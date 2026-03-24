04:24  Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
03:16  ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
02:19  Языковые патрули в Кыргызстане: между культурной самобытностью и правовым хаосом, - Даниэла Иванова
01:12  НГ: Трампу нужен мир для внезапного вторжения в Иран
00:05  Русские войска приступили к рассечению обороны ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 24 марта
Вторник, 24.03.2026
21:29  Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, - Кирилл Стрельников
16:17  "Персидский кот" победит "Белого орла". Империя, возжелавшая владеть всем через меч и деньги, останется с растоптанной бумажкой
15:47  Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов
14:02  24 марта 1999 года НАТО начала вооруженную агрессию против Югославии
06:05  Ближневосточная эскалация может поставить крест на сионистском проекте, - Владимир Павленко
05:35  Синьхуа: Подноготная кризиса предельно ясна - США и Израиль нанесли удар по Ирану без санкции совбеза ООН
03:20  Как война на Ближнем Востоке ударила по трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
01:51  Война Америки с Ираном может разрушить НАТО изнутри, - Мурад Садыгзаде
00:05  Основные события по теме СВО – итоговая сводка Readovka за 23 марта
Понедельник, 23.03.2026
16:03  Взгляд: Иран переживает нашествие варваров
13:42  НГ: Каспийские нефтяные поля становятся прифронтовыми
05:08  HuffPost: Мы не хотим умирать за Израиль
00:44  Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ (видео)
00:05  ВСУ готовят контрудар на Запорожье, но ВС РФ их опережают – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.03.2026
12:36  США - главный международный рэкетир и государственный террорист, - Андрей Руденко
02:54  Рейтер: Спустя три недели война с Ираном выходит из-под контроля Трампа и обостряется
01:50  В Кыргызстане задумались о методах противодействия иноагентному Клооповнику, - Рустам Масалиев
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 марта, вечер
Суббота, 21.03.2026
20:00  Как Навруз в Центральной Азии приобрел современные черты
13:48  Удар на 4000 км: Иран впервые атаковал американскую стратегическую базу Диего-Гарсия
12:00  Россия и Крым: более 1000 лет общей истории - ключевые вехи
11:09  Джо Кент как олицетворение американского протеста против войны с Ираном, - П.В.Густерин
03:33  Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было, - Дмитрий Косырев
02:55  Удар по "Гермесам": в Европе атакован завод по производству израильских дронов
01:32  МИД Омана: Друзья Америки обязаны помочь ей выйти из незаконной войны
00:05  Началась эвакуация из оккупированного Киевом Славянска (карта)
Пятница, 20.03.2026
22:15  Евросоюз оценил соблюдение Казахстаном незаконных антироссийских санкций
16:02  GN: Иран расколол Запад и быстро поставил ему шах и мат
12:01  Президенты ЦентрАзии сильно недовольны господством "лириков" над "физиками": мы должны менять менталитет наций
11:41  Саудовская Аравия: нефть может взлететь до $180, если шок на энергорынке затянется
11:29  НГ: В Киргизии набирает обороты скандал из-за миллиардной кражи
01:22  Узбекистан начал подготовку к запуску первого искусственного спутника и отправке космонавтов
00:05  ВС РФ загнали гарнизон ВСУ в городе Белицкое в окружение – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Четверг, 19.03.2026
21:04  КНБ Казахстана пресек коррупцию в спецЦОНах. Комментарий Госкорпорации "Правительство для граждан"
17:32  Иран требует от арабских стран, предоставивших свою территорию для атак США, компенсации за нанесенный ущерб
13:32  Россия создаст "мобильные огневые группы" для защиты танкеров от нападений "третьесортных морских держав"
13:01  КС Казахстана: право на тайну банковских вкладов распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса
12:53  Встреча Лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова c Председателем Китая Си Цзиньпином
12:49  Кадровые назначения в Кыргызстане 18 марта 2026
12:47  Таджикистан направил братскому народу Ирана 3,6 тыс.тонн гумпомощи, в том числе 45 тонн медикаментов
12:23  10 самых важных дат истории Бишкека, - П.В.Густерин
11:23  Страсть к халяве: в чем истоки разрушительного поведения казахстанцев?
02:08  Посольство РФ в Британии: Об эффектах санкционной политики стран Запада
01:13  Ташиев чтит законы боевого братства, - Богдан Фурсов
00:05  ВС РФ начали штурм обороны ВСУ к северо-западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 18 марта
Среда, 18.03.2026
21:45  Алмаз Бакетаев избран председателем Нацбанка Кыргызстана, Руслан Суйналиев назначен министром финансов
17:30  Война на Ближнем Востоке и ее последствия для постсоветского пространства, - Азиз Абдраимов
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
ФСК: Бессознательная модель поведения блогера Трампа. Что показывает мониторинг?
03:16 25.03.2026

Бессознательная модель поведения блогера Трампа
Что показывает мониторинг?

24.03.2026

Действия администрации Дональда Трампа в отношении иранского конфликта вызывают растущее недоумение у экспертов и критиков из-за отсутствия единой долгосрочной стратегии. Об этом проинформировало 21 марта старейшее американское агентство Associated Press (AP). Журналисты агентства указали на три ключевых противоречия в политике Белого дома за последние 24 часа.

Первое. Президент Трамп заявил в соцсетях о "близости к достижению целей" и возможном свертывании военных усилий. В то же время Пентагон объявил об отправке в регион еще трех кораблей и 2500 морских пехотинцев, а также запросил у Конгресса дополнительные 200 млрд долл. на финансирование войны.

Второе. Несмотря на риторику о "голове змеи мирового терроризма", США впервые за десятилетия сняли санкции с части иранской нефти, находящейся в море. AP расценивает это как попытку Вашингтона спасти мировые рынки от рекордных цен на топливо, что фактически дает Тегерану финансовую передышку.

Третье. Трамп предложил другим странам взять на себя охрану ключевого нефтяного маршрута, заявив, что США не должны этим заниматься. Однако эксперты, опрошенные AP, подчеркивают, что без американского присутствия стабилизировать пролив, парализованный атаками, невозможно.

Блогер Трамп, по совместительству президент США использует социальные платформы как основной инструмент политического влияния, его твиты любого содержания и объема в Truth Social – приравнивается к официальному заявлению президента США и моментально появляются на новостных лентах мировых агентств. И надо признать, что трамповская тактика имеет влияние на ландшафт международного политического процесса. При этом хозяин Америки активно монетизирует свою популярность в социальных сетях.

Основатель собственной политической идеологии и движения "трампизма" поставил на конвейер топорную внешнюю политику, которая приравнивается идеологеме "America first"/Америка превыше всего.

Верить или не верить?

"Сделка с Ираном – вопрос дней", написал вчера Трамп. Его посыл о переговорах Ирана с Вашингтоном в Тегеране назвали "фейком".

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в понедельник заявил об отсутствии каких-либо переговоров с США. Глава законодательной власти Ирана опроверг появившуюся ранее информацию о дипломатических контактах между сторонами.

По словам Галибафа, никаких переговоров с Соединенными Штатами не проводилось. Эти фейковые отчеты призваны манипулировать рынками и помочь США и Израилю выбраться из трясины, в которой они оказались". Иранский народ требует полного наказания агрессоров, - подчеркнул политик.

Между тем Трамп в понедельник заявил, что Уиткофф и Кушнер ведут переговоры с Тегераном. "У нас были очень серьезные переговоры. И господин Уиткофф, и господин Кушнер провели их", – рассказал Дональд Трамп журналистам.

СМИ сообщали, что "Трамп надеется на заключение сделки в течение пяти дней, или даже быстрее". По словам Трампа, Иран "очень хочет заключить сделку". "Посмотрим, как все пойдет, и, если все пройдет хорошо, мы в итоге разрешим этот вопрос", – добавил он.

В прессе отмечается, что США добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана. Однако Иран традиционно занимает жесткую позицию по этому вопросу, рассматривая наличие запасов обогащенного урана как свой главный рычаг давления в переговорах. Иранские власти подчеркивают, что обогащение урана - это их законное право в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для нужд медицины и энергетики.

Трамп допустил, что в Иране может появиться лидер, подобный тому, что пришел к власти в Венесуэле. Странно, видимо, блогер Трамп запамятовал, что в Венесуэле власть перешла вице-президенту Делси Родригес в соответствии с Конституцией страны. Со стороны никто там "не пришел к власти".

Администрация Трампа внешнюю политику и дипломатию заменила на иранофобию. Язык ультиматума Трампа в адрес одного из древнейших государств мира – Исламской Республики Иран только обострили существующие противоречия и не привели к намеченным результатам: Иран продолжал развивать свои ядерные программы, игнорируя требования Трампа.

Многим аналитикам и наблюдателям стало очевидно, что результативный подход к конфликту между США и Ираном требует внимания к нюансам культурной идентичности и истории Исламской республики.

В понимании персов превосходство обретается не в силе удара, а в глубине взгляда и незыблемости духа. Сэр Трамп не в курсе, что с персами неприемлем язык ультиматума.

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774397760


