Интервью Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"

10:31 25.03.2026 Интервью Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова китайскому телеканалу "CGTN"

20.03.2026



Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг в ходе своего дружественного визита в Китайскую Народную Республику, в беседе перед интервью с ведущим китайского телеканала "CGTN" Хэ Яньке, обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективных направлениях сотрудничества между двумя странами.



Сегодня глобально значимые инициативы, продвигаемые независимым нейтральным Туркменистаном, признаются Сообществом Наций. Так, авторитет нашей страны на международной арене неуклонно повышается, что привлекает внимание крупнейших мировых СМИ.



Как отмечалось, культурно-гуманитарные связи между Туркменистаном и КНР составляют основу международного сотрудничества двух стран. В этой связи журналист подчеркнул, что проявляет глубокий интерес к жизненному пути, творчеству и книгам Героя-Аркадага.



Затем ведущий "CGTN" Хэ Яньке попросил Героя-Аркадага сделать памятную запись в Книге почетных гостей телеканала.



Оставив памятную запись в Книге всемирно известного телеканала "CGTN", Герой-Аркадаг выразил уверенность, что отношения, установленные между двумя странами, будут и впредь всесторонне развиваться.



Затем состоялось интервью Героя-Аркадага ведущему китайского телеканала "CGTN".



– Уважаемый Национальный Лидер, благодарим Вас за уделенное время для интервью. Наш первый вопрос: как бы Вы охарактеризовали отношения между Туркменистаном и Китаем и в целом между туркменским и китайским народами? Как развивается это взаимодействие?



– Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы поблагодарить руководство телеканала "CGTN" за инициативу организации этого интервью. Ответы на вопросы престижного телеканала с многомиллионной аудиторией как в самом Китае, так и за его пределами будут способствовать укреп­лению отношений между двумя странами.



Это позволит лучше узнать современный Туркменистан, понять особенности его внутренней и внешней политики, наши государственные программы и приоритеты.



А теперь перейдем к вашему вопросу.



Для объективного представления отношений между Туркменистаном и Китаем, нашими народами, необходимо знать и понимать их историю.



Эти отношения никогда не разрывались: на протяжении веков формировалось уникальное географическое, политическое, экономическое и культурное пространство.



Здесь туркмены и китайцы жили в согласии и взаимодействовали. Они накопили опыт и сформировали свои обычаи и традиции, делились своими знаниями, умениями, духовными и материальными ценностями, что повысило уровень и обогатило содержание современных отношений между двумя странами и народами.



Поэтому вполне закономерны традиции дружбы, добрососедства и взаимного доверия между Туркменистаном и Китаем. И мы этим гордимся. В настоящее время наше взаимодействие, прошедшее испытание временем, основывается на совместном опыте – объективности и открытости.



В данном контексте считаю уместным упомянуть уникальный документ – "Клятвенный договор", который был подписан в 49 году до нашей эры между предками туркмен и народом Китая.



Само название "Клятвенный договор" указывает на то, что отношения между двумя народами основаны на нерушимых и священных принципах.



В настоящее время руководители Туркменистана и Китайской Народной Республики возрождают дух и традиции этого сотрудничества, опираясь на богатейшие исторические корни.



В обеих странах рассматривают историю межгосударственных отношений, насчитывающую тысячелетия, начиная с эпохи Великого Шелкового пути. В этом заключается наша главная ценность, основа нашей дружбы и взаи­мовыгодного, равноправного сотрудничества.



– Как и в каких направлениях развивается туркмено-китайское партнерство?



– Начнем с политико-дипломатического взаимодействия.



Китай одним из первых признал независимость Туркменистана. Он стал первым государством в мире, который установил дип­ломатические отношения с нашей страной 6 января 1992 года.



3 сентября 2013 года была подписана Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем.



Подписанием в январе 2023 года "Совместного заявления Туркменистана и Китайской Народной Республики" наши страны подтвердили приверженность развитию всесторонних стратегических отношений. Эти документы свидетельствуют о том, что туркмено-китайское партнерство вышло на высокий уровень межгосударственного сотрудничества.



Оба государства эффективно взаимодействуют на внешнеполитическом направлении. Сформированы подходы двусторонних дипломатических отношений и консультаций. В рамках крупных международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций, налажена практика обоюдной поддержки, что демонстрирует взаимопонимание и применение эффективных методов взаимодействия по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня.



Высоко ценю неизменную поддержку Китаем нейтралитета Туркменистана, наших международных инициатив и благодарю за это.



В свою очередь, Туркменистан всегда четко формулирует свою позицию по важным для наших китайских друзей вопросам, в том числе касающимся территориальной целостности и неделимости Китайской Народной Республики.



Мы твердо поддерживаем политику "одного Китая" и подтверждаем, что Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным Правительством, представляющим весь Китай.



Хочу также отметить эффективный характер сотрудничества с Китаем в многостороннем формате.



Туркменистан с уважением относится к деятельности Китайской Народной Республики в качестве одного из основателей Шанхайской организации сотрудничества.



Наша страна в качестве почетного гостя принимает участие в Саммитах Шанхайской организации сотрудничества. Также наращивается партнерство в формате "Центральная Азия–Китай", созданном по инициативе наших стран.



На протяжении многих лет Китай является самым крупным торгово-экономическим партнером Туркменистана. С 2007 года по сегодняшний день товарооборот между нашими странами вырос в двадцать раз.



Следует отметить стабильный характер товарооборота, который ежегодно достигает 9–10 миллиардов американских долларов.



Наше взаимодействие охватывает такие ключевые направления, как энергетика, транспорт, связь, высокие технологии, текстильный и агропромышленный комплексы и ряд других.



Накоплен уникальный опыт обоюдо­выгодного партнерства в нефтегазовой отрасли. Имеются также перспективные разработки в области возобновляемой энергетики с учетом опыта и возможностей Китайской Народной Республики.



В сотрудничестве с Китаем высокими темпами развивается наш транспортный сектор. Приведу конкретные примеры: 90 процентов вагонов и локомотивов, эксплуатируемых на железных дорогах Туркменистана, произведены в Китае.



Помимо закупок китайских вагонов и тепловозов, осуществляется партнерство в области развития транспортно-транзитных коридоров в направлении Восток–Запад.



В 2014 году сдана в эксплуатацию железнодорожная магистраль протяженностью свыше 750 километров, проходящая через территории соседних стран и объединяющая Китай с Туркменистаном.



В последние годы значительно возросли закупки китайских автомобилей, в основном автобусов.



Уверен, в наших странах имеются все условия для объединения возможностей в целях развития торговых коммуникаций в Каспийском море, с выходом к терминалам в Персидском заливе и Индийском океане.



Хотел бы отметить, что все это соответствует инициативе Китая "Один пояс, один путь" и стратегии Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути".



В условиях современности наличие объективных взаимных интересов позволяет Туркменистану и Китаю успешно развивать сотрудничество в контексте реализации крупных транспортных и логистических проектов.



Это призвано придать мощный импульс экономическому развитию Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океанов на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса. Вместе с тем это будет способствовать решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.



В агропромышленном комплексе турк­менские и китайские специалисты работают с отдельными сортами сельскохозяйственных культур, которые издавна выращиваются в Туркменистане.



Мы также готовы к тесной кооперации в области градостроительства и созданию современных систем "умных" городов. Китай признан мировым лидером в этой области.



В повестке дня сотрудничества – также высокие технологии, телекоммуникации и космонавтика.



– В числе ключевых направлений партнерства Вы назвали энергетический сектор. Как ведется работа в этой области?



– Топливно-энергетическая отрасль – стратегический вектор туркмено-китайского взаимодействия. И это понятно: наши государства располагают огромным потенциалом в данной сфере.



Как известно, в апреле 2006 года между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики было подписано Генеральное соглашение о реализации проекта газопровода Туркменистан – Китай и поставках туркменского природного газа в Китайскую Народную Республику.



Газопровод был сдан в эксплуатацию 14 декабря 2009 года. Начиная с этого дня Туркменистан в соответствии с Соглашением ежегодно направляет в Китай около 40 миллиардов кубометров газа.



По состоянию на 1 марта 2026 года по газопроводу Туркменистан – Китай осуществлены поставки в Китай около 460 миллиардов кубометров природного газа. В настоящее время мы совместно работаем над увеличением объемов экспорта газа до 65 миллиардов кубометров в год.



Подобная газовая стратегия отвечает долгосрочным интересам Туркменистана и Китая, соответствует тенденциям глобального экономического развития. При этом возрастает роль поставок энергоносителей. Это также демонстрирует развитие подлинных отношений сотрудничества, основанных на равенстве, возможностях и перспективах на будущее.



В конечном итоге этот трубопровод является реальным, практическим примером учета интересов всех участников энергетических проектов – производителей, транзитеров и потребителей. Здесь уместно сделать акцент на близости позиций Туркменистана и Китайской Народной Республики по вопросам, касающимся надежных и безопасных поставок энергоресурсов на мировые рынки.



Хотел бы отметить одно важное событие: китайская компания CNPC стала победителем международного тендера на освоение одного из крупнейших в мире газовых месторождений "Galkynyº", расположенного на юго-востоке Туркменистана. Данный проект призван обеспечить дополнительные поставки 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.



Таким образом, мощная инфраструктурная сеть экспорта туркменских энергоресурсов в Китай совместно и последовательно развивается для обеспечения долгосрочных бесперебойных поставок. Особо хотелось бы отметить добросовестную работу наших китайских партнеров, которые на протяжении многих лет принимают участие в разработке газовых месторождений Туркменистана.



Китайские специалисты продолжат работу и будут расширять свою деятельность в нашей стране, что соответствует коренным интересам двух стран и целям энергетической стабильности и безопасности на Азиатском континенте.



– Как в целом Вы оцениваете перспективы и задачи туркмено-китайского межгосударственного сотрудничества?



– Его будущее очевидно, поскольку наши отношения развиваются последовательно и рассчитаны на десятилетия вперед. Стороны понимают необходимость использования имеющегося огромного потенциала на благо наших народов и государств.



Исходя из этого, создаются соответствующие механизмы. Одним из них является образованный в 2008 году Туркмено-китайский комитет по сотрудничеству.



Его главная цель – обеспечение сотрудничества двух стран в таких ключевых направлениях, как безопасность, торговля, энергетика, наука и техника, культурно-гуманитарные связи.



В сфере безопасности это предполагает совместную борьбу с тремя угрозами – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также с различными формами трансграничной преступности. В соответствии с подписанными двусторонними документами в настоящее время наши уполномоченные органы работают над обеспечением кибер- и биологической безопасности.



Туркменистан и Китайская Народная Республика являются деятельными и активными участниками в региональных делах.



В 2021 году по инициативе Туркменистана и при поддержке Китая был создан новый формат сотрудничества – встречи министров иностранных дел Афганистана и соседних стран. Туркменистан и Китай совместно вносят значительный вклад в его деятельность.



Цель данного формата заключается в достижении прочного мира, согласия в Афганистане и восстановлении этой страны – неотъемлемых элементов обеспечения и укрепления безопасности, экономического развития в Азии. Наряду с этим мы совместно работаем на ряде других многосторонних направлений в сфере безопасности.



Мы также должны реализовать меры, обозначенные главами наших государств, по наращиванию объемов торговли и ее диверсификации, повышению роли частного сектора в экономическом сотрудничестве.



Исключительную важность имеет и научно-технологическая кооперация. Туркменская и китайская стороны постоянно работают над решением этих задач.



– Какое место в стратегическом парт­нерстве Туркменистана и Китайской Народной Республики отводится культурно-гуманитарным связям?



– Эти отношения занимают очень важную и определяющую роль, поскольку государственный строй, суверенитет и национальная идентичность Туркменистана и Китая базируются на глубоких исторических, духовных и культурных корнях. Выстраивая в современную эпоху межгосударственное сотрудничество, мы опираемся на наши связи, учитываем их и вдохновляемся ими.



Это важное преимущество, которое позволяет Туркменистану и Китаю ставить друг перед другом общие, четкие цели и находить пути их достижения.



Вполне закономерно особое значение, придаваемое культурному, научно-образовательному взаимодействию, и оказание государственной поддержки в этом деле, что находит отражение в проведении в различных форматах взаимных Дней и Годов культуры, организации визитов и выступлений мастеров искусств, фестивалей и конференций. В настоящее время ведутся переговоры об открытии центров культуры Туркменистана в Китае и Китая – в Туркменистане.



Особо хочу отметить сотрудничество в области образования. В настоящее время более 10 тысяч граждан Туркменистана обучаются в образовательных учреждениях Китая.



В 9 высших учебных заведениях и 10 средних школах Туркменистана изучается китайский язык.



Со своей стороны, мы готовы оказать содействие в организации изучения туркменского языка в учебных заведениях Китайской Народной Республики и направить для этого учителей и специалистов.



Это – инвестиции в будущее нашего сотрудничества, яркий символ дружбы и взаимопонимания между туркменским и китайским народами.



По восточному календарю 2026 год – год огненной Лошади. В нашей стране нынешний год проходит под девизом "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Я неспроста говорю об этом. Ведь кони, "небесные" скакуны – один из символов общего исторического наследия туркменского и китайского народов.



Как известно, что во II веке до нашей эры туркменский народ преподнес в дар императору Китая своих "небесных" коней – легендарных ахалтекинских скакунов. Это стало важным дружественным дипломатическим шагом и событием стратегической значимости.



Имеется большой потенциал для того, чтобы коневодство стало важным направлением сотрудничества. Китайские коннозаводчики являются членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Президент этой Ассоциации – глава нашего государства. Мы приглашаем китайских коневодов на мероприятия, которые пройдут в Туркменистане в нынешнем году.



– Как Вы оцениваете текущую ситуацию в мире и какова роль Туркменистана и Китая в нынешних процессах?



– Нынешняя ситуация сложная. Однако, несмотря на это, я считаю, что есть возможности для ее нормализации, урегулирования конфликта и перехода на путь цивилизованного диалога. Организация Объединенных Наций обладает необходимыми инструментами и потенциалом в этой области, которые следует применить.



Будучи нейтральным государством, Туркменистан не вмешивается в конфликты. В данной связи наша страна не приемлет применение силы в международных отношениях. Для нас это не только практически политический вопрос, но, прежде всего, вопрос морали. Поскольку войны, прежде всего, затрагивают людей, влияют на их судьбы, жизнь, мечты и надежды.



Во время войны можно потерять все в один миг. Поэтому вместо того, чтобы сегодня удваивать усилия по ведению войны, мы должны приложить в десять раз больше сил, чтобы не допустить ее. Здесь я хотел бы процитировать высказывание одного мудреца из прошлого – видного туркменского государственного деятеля средневековья Байрам хана Туркмена, который говорил: "Умение побеждать ничто по сравнению с искусством жить в мире и согласии".



Туркменистан и Китай твердо привержены миру, добрососедству и согласию. Наши страны совместно делают все возможное для создания атмосферы доверия и взаимного уважения в мировой политике, что является еще одной мощной фундаментальной силой, объединяющей наши братские народы и государства.



Однако, если отвечать на ваш вопрос не как политик, а как простой гражданин, то мое мнение такое: выпущенная стрела назад не возвращается. Она не различает, воин ты или солдат, обычный гражданин или ребенок. К сожалению, она приводит только к жертвам. Если мы обратимся к истории, то можем увидеть, что в войне не бывает выигравших.



Подытоживая сказанное этими словами, хочу пожелать всему человечеству процветания, мира и счастливой жизни.



– Как давний друг, каким лидером Вы видите Председателя Си Цзиньпина?



– С Председателем Китайской Народной Республики нас связывает теплая дружба. На протяжении многих лет мы установили политическое, экономическое, гуманитарное сотрудничество между нашими странами, реализовали масштабные совместные проекты, объединили усилия и возможности для достижения региональной и глобальной безопасности и устойчивого развития.



Отношения с Председателем Си всегда отличаются открытостью, взаимным доверием и прозрачностью.



Непоколебимая и решительная защита национальных интересов Китая, весьма ответственный подход к важнейшим международным вопросам снискали Си Цзиньпину уважение и почет как лидера мирового уровня.



Под его руководством Китай добился значительных успехов во всех областях и строит программы на будущее. Это полностью подтверждают итоги и принятые решения недавних сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета.



Пользуясь случаем, поздравляю китайский народ с этим важным событием.



Говоря о международной деятельности Председателя Си хотел бы отметить выдвинутые им четыре глобальные инициативы:

- "Глобальная инициатива безопасности";

- "Глобальная цивилизационная инициатива";

- "Глобальная инициатива развития";

- "Инициатива глобального управления".



Я рассматриваю данные инициативы в качестве стратегически значимых и важных условий для человечества.



Четыре инициативы Председателя Си согласуются с содержанием и стратегическому курсу таких глобальных инициатив Туркменистана, как "Мир через развитие", "Диалог – гарантия мира", которые открывают нашим странам наиболее эффективные условия и возможности для сотрудничества.



Считаю, что Си Цзиньпин в качестве лидера играет решающую роль в развитии великого Китайского государства, которое является значимой основой безопасности и устойчивого развития в мире.



В этой связи в заключение хочу сказать, что если в Китае будет все хорошо, то хорошо будет и во всем мире. Желаю уважаемому Си Цзиньпину – выдающейся личности, лидеру мирового уровня, крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Китая – процветания. Благодарю!

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774423860





