Turkmen Serdar: Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?
21:28 25.03.2026

Зачем USAID внедрял электронные программы в сетевое пространство Туркменистана?

Израиль в войне с Ираном использовал взлом уличных камер и применили полученные данные для силовых операций. Данные с видеокамер уличного наблюдения использовали для отслеживания передвижения первых лиц государства с целью их уничтожения. Именно таким образом был убит лидер Ирана Али Хомейни и несколько ключевых фигур в управлении государством и его вооруженными силами.

На память сразу пришли новости прошлых лет, когда USAID и множество других организаций и служб западных стран предлагали Туркменистану помочь с компьютеризацией многих важных государственных служб, декларируя, как помощь в осуществлении безопасности и надежного контроля. В частности речь, в одном случае шла о таможенном контроле на границе страны.

Теперь накладывая историю с Ираном на картину с помощью западных стран, возникает подозрение, что так исподволь закладывается тотальный контроль над страной на долгую перспективу. Вспомним, что ключевым элементом израильской операции стал взлом городской системы видеонаблюдения в Тегеране, к которой израильская разведка получила доступ за несколько лет до событий 28 февраля 2026 года.

Как рассказали британскому изданию источники, видеопотоки с уличных камер иранской столицы в зашифрованном виде передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Получая контроль над потоком важной государственной информации в системе безопасности страны те же США могут глубоко погрузиться во все происходящие в стране процессы от банального видеонаблюдения до информации с серверов Министерства обороны, национальной безопасности, погранслужбы и разговоров в высоких кабинетах.

Один из офицеров израильской разведки в разговоре с журналистами сказал: "Мы знали Тегеран так же хорошо, как знаем Иерусалим".

Не стоит рассчитывать на слова того же президента Трампа о вечной дружбе и партнерстве. Точно так же он говорил об американо-иранских отношениях рассказывая, что все вопросы решаются в процессе идущих переговоров. И за спиной переговоров начав бомбардировку страны, уничтожая не только своих политических противников, но и детей, стирая с лица земли школы, больницы, жилые массивы.

Где гарантия, что завтра после решения проблемы с Ираном, Трамп вдруг внезапно не вспомнит, что ему давно не нравится "диктаторская" власть семьи Бердымухамедовых в Туркменистане. А поводом начать военные действия станет, скажем, неумение властей страны совладать с потерями метана, газа, который становится причиной парникового эффекта. И нужно спасать мир, взяв под контроль газовые туркменские газовые месторождения.

Вот и пригодится заранее внедренный электронный шпионский контроль.

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1774463280


