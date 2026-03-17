 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.03.2026
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Росатом и Узатом подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной и смежных областях
04:24 25.03.2026

Лидеры Узбекистана и РФ обсудили проекты в атомной энергетике, производстве и транспорте
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиеева, в ходе которого стороны условились продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны предметно обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.

"В частности, с удовлетворением отмечено, что сегодня состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна, а 16 марта - запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, оборудование для которой поставлено ведущими российскими машиностроительными предприятиями", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

Условлено продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Также Владимир Путин тепло поздравил президента Шавката Мирзиеева и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.

***

Одновременно с подписанием начались бетонные работы на площадке строительства АЭС в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Ташкенте состоялось подписание дорожной карты по сотрудничеству в атомной и смежных областях между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по атомной энергии при Кабмине Узбекистана ("Узатом"), а также дополнительного соглашения к контракту на строительство АЭС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Подписи под документами поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.

Дорожная карта охватывает все основные направления взаимодействия по проекту сооружения АЭС, в том числе подготовку кадров, информирование населения о современных ядерных технологиях и создание будущего "атомного" города при станции.

"Подписание дорожной карты показывает, что партнерство между Россией и Узбекистаном в атомной области носит комплексный характер, а атомная отрасль дает импульс развитию всех сфер жизни", - отмечено в сообщении.

Подписанное вместе с дорожной картой дополнительное соглашение к контракту предусматривает новую, интегрированную конфигурацию АЭС. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.

"Когда атомная электростанция заработает на полную мощность, она будет вырабатывать порядка 17,2 млрд кВт⋅ч в год, обеспечивая до 14 % от общего энергопотребления Узбекистана. Реализация проекта станет важным этапом углубления стратегического сотрудничества двух стран", - добавили в пресс-службе.

Одновременно с этим на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н.

Старт работам дали вице-президент - директор проекта по сооружению АЭС в Республике Узбекистан АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Павел Безруков и глава Дирекции по строительству АЭС в Республике Узбекистан Абдижамил Калмуратов.

Работы по устройству бетонной подготовки под здание реактора планируется завершить в апреле 2026 года. Всего будет залито порядка 900 кубометров смеси.

По итогам этого этапа будет выровнено основание под фундамент здания реактора, обеспечена гидроизоляция и заземление. Следующим ключевым событием на стройплощадке станет "первый" бетон фундаментной плиты здания реактора.

"Подписание дорожной карты и контракта на строительство уникальной интегрированной АЭС, а также начавшиеся следом бетонные работы на площадке знаменуют выход Узбекистана в авангард мировой атомной энергетики. Страна запускает уникальный проект, который на протяжении десятилетий будет способствовать социально-экономическому росту и укреплению технологического суверенитета. Для Росатома строительство АЭС в Узбекистане - очередное доказательство лидерских позиций, возможности реализовывать проекты, которые никто в мире больше сделать не может", - подчеркнул Алексей Лихачев.

По словам главы Росатома, санкционное давление не помешает строительству АЭС в Узбекистане.

"С точки зрения устойчивости проекта и с точки зрения устойчивости его к внешним воздействиям, к тому же санкционному давлению, чем больше местных компаний будет вовлечено в эту работу, тем эта устойчивость будет выше", - отметил Лихачев.

Кроме того, Узатом получил Разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков АЭС с реакторными установками РИТМ-200Н.

Документ директору агентства "Узатом" Азиму Ахмедхаджаеву вручил заместитель председателя Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров Республики Узбекистан Сардорбек Якубеков.

Стоит отметить, что подобное разрешение в Центральной Азии выдается впервые.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774401840


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  