструмент политического влияния, его твиты любого содержания и объема в Truth Social – приравнивается к официальному заявлению президента США и моментально появляются на новостных лентах мировых агентств. И надо признать, что трамповская тактика имеет влияние на ландшафт международного политического процесса. При этом хозяин Америки активно монетизирует свою популярность в социальных сетях.



Основатель собственной политической идеологии и движения "трампизма" поставил на конвейер топорную внешнюю политику, которая приравнивается идеологеме "America first"/Америка превыше всего.



Верить или не верить?



"Сделка с Ираном – вопрос дней", написал вчера Трамп. Его посыл о переговорах Ирана с Вашингтоном в Тегеране назвали "фейком".



Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в понедельник заявил об отсутствии каких-либо переговоров с США. Глава законодательной власти Ирана опроверг появившуюся ранее информацию о дипломатических контактах между сторонами.



По словам Галибафа, никаких переговоров с Соединенными Штатами не проводилось. Эти фейковые отчеты призваны манипулировать рынками и помочь США и Израилю выбраться из трясины, в которой они оказались". Иранский народ требует полного наказания агрессоров, - подчеркнул политик.



Между тем Трамп в понедельник заявил, что Уиткофф и Кушнер ведут переговоры с Тегераном. "У нас были очень серьезные переговоры. И господин Уиткофф, и господин Кушнер провели их", – рассказал Дональд Трамп журналистам.



СМИ сообщали, что "Трамп надеется на заключение сделки в течение пяти дней, или даже быстрее". По словам Трампа, Иран "очень хочет заключить сделку". "Посмотрим, как все пойдет, и, если все пройдет хорошо, мы в итоге разрешим этот вопрос", – добавил он.



В прессе отмечается, что США добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана. Однако Иран традиционно занимает жесткую позицию по этому вопросу, рассматривая наличие запасов обогащенного урана как свой главный рычаг давления в переговорах. Иранские власти подчеркивают, что обогащение урана - это их законное право в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для нужд медицины и энергетики.



Трамп допустил, что в Иране может появиться лидер, подобный тому, что пришел к власти в Венесуэле. Странно, видимо, блогер Трамп запамятовал, что в Венесуэле власть перешла вице-президенту Делси Родригес в соответствии с Конституцией страны. Со стороны никто там "не пришел к власти".



Администрация Трампа внешнюю политику и дипломатию заменила на иранофобию. Язык ультиматума Трампа в адрес одного из древнейших государств мира – Исламской Республики Иран только обострили существующие противоречия и не привели к намеченным результатам: Иран продолжал развивать свои ядерные программы, игнорируя требования Трампа.



Многим аналитикам и наблюдателям стало очевидно, что результативный подход к конфликту между США и Ираном требует внимания к нюансам культурной идентичности и истории Исламской республики.



В понимании персов превосходство обретается не в силе удара, а в глубине взгляда и незыблемости духа. Сэр Трамп не в курсе, что с персами неприемлем язык ультиматума.



Соб. корр. ФСК