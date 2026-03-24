Курс на аутентичность: почему туристы в ЦА выбирают бутик-отели вместо мировых брендов

14:48 25.03.2026

Центральная Азия переживает бум малых аутентичных гостиниц. В 2024 году регион принял 28.6 млн иностранных туристов - на 11% больше, чем годом ранее. Растущий поток путешественников все чаще ищет не стандартные сетевые номера, а более глубокое погружение в местную культуру. Это вывело сегмент бутик-отелей в число лидеров роста.



Лидером регионального рынка стал Узбекистан, где за последние пять лет число таких объектов почти удвоилось. Аналитики CMWP Uzbekistan изучили ситуацию в соседних странах и прогнозируют, что к 2035 году совокупная выручка качественных бутик-отелей в Центральной Азии достигнет $55 млн.



Сегодня качественный номерной фонд бутик-отелей в регионе составляет 2093 комнаты. При этом средний размер одного объекта - всего 19 номеров, что позволяет владельцам обеспечивать индивидуальный сервис. В Узбекистане сосредоточен 41 объект с потенциальной годовой выручкой $9 млн. Кыргызстан уверенно занимает второе место: здесь действует 31 бутик-отель, приносящий владельцам около $6 млн в год. Казахстан и Таджикистан пока отстают с выручкой $5 млн и $2 млн соответственно.



Интерес к этому сегменту объясняется его форматом. Это небольшие гостиницы (от 10 до 100 номеров), дизайн которых рассказывает историю места. В Узбекистане 54% рынка занимают дизайн-отели и исторические объекты в зданиях древних медресе Бухары и Самарканда. В Кыргызстане ситуация иная: 68% объектов работают в классическом формате, однако 10% уже заняли adventure-бутики, предлагающие активный отдых в предгорьях и у Иссык-Куля.



Развитие этого сегмента меняет облик городов. В Бухаре число аутентичных гостиниц выросло с 12 до 22, а в Самарканде номерной фонд увеличился почти втрое. В Ташкенте и Алматы бутик-отели пока конкурируют с крупными сетями, занимая ниши для ценителей эксклюзивности.



Успех малых отелей показывает смену приоритетов: туристы готовы платить за эстетику и национальную кухню больше, чем за стандартный комфорт. Для экономики региона это означает приток инвестиций в исторические центры и развитие креативных индустрий, которые создают уникальную атмосферу для гостей.