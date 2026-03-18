Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?



Израиль в войне с Ираном использовал взлом уличных камер и применили полученные данные для силовых операций. Данные с видеокамер уличного наблюдения использовали для отслеживания передвижения первых лиц государства с целью их уничтожения. Именно таким образом был убит лидер Ирана Али Хомейни и несколько ключевых фигур в управлении государством и его вооруженными силами.



На память сразу пришли новости прошлых лет, когда USAID и множество других организаций и служб западных стран предлагали Туркменистану помочь с компьютеризацией многих важных государственных служб, декларируя, как помощь в осуществлении безопасности и надежного контроля. В частности речь, в одном случае шла о таможенном контроле на границе страны.



Теперь накладывая историю с Ираном на картину с помощью западных стран, возникает подозрение, что так исподволь закладывается тотальный контроль над страной на долгую перспективу. Вспомним, что ключевым элементом израильской операции стал взлом городской системы видеонаблюдения в Тегеране, к которой израильская разведка получила доступ за несколько лет до событий 28 февраля 2026 года.



Как рассказали британскому изданию источники, видеопотоки с уличных камер иранской столицы в зашифрованном виде передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.



Получая контроль над потоком важной государственной информации в системе безопасности страны те же США могут глубоко погрузиться во все происходящие в стране процессы от банального видеонаблюдения до информации с серверов Министерства обороны, национальной безопасности, погранслужбы и разговоров в высоких кабинетах.



Один из офицеров израильской разведки в разговоре с журналистами сказал: "Мы знали Тегеран так же хорошо, как знаем Иерусалим".



Не стоит рассчитывать на слова того же президента Трампа о вечной дружбе и партнерстве. Точно так же он говорил об американо-иранских отношениях рассказывая, что все вопросы решаются в процессе идущих переговоров. И за спиной переговоров начав бомбардировку страны, уничтожая не только своих политических противников, но и детей, стирая с лица земли школы, больницы, жилые массивы.



Где гарантия, что завтра после решения проблемы с Ираном, Трамп вдруг внезапно не вспомнит, что ему давно не нравится "диктаторская" власть семьи Бердымухамедовых в Туркменистане. А поводом начать военные действия станет, скажем, неумение властей страны совладать с потерями метана, газа, который становится причиной парникового эффекта. И нужно спасать мир, взяв под контроль газовые туркменские газовые месторождения.



Вот и пригодится заранее внедренный электронный шпионский контроль.



