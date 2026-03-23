Президент Узбекистана утвердил план по очистке воздуха и созданию 28 новых парков мирового уровня

13:35 25.03.2026



23.03.2026



Президент Шавкат Мирзиеев 23 марта ознакомился с презентацией о приоритетных общенациональных проектах в сфере экологии и охраны окружающей среды на 2026–2030 годы.



Были рассмотрены инициативы, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха, расширение зеленых территорий в городах и регионах, повышение экологического образования и культуры, а также укрепление научных и практических основ борьбы с опустыниванием.



Прежде всего была представлена информация о запланированных мерах в рамках общенационального проекта "Чистый воздух".



Отмечалось, что сегодня в Ташкенте фиксируются случаи превышения установленных норм загрязнения воздуха. Подобная ситуация наблюдается также в Навои, Фергане, Чирчике и Термезе. В качестве основных факторов загрязнения названы рост промышленности, широкое использование углеродного топлива, увеличение количества транспортных средств, природные факторы и недостаточный уровень контроля.



В этой связи определены ключевые цели до 2030 года: сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышение доли улавливания выбросов на промышленных объектах, снижение вредных выбросов от транспорта, а также уменьшение числа дней, когда уровень PM2,5 превышает установленную норму.



Отмечено, что в результате принятых оперативных мер качество воздуха в Ташкенте в определенной степени улучшилось. В частности, в январе–феврале этого года концентрация PM2,5 заметно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь по этому направлению будут поэтапно приниматься региональные программы, а в каждой области организуют анализ и диагностику, единую систему мониторинга воздуха и инвентаризацию источников загрязнения.



В проекте "Чистый воздух" особое внимание уделено энергетике и промышленности. Предусмотрены налоговые льготы и финансовые стимулы для предприятий, производящих часть продукции за счет альтернативных источников энергии, а также широкое внедрение автоматических станций мониторинга, фильтров, пылегазоочистного и энергоэффективного оборудования. На промышленных предприятиях Ташкента и прилегающих территорий будут установлены обязательные посты автоматического мониторинга с интеграцией данных в единую геоинформационную систему. Для субъектов, не выполняющих эти требования, компенсационные платежи будут существенно увеличены.



Ужесточаются и экологические требования в строительной сфере. Для новых крупных объектов предусматриваются повышение доли озеленения при проектировании, хранение строительных материалов в закрытых условиях, сброс отходов через специальные трубы и контейнеры, ограждение площадок защитными барьерами, установка камер онлайн-наблюдения.



Кроме того, предложено сохранять "ветровые коридоры", в обязательном порядке учитывать заключения экологической экспертизы в ходе строительства, а также разработать мастер-план по управлению экологическими и водными ресурсами города.



Определены и конкретные меры по снижению воздействия природной пыли. В их числе создание зеленого пояса вокруг Ташкента, организация зеленых барьеров в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях для предупреждения пыльных бурь, создание искусственных озер и водоемов, увеличение количества фонтанов в районах столицы, а также налаживание переработки листвы в компост и мульчу. Все это должно способствовать снижению концентрации пылевых частиц в воздухе и оздоровлению городской среды.



Отдельные направления определены и в сфере транспорта. Предусмотрены поэтапное ужесточение стандартов моторного топлива, экологическая классификация автотранспортных средств с выдачей стикеров "красной", "желтой" и "зеленой" категории, увязка технического осмотра с экологическими требованиями, реализация программ обновления устаревшего автопарка и увеличение доли общественного транспорта. Это позволит сократить объемы загрязнения, связанные с дорожным движением, прежде всего в центрах крупных городов.



В качестве важной составной части проекта "Чистый воздух " был рассмотрен и вопрос тепличных хозяйств.



Отмечено, что в Ташкенте и Ташкентской области сосредоточено большое количество тепличных хозяйств, при этом высока доля теплиц, использующих в качестве источников отопления уголь, мазут и нестандартные виды топлива, а выбросы таких опасных веществ, как NO₂, SO₂ и PM2,5, оказывают серьезное негативное влияние на качество воздуха. Кроме того, из-за сравнительно более низкого уровня солнечной инсоляции в Ташкентском регионе по сравнению с другими территориями затраты на выращивание продукции в теплицах здесь значительно выше. Так, если в январе средняя температура воздуха в Ташкенте составляет плюс 6 градусов Цельсия, то в Термезе - плюс 10,8 градуса. Себестоимость выращивания 1 тонны тепличной продукции в Ташкентской области составляет 11,9 миллиона сумов, тогда как в Сурхандарьинской области - 4,9 миллиона сумов.



Выращивание продукции в регионах с более высоким уровнем инсоляции является выгодным как для финансовой устойчивости самих тепличных хозяйств, так и с точки зрения обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке.



В связи с этим предложено поэтапно перенести тепличные хозяйства Ташкента и прилегающих территорий в районы с более благоприятными природно-климатическими условиями и более высокой энергоэффективностью. В частности, в Шерабадском районе Сурхандарьинской области намечено создание агропарка площадью не менее 940 гектаров. Этот район отличается высокой солнечной инсоляцией, более мягкой зимой и значительно меньшими затратами на отопление, что позволяет резко снизить себестоимость продукции.



С 1 октября 2026 года планируется ограничить создание новых теплиц в Ташкенте и прилегающих территориях, а передислоцируемым хозяйствам – предоставить льготы по инфраструктуре, кредитованию и логистике.



На презентации также была представлена информация о концепции ботанических садов и дендрологических парков в рамках программы "Яшил макон". Как отмечалось, ботанические сады служат изучению, сохранению, размножению и демонстрации местных и зарубежных растений, тогда как дендрологические парки специализируются на интродукции, акклиматизации и научно обоснованном уходе за древесно-кустарниковыми породами. Согласно концепции, в ботанических садах будут размещены различные флористические экспозиции, оранжереи, питомники, озера, внутренние дорожки, беседки и цветочные зоны.



В настоящее время в стране действуют 3 ботанических сада, тогда как в рамках проекта планируется создать еще 12 ботанических садов и 16 дендрологических папкрв. При этом для каждого региона будут подбираться наиболее подходящие древесные и кустарниковые породы с учетом почвенно-климатических условий.



До 2028 года запланировано создание в Каракалпакстане, всех областях и городе Ташкенте ботанических садов и дендрологических парков площадью не менее 100 гектаров. В результате ожидается, что к 2030 году общий уровень озеленения страны увеличится с 14,2 до 30 процентов, концентрация PM2,5 и PM10 сократится на 20–25 процентов и средняя температуру воздуха в климатически сложных районах снизится на 1,5–2 градуса.



Одновременно была представлена концепция создания в столице Национального дендрологического парка. Общая площадь этой крупной зеленой территории составит 108 гектаров. В рамках проекта намечена высадка 50 тысяч саженцев деревьев и 100 тысяч кустарников. Парк будет способствовать сохранению биологического разнообразия, улучшению качества воздуха, увеличению поглощения углерода, развитию научных исследований и селекционной работы, а также оздоровлению городского микроклимата. Ожидается, что он позволит снизить температуру воздуха на 2–4 градуса и повысить влажность на 10–15 процентов.



Национальный дендрологический парк формируется не только как зеленая зона, но и как научное, просветительское и общественное пространство. Здесь планируется создать зону "Деревья мира", коллекции растений шести климатических поясов, массивы плодовых и местных древесных пород, сад лекарственных растений, оранжерею, цветники, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, автостоянку и площадку для приема посетителей.



В центральной части парка намечено искусственного озера площадью 1 гектар и сакурового сада вокруг него. В инфраструктуре будут применяться современные экологические технологии – солнечные панели, скамейки и беседки из переработанных материалов, автоматизированная система капельного орошения. Этот парк станет естественной лабораторией для Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University), а для населения – центром биотуризма и экологического просвещения.



В рамках общенационального проекта "Экокультура" планируется сформировать новую систему, объединяющую экологическое образование, науку и просветительскую деятельность.



Было отмечено, что в этой сфере ощущается нехватка специалистов, соответствующих международным стандартам, уровень экологического сознания и устойчивых привычек среди населения пока остается недостаточным, а также сохраняется дефицит кадров, способных внедрять в практику инновации и климатические технологии. В этой связи с 2026/2027 учебного года в 14 регионах будут созданы "зеленые техникумы", которые на основе академического сотрудничества войдут в систему Green University.



Согласно проекту, число обучающихся будет ежегодно расти и к 2028/2029 учебному году достигнет 10 тысяч человек. В бакалавриате и магистратуре откроются новые направления, связанные с окружающей средой и устойчивым управлением, зеленой экономикой, экологической инженерией, изменением климата, борьбой с опустыниванием, устойчивым градостроительством и устойчивым энергетическим обменом. В образовательном процессе будет внедрена дуальная система, обеспечивающая сочетание теоретических знаний и практики. Также предусмотрено выделение значительных средств на развитие университетской системы образования, научно-инновационные проекты и просветительскую работу.



Для повышения экологической культуры населения намечено восстановить инициативу "10 тысяч шагов", запустить платформу "Здоровый образ жизни", а также провести в Самарканде ассамблею GEF-8 и международную выставку Eco Expo Central Asia 2026.



Отдельно на презентации был рассмотрен проект стратегии борьбы с опустыниванием.



Как отмечалось, 70 процентов территории Узбекистана относится к аридной зоне, при этом свыше 70 процентов земель подвержены деградации. Ухудшение состояния земельных ресурсов ежегодно наносит экономике ущерб в размере 830 миллионов долларов. В результате высыхания Аральского моря 3 миллиона гектаров земель пришли в непригодное состояние, а 56 процентов территории оказалось под воздействием ветровой эрозии.



В этой связи предложено создать при Green University региональный совместный научно-исследовательский центр. Предполагается, что он станет первым в Центральной Азии научным хабом по управлению процессами опустынивания. В структуре центра будут действовать 15 специализированных лабораторий, будет налажен цифровой мониторинг состояния земель на основе спутниковых данных, GIS и технологий дистанционного зондирования, сформирован генетический банк засухоустойчивых растений, усовершенствована система химического и физического анализа почв.



Это позволит создать национальную систему прогнозирования и картирования процессов опустынивания, расширить зеленый покров в Приаралье и засушливых регионах, наладить устойчивое использование пастбищ и внедрить модели пустынной экономики.



Глава государства, отметив важное значение представленных проектов для обеспечения экологической устойчивости, охраны здоровья населения, дальнейшего повышения комфортности городской и сельской среды, а также широкого внедрения науки и современных технологий в этой сфере, одобрил предложенные инициативы. Источник - President.uz

